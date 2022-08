Abdo Feghali: „Polska zrobiła jeden z najlepszych eventów na świecie”!

Nie opadł jeszcze na dobre dym z opon po pierwszej polskiej edycji zawodów Red Bull Car Park Drift , a kibice piszą w internecie: "Więcej! Więcej takich imprez!". O podsumowaniu eventu w Katowicach, pasji do motoryzacji i przyszłości driftingu rozmawiamy z Libańczykiem Abdo Feghalim , jednym z założycieli serii Red Bull Car Park Drift , sędzią zawodów w Polsce, ale też znakomitym zawodnikiem, rekordzistą Guinessa w najdłuższym drifcie.

Jak wrażenia po pierwszej w Polsce rundzie Red Bull Car Park Drift?

Abdo Feghali: Jestem zachwycony! Zachwycony! Przede wszystkim nie mogę uwierzyć, że to była pierwsza runda w Polsce! Poziom organizacji, zaangażowanie i sam level sportowy kazały myśleć, że takie zawody odbywają się tu co tydzień. Wiem, że dopiero zaczynamy rozmowę, ale chcę to powiedzieć już teraz, na samym początku: to był jeden z najlepszych eventów w historii. I wcale nie kokietuję. To nie wyglądało, jak runda eliminacyjna. Miałem wrażenie, że to światowy finał, w dodatku jeden z lepszych. To było niesamowite!

3 min 100% akcji prosto z Katowic! Video podsumowanie Red Bull Car Park Drift To był weekend-marzenie dla wszystkich fanów motorsportu. Sprawdź niespełna 200 sekund wyładowanych po sufit akcją, dymem z palonych opon i adrenaliną. Zapnij pasy i lecimy!

Masz chyba całkiem niezłe porównanie?

Uczestniczyłem w około 150 takich wydarzeniach na całym świecie, więc wiem, co mówię. Przyznam, że długo się zastanawialiśmy i trochę czasu nam zajęło, by wejść z tym wydarzeniem do Europy. Takie rundy, jak ta w Katowicach, dowodzą, że to była najlepsza z możliwych decyzji. Jeszcze niedawno sam bym nie pomyślał, że Polska da jeden z najlepszych eventów na świecie, a jednak to szczera prawda!

Co tak bardzo cię ujęło?

Praca, jaką wykonała ekipa Red Bull Polska, była niesamowita. Event został przygotowany wzorcowo. Byliśmy w pięknym, klimatycznym miejscu. Przy okazji kilku rozmów dowiedziałem się, jakim regionem jest Śląsk i wiem, że drift trafił w odpowiednie miejsce. Impreza została zorganizowana perfekcyjnie. Każdy miał swoje zadanie i wykonywał je doskonale, a co szczególnie ważne w tego typu przedsięwzięciach – na czas. Na osobną pochwałę zasługują sędziowie. Arek Dudko i Krzysiek Terej to profesjonaliści, od razu znaleźliśmy wspólny język i współpraca z nimi dawała wielką satysfakcję. Obsługa techniczna i marshalle też spisali się na medal. Zostaliśmy świetnie przyjęci przez władze Katowic i może ta serdeczność przełożyła się na klimat pracy? To była czysta przyjemność. Ale najważniejsze argument chcę zostawić na koniec, żeby dobrze wybrzmiał…

Abdo Feghali w roli sędziego w Katowicach © Marcin Kin

Mikrofon jest twój!

Kibice! To, co działo się na trybunach, było najlepszą wizytówką tej imprezy. Nie mogłem uwierzyć w to, co widziałem. Fani szczególnie zaimponowali mi podczas sobotnich kwalifikacji. Przyszło mnóstwo ludzi. Przez bardzo mocne opady deszczu sesje były przerywane, a fani trwali na swoich miejscach i cierpliwie czekali. Kiedy tylko wznawialiśmy jazdę, przemoczeni, pewnie zmarznięci, gorąco dopingowali! To było niebywałe. Robiłem zdjęcia i filmiki, wrzucałem je na swoje kanały, bo ludzie na świecie nie uwierzyliby w moje opowieści. Takie chwile przekonały mnie ostatecznie, że trafiliśmy w dobre miejsce. Z całego serca dziękuję i gratuluję polskim kibicom.

Co tak naprawdę zobaczyli kibice w Katowicach, jak oceniasz poziom sportowy?

