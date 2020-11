The Iconic Honda CT 70

Ten motocykl zawsze uważałem za fabrykę dobrej zabawy. Trzystopniowa skrzynia biegów, ale brak sprzęgła sprawiają, że każdy może nią jeździć. Większe motocykle mają większe gabaryty, sprzęgło i dużo czynników, o których trzeba myśleć podczas jazdy. Z kolei na CT 70 każdy może wsiąść i dobrze się bawić. Moja żona chciała taki motocykl od dłuższego czasu i w końcu w zeszłym roku pojawiła się okazja na kupno, w drodze na jeden z pokazów. Od razu go pokochaliśmy. Kiedy tylko ktoś zobaczy CT 70, od razu zaczyna opowiadać swoje historie związane z tym motocyklem - jak sam miał taką, jak sąsiad miał, czy jak się na takiej uczyli jeździć. To niesamowite, jak wielu ludzi ma wspomnienia związane z tym motocyklem.

Słynna lista zakupów

Chciałem coś, co będzie jeździło wiecznie, miało więcej mocy niż seria, odpalało od pierwszego strzała i dawało frajdę całej rodzinie. Jeżeli przesadziłbym z osiągami motocykla, moja żona i córka nie mógłby tym już jeździć, ale z drugiej strony jeżeli nic nie zrobisz z silnikiem, jest to stosunkowo słaby motocykl.

