Nowy rekord świata w Hike&Fly: Aaron Durogati i 2 x wysokość Everestu w 24h

Większość ludzi wspina się na górę, robi zdjęcie, zjada kanapkę z plecaka lub szarlotkę ze schroniska i wraca do domu. Aaron Durogati wszedł na górę, wzbił się w niebo na paralotni, poleciał tam skąd zaczął, wylądował... i zrobił to ponownie. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Razem 18 razy w ciągu prawie 24 godzin.

Zanim zegar się zatrzymał, Durogati wspiął się na wysokość równą prawie dwóm Mount Everestom, ustanawiając nowy 24-godzinny rekord świata Hike and Fly z wynikiem 19 424 m całkowitego przewyższenia.

Aby zrozumieć, jak duży jest to wynik, wystarczy przypomnieć, że najwyższa góra świata, Mount Everest ma 8 849 m wysokości. Durogati wspiął się na ponad dwukrotnie większą wysokość, nie w jednej linii prostej, ale wielokrotnie wspinając się na górę, lecąc w dół na paralotni, lądując, a następnie zaczynając od nowa.

01 Rekord Hike and Fly Aarona Durogatiego w liczbach

Aaron Durogati ustanowił nowy rekord świata w Hike & Fly w niecałe 24h © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Wynik ten przewyższył poprzedni rekord wynoszący 17 534 m, ustanowiony przez francuskiego sportowca Tanguya Renaud-Gouda w 2024 roku. Ten rekord był już wyśrubowany, co pokazuje, jak wielki jest sukces Durogatiego.

19 424 m - całkowity dodatni przyrost wysokości

23:42:32 - czas potrzebny na ukończenie wyzwania

18 - liczba podejść

1 080 m - średni przyrost wysokości na podejściu

Quotation Było kilka trudnych momentów... ale starałem się być skupiony Aaron Durogati

02 Czym jest Hike and Fly?

Hike and Fly jest dokładnie tym, na co wskazuje nazwa, ale to o wiele trudniejsze niż się wydaje.

Durogati musiał pokonać ponad 1000 m w pionie podczas każdego podejścia © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Zawodnicy noszą lekką paralotnię i cały sprzęt na plecach. Wędrują lub biegną w górę, używając tylko własnych nóg. Następnie, gdy warunki są odpowiednie, rozwijają paralotnię, wzbijają się w powietrze i lecą z powrotem w dół albo jak w zawodach hike&fly przed siebie , do kolejnego punktu zwrotnego na trasie. Po wylądowaniu pakują skrzydło, zakładają je z powrotem na plecy i wspinają się na następne startowisko.

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Nie jest to więc zwykła wędrówka. I nie jest to tylko latanie.

To bieganie po górach, paralotniarstwo, nawigowanie, odczytywanie pogody, wykazywanie się wytrzymałością i podejmowanie decyzji taktycznych - wszystko w jednym sporcie. Potrzebujesz silnych nóg do wspinaczki, spokojnego umysłu do latania i wystarczającej koncentracji, aby dokonywać mądrych wyborów, gdy twoje ciało jest zmęczone.

Utrzymanie koncentracji jest ważne, gdy ciało jest zmęczone © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Durogati nie jest nowy w tym świecie. Jest mistrzem Red Bull X-Alps i zdobywcą Pucharu Świata, co oznacza, że rywalizował już na najwyższym poziomie w Hike and Fly i paralotniarstwie. Ale nawet dla kogoś z jego doświadczeniem to było ogromne wyzwanie.

"Było kilka trudnych momentów", powiedział Durogati. "Po pokonaniu 4000-5000 metrów w pionie byłem naprawdę zmęczony, zwłaszcza myśląc o 20 godzinach, które mi pozostały, ale starałem się być naprawdę skoncentrowany na każdym okrążeniu, każdym kroku".

03 Dlaczego góra Slogen?

Durogati wybrał górę Slogen w Skylstad w Norwegii na miejsce swojej próby bicia rekordu. Góra ma wysokość 1564 metry i wznosi się stromo ponad otaczający krajobraz, co czyni ją dobrym miejscem do wielokrotnych podejść i zlotów.

Ale góra taka jak Slogen to nie jest szkolna łączka. To prawdziwy teren, ze zmienną pogodą, wiatrem, nierównym podłożem i wymaga dużego wysiłku fizycznego na podejściu za każdym razem. Każde wejście oznaczało dla Durogatiego pokonanie ponad 1000 metrów w pionie. Każdy zlot oznaczał, że musiał bezpiecznie wystartować, kontrolować paralotnię i wylądować, a następnie znowu podejść i zrobić to ponownie.

"Starałem się podzielić podejścia na małe kawałki i być naprawdę precyzyjnym, wydajnym i szybkim podczas lotu - w pewnym sensie po prostu "biegać"" - powiedział Durogati. "Ale oczywiście w nocy, kiedy zrobiło się ciemniej, a także przy opadach deszczu, było ciężko. Jednak miałem naprawdę dobre wsparcie, które utrzymywało mnie zmotywowanego przez cały czas".

Aaron Durogati podczas jednego ze swoich licznych startów z góry Slogen © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Podczas całej próby pokonał 18 podejść i 103 km - łącznie z lotami. Podczas zlotów na swojej paralotni osiągnął maksymalną prędkość 86 km/h.

04 Ważny był aspekt fizjologiczny, Durogati spalił 10 000 kcal

Oznacza to, że nie chodziło tylko o bycie w formie. Chodziło również o to, by dobrze latać, gdy jest się zmęczonym. Oznaczało też bycie dobrze przygotowanym. "Pracowałem naprawdę ciężko nad swoją siłą, przygotowaniem fizycznym, skompletowałem kilka specjalnych zestawów paralotni do tego projektu, specjalne plecaki i uprzęże" - powiedział.

Po wyczynie Durogati udostępnił swoje dane dotyczące wydajności, które pokazują, jak wielki był to wysiłek.

Podczas próby miał średnie tętno 118 uderzeń na minutę, co oznacza, że pozostawał głównie w stałej strefie wytrzymałości, często nazywanej strefą 2. Dla wielu osób strefa 2 jest jak łatwy bieg lub jazda na rowerze: stabilna, niezbyt szybka, w tempie, które możesz utrzymać przez długi czas.

Durogati jest doświadczonym zawodnikiem Red Bull X-Alps i zdobywcą PŚ © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

Ale Durogati utrzymał wysiłek, wspinając się po górach przez prawie 24 godziny, nosząc sprzęt, latając na paralotni i powtarzając tę samą brutalną pętlę 18 razy.

Jego maksymalne tętno osiągnęło 158 uderzeń na minutę, a spalił około 10 094 kcal. Dla kontekstu, jest to porządny obiad dla prawie dwudziestu osób, spalony podczas jednego wyzwania. Jego sugerowany czas regeneracji po wysiłku wynosił 119 godzin, czyli prawie pięć pełnych dni.

05 Reakcja Durogatiego

Zdobycie rekordu świata jest niesamowitym zakończeniem długiego i intensywnego projektu. Durogati powiedział: "To naprawdę niesamowite uczucie, ponieważ był to długotrwały projekt. Dużo się ścigam i aby go zrealizować, potrzebowałem około trzech czwartych roku przygotowań, odpowiedniej lokalizacji i dobrego zespołu. To było coś, czego brakowało w mojej karierze, a w tym roku znalazłem motywację, miejsce i czas, a w ciągu ostatnich 24 godzin wszystko się połączyło i udało mi się".

Durogati powtarzał tę samą pętlę wspinaczki i lotu 18 razy © Daniele Molineris / Red Bull Content Pool