Red Bull Car Park Drift to impreza, która w założeniu ma dawać szansę mniej doświadczonym zawodnikom. Tylko tu amatorzy i półzawodowcy mogą zmierzyć się na równych prawach z profesjonalistami. Nie chcemy stawiać bariery finansowej i sprzętowej, tu nie trzeba mieć tysiąca koni pod maską i wielkiego budżetu, by wziąć udział w zawodach. Chodzi o to, żeby móc obejrzeć w akcji jak najwięcej ludzi z prawdziwą zajawką. I to w Polsce na pewno się udało. Kilku zawodników startowało samochodami, którymi mogliby niemal spokojnie jeździć na zakupy, a jednak pokazali dobry skill, niesamowite zaangażowanie i pasję. Wielu właśnie takich uczestników weszło do niedzielnych finałów, a to, że kilku mniej doświadczonych zawodników awansowało do TOP8, potwierdza tylko słuszność naszej drogi. Po to to robimy! Mam nadzieję, że to będzie impuls na kolejne lata, że ludzie przekonają się, że warto dać sobie szansę przeżycia niesamowitej przygody. Może objawiło się tu kilka talentów, które zdecydują się mocniej wejść w tę dyscyplinę? Ja na pewno widziałem duży potencjał.

Abdo Feghali © Naim Chidiac/Red Bull Content Pool

A jeśli chodzi o fachowców?

U nich było widać niesamowite umiejętności. Kuba Przygoński mnie zadziwia. Wiemy, że to nie jest jego główne zajęcie, ale facet radzi sobie znakomicie. W finałowym przejeździe zauważyłem u niego lekką nerwówkę, widać było, że jest pod ogromną presją. Stąd drobne błędy, które jednak w Final 4 kosztują. Paweł Grosz zaimponował wszystkim. Jechał szalenie dynamicznie, a jednocześnie z wielkim luzem i w pełni zasłużył na podium. Natomiast Piotr Więcek jest klasą samą w sobie. Wytrzymał napięcie i perfekcyjnie wywiązał się z roli faworyta. Jestem pewien, że Polacy będą dumni ze swojego reprezentanta w światowym finale.

Co zdecydowało o jego wygranej z Pawłem Groszem w finale?

Detale. Obaj zaprezentowali kosmiczny poziom i zaliczyli obłędne przejazdy, więc różnice mogły być minimalne. Paweł popełnił dwa naprawdę drobne błędy, za które musieliśmy mu odjąć po 3 punkty. Zwróć uwagę – gdyby ich nie było, dostałby 6 punktów więcej i mielibyśmy remis! To nieprawdopodobne, świadczy o tym, jak wyrównany i wysoki był poziom finalistów. Wszyscy zasłużyli na wielkie uznanie, ale to Piotr zwyciężył i wystartuje w grudniu Rijadzie. Nie mogę się doczekać jego rywalizacji z najlepszymi zawodnikami z całego świata.

5 min Red Bull Car Park Drift: Przejazdy Top 4 z Katowic! - video Sprawdź finałowe przejazdy Piotra Kozłowskiego, Kuby Przygońskiego, Pawła Grosza i Piotra Więcka podczas Red Bull Car Park Drift Katowice.

Jak twoim zdaniem poradzili sobie zawodnicy w kwalifikacjach? Padał deszcz, tor był mokry, warunki na pewno nie pomagały.

Zdecydowanie. Tym większy szacun dla wszystkich uczestników. Byłem w szoku. Z drugiej strony pamiętajmy, że to jednak świetni kierowcy. Dla zwykłych śmiertelników zawody na precyzję rozgrywane w deszczu mogą być czymś abstrakcyjnym, ale drifterzy potrafią sobie radzić w takich warunkach. Kto, jak nie oni, ma udowodnić, że na śliskiej nawierzchni też można perfekcyjnie panować nad autem? Zdecydowanie dali radę. Ważne jest też to, że w Red Bull Car Park Drift zawodnicy nie jadą na czas. Każdy mógł dobrać odpowiednią prędkość, by jak najlepiej pokonać wszystkie przeszkody w tempie dla siebie optymalnym. I jeszcze raz wrócę do kibiców, którzy trwali w tej ulewie, by obejrzeć kolejnych rajderów i dać im wsparcie w tych trudnych warunkach. Moim zdaniem, to polscy fani wygrali sobotnie kwalifikacje (śmiech)!

Wiemy, że od jakiegoś czasu wszystkie przeszkody w turniejach eliminacyjnych na całym świecie są takie same. Zawodnicy zmagają się z identycznymi wyzwaniami, co pozwala sprawiedliwie wyłonić finalistów. Czego możemy spodziewać się w przyszłości? Myślisz o zmianie przeszkód, albo konfiguracji toru?

Tak, pracujemy nad tym nieustannie. Nie robimy tego zbyt często, bo nie chcemy mieszać w głowach zawodników. Spokojnie, co jakiś czas, urozmaicamy wyzwania. W tym roku na przykład dołożyliśmy „beczkę” tuż za „jedenastką”. To jest coś nowego i myślę, że wypada widowiskowo. To ma być ewolucja, a nie rewolucja. Sądzę, że ok 90% przeszkód nie zmieni się, ale po analizach dołożymy jakiś nowy element w najbliższej przyszłości.

Abdo Feghali i finaliści Red Bull Car Park Drift w Katowicach © abdo-feghali

Będzie łatwiej, czy trudniej?

Hahaha, raczej trudniej. Ale spokojnie, cały czas z tyłu głowy mam ideę projektu i zasadę, że to impreza dla wszystkich, także tych mniej doświadczonych kierowców. Dlatego właśnie wspomniałem o spokojnej ewolucji. Nie chodzi o to, by postawić skrajnie trudny tor, zarżnąć prawie wszystkich i przyznać zwycięstwo temu, który jako tako poradzi sobie z trasą. Nie tędy droga. Red Bull Car Park Drift ma być widowiskowy, przyjazny dla wszystkich i interesujący. Kolejne eventy przyzwyczajają zawodników do tego formatu. Wiedzą, czego się spodziewać. Po występie mogą przeanalizować swoje przejazdy i trenować poszczególne elementy, by w kolejnym podejściu poradzić sobie lepiej. Dlatego nie warto ich zaskakiwać. Chcemy oglądać jak najwięcej płynnych prób, stąd stosunkowo konserwatywne podejście do układu przeszkód. Ale, tak jak wspomniałem, drobne modyfikacje na pewno się pojawią.

Jesteś sędzią. W trakcie przejazdów skrupulatnie śledzisz najdrobniejsze niuanse i wystawiasz ocenę. A co robisz między sesjami? Jesteś niedostępny, czy przeciwnie – zaglądasz do paddocku i zawodnicy mogą z tobą pogadać, wymienić uwagi, poprosić o podpowiedź?

Bardzo dziękuję za to pytanie! Zdecydowanie druga opcja. Przede wszystkim, ja sam jestem zawodnikiem, więc dobrze wiem, jak ważny jest taki kontakt, wymiana spostrzeżeń i analiza kolejnych prób. Jestem otwarty dla uczestników i zawsze chętnie rozmawiam, udzielam rad i tłumaczę, co i jak będzie oceniane, co może poprawić notę, a co na pewno ją osłabi. Powiem więcej. Zawsze, projektując trasę, robię to jako zawodnik, a nie jako sędzia. Siadam wygodnie w fotelu, zamykam oczy i wyobrażam sobie, jakie zadania i w jakiej kolejności byłyby najlepsze. W myślach pokonuję kolejne przeszkody, zmieniam biegi, robię przekładki i rozkminiam sekwencję zdarzeń. Potem przenoszę to na papier i konsultuję ze współpracownikami. Myślę, że ta zawodnicza perspektywa się sprawdza, bo uczestnicy dobrze wiedzą, że nie zaproponuję im czegoś, czego sam nie przejechałbym z wielką przyjemnością.

Sędzia może podpowiadać?

Pewnie, że tak! Przed niedzielnymi finałami w Katowicach zrobiliśmy sobie track walk. Zatrzymaliśmy się przy każdej przeszkodzie i, choć miałem już do czynienia wyłącznie z naprawdę dobrymi kierowcami, jeszcze raz podpowiadałem, jak optymalnie pokonać każdą z nich. Takich rad nigdy za wiele. To nie konkurs na dyrektora szpitala (śmiech). Wszystkim zależy, by jak najwięcej uczestników wykonało jak najlepszy przejazd. No, ale później nasze role już się zmieniają. Chłopaki idą do samochodów, a ja na wieżę sędziowską. Od tego momentu już nie jestem dobrym wujkiem i wszystko zależy od nich.