Włącz film „ABC Breakingu” i dowiedz się wszystkiego o niesamowitym tańcu

. Breaking ma w sobie coś ze sportu, coś ze sztuk walki. Wielu zaczęło go tańczyć, by dać upust swoim emocjom, ale bez konieczności podnoszenia pięści. Chyba że w geście zwycięstwa. Jak zauważa Tonje Fjogstad Langnes w swojej pracy „That’s Me! Meaning, Identity and Gender Constructions Among Young Break(danc)ers”, udział w breakingowych bitwach pozwalał nie tylko rywalizować z innymi, ale przede wszystkim pomagał wyrażać siebie i stawiać czoła nowym wyzwaniom.

„Breaking buduje pewność siebie i poprawia poczucie własnej wartości”

– podkreśla.

, dopowie, że ten taniec pozwolił jej lepiej odkryć to, co nosiła w środku. Po zdobyciu tytułu mistrzowskiego w 2019 roku, na pytanie, co zdecydowało o jej sukcesie odpowiedziała, że „znajomość własnej siebie”. „Im lepiej się znasz, tym lepiej tańczysz. Im lepiej kontrolujesz swoje ciało, tym możesz osiągać w breakingu więcej” – mówiła.