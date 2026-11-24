Marcin Karwot, Redbull.pl: W tym roku brałeś udział w akcji Red Bull Juniorskie Asy. Jak oceniasz swój pierwszy sezon w roli pełnoprawnego juniora w PGE Ekstralidze, biorąc pod uwagę zmianę przepisów, która pozwoliła zagranicznym młodzieżowcom startować pod numerami 6 i 7?

Adam Bednar , nowy zawodnik Orlen Oil Motoru Lublin: Ten przepis wrócił po dłuższej przerwie i udało mi się z niego skorzystać. Bardzo się cieszę, że dostałem taką szansę. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie przejechałem całego sezonu wyłącznie jako junior - w kilku meczach gorzowskiej Stali startowałem z pozycji U24 albo w zastępstwie za seniora, więc nie w każdym spotkaniu punktowałem do klasyfikacji Juniorskich Asów. Uważam jednak, że jak na pierwszy sezon pokazałem się z dobrej strony. Starty z pozycji juniora bywały nieco łatwiejsze, szczególnie w pierwszych biegach. Zebrałem mnóstwo bezcennego doświadczenia i będę chciał z niego skorzystać w kolejnych latach.

Zapewne byłbyś jeszcze bardziej zadowolony z tego sezonu, gdyby nie kontuzje.

Zdecydowanie. Przez niemal cały sezon zmagałem się z problemami z barkiem. Nie mogłem jeździć w stu procentach zdrowy i cały czas siedziało mi to z tyłu głowy. Mimo to zdecydowałem się dokończyć sezon na własne ryzyko. Niedawno przeszedłem operację, podczas której lekarze naprawili ten bark. Teraz jest czas na rehabilitację, żeby w kolejnym roku mieć już całkowity spokój.

Adam Bednar, jeszcze w barwach Gorzowa © GEZET STAL GORZÓW Quotation Zebrałem mnóstwo bezcennego doświadczenia i będę chciał z niego skorzystać w kolejnych latach.

Pewnie spory niedosyt pozostał także po Indywidualnych Mistrzostwach Świata Juniorów, gdzie uraz pokrzyżował ci plany już w pierwszej rundzie.

Wielka szkoda. W pierwszej rundzie w Målilli nie zdobyłem żadnego punktu - po drugim biegu bark ponownie mi wypadł i musiałem wycofać się z zawodów. Wróciłem dopiero na drugą rundę w Łodzi, i to bez żadnego wcześniejszego treningu na motocyklu. Jechałem w specjalnej ortezie, która mocno ograniczała ruchy. Czułem się wtedy znacznie lepiej, ale w takim zabezpieczeniu nie da się zrobić na torze wszystkiego, czego się potrzebuje. Ostatecznie zająłem siódme miejsce. Nie tak to sobie wyobrażałem, bo przed sezonem celowałem w medal, a po inauguracji w Szwecji wiedziałem już, że o ten krążek będzie bardzo ciężko. Walczyłem jednak do samego końca.

Jak podchodzisz do zmiany barw klubowych i przenosin do Orlen Oil Motoru Lublin?

Coś zupełnie nowego! To dla mnie zupełnie nowy rozdział. Szczerze mówiąc, sam jeszcze nie wiem, czego dokładnie się spodziewać, ale bardzo się cieszę. To nowe wyzwanie i nowi ludzie wokół mnie. Jestem ciekawy, jak to wszystko się poukłada, i nie mogę się doczekać, aż lepiej poznam cały zespół.

Red Bull Juniorskie Asy © Tomasz Charęza / Odrastudio

Sytuacja jest o tyle nietypowa, że ze względu na modernizację obiektu w Lublinie wciąż oficjalnie nie wiesz, na którym stadionie będziecie rozgrywać mecze w roli gospodarza.

To już nie jest moja sprawa. Dostosuję się do każdej decyzji i do warunków, jakie zastaniemy. Coś tam już na ten temat słyszałem, ale to wciąż tajemnica. Tak czy siak, każdy z nas będzie musiał się dostosować i jak najlepiej przygotować na domowe spotkania.

W kuluarach sporo mówiło się o tym, że w twój transfer mocno zaangażował się Bartosz Zmarzlik - tