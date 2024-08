ABUS: Od stalowej kłódki do kasku chroniącego głowę Dawida Godźka

Welcome to the Family Business

Legendarna niemiecka jakość, połączona z wizjonerskim podejściem, zaowocowała wprowadzeniem na rynek pierwszego łańcuchowego zapięcia do roweru (1931). Przypomnijmy, że były to czasy, gdy o skokach na rowerach nikomu się jeszcze nawet nie śniło. Dwukołowce były cennym środkiem transportu, który dopiero z upływem lat (zwłaszcza w przypadku klasy robotniczej) został zastąpiony maszynami napędzanymi silnikami spalinowymi. Każdy, kto chciał zadbać o swój rower i mieć pewność, że nie zniknie on spod domu lub fabryki w tajemniczych okolicznościach, wybierał rozwiązania ABUS. Z roku na rok firma rozwijała się coraz prężniej, wprowadzając na europejski rynek nowe innowacje związane nie tylko z zapięciami do rowerów, ale również z systemami alarmowymi, zamkami, kłódkami i wszystkim, co miało bezpośredni związek z bezpieczeństwem.