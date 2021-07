Sytuacja na świecie trochę się uspokaja i wszystko wskazuje na to, że zawodnicy będą mogli wrócić do normalnego ścigania!

Oznacza to, że będzie ciężko, widowiskowo i bardzo ciekawie, bo Michele Bosi doskonale wie, co kochają i czego nienawidzą zawodnicy Hard Enduro . Z pewnością zadba aby nie zabrakło jednego i drugiego!

Oznacza to, że będzie ciężko, widowiskowo i bardzo ciekawie, bo Michele Bosi doskonale wie, co kochają i czego nienawidzą zawodnicy Hard Enduro . Z pewnością zadba aby nie zabrakło jednego i drugiego!

Michele już teraz obiecał, że z każdym kolejnym metrem będzie robić się coraz trudniej. Sobotnie kwalifikacje będą polegać głównie na prędkości, technice i jeździe po pięknych górskich trasach. Niedzielny poranny wyścig kierowany do większości zawodników będzie trudny, ale bez większych szaleństw. Natomiast niedzielny finał dla najlepszej pięćdziesiątki to już będzie prawdziwe wyzwanie, a ostatnie check pointy będą piekielnie wymagające.

Michele już teraz obiecał, że z każdym kolejnym metrem będzie robić się coraz trudniej. Sobotnie kwalifikacje będą polegać głównie na prędkości, technice i jeździe po pięknych górskich trasach. Niedzielny poranny wyścig kierowany do większości zawodników będzie trudny, ale bez większych szaleństw. Natomiast niedzielny finał dla najlepszej pięćdziesiątki to już będzie prawdziwe wyzwanie, a ostatnie check pointy będą piekielnie wymagające.

Michele już teraz obiecał, że z każdym kolejnym metrem będzie robić się coraz trudniej. Sobotnie kwalifikacje będą polegać głównie na prędkości, technice i jeździe po pięknych górskich trasach. Niedzielny poranny wyścig kierowany do większości zawodników będzie trudny, ale bez większych szaleństw. Natomiast niedzielny finał dla najlepszej pięćdziesiątki to już będzie prawdziwe wyzwanie, a ostatnie check pointy będą piekielnie wymagające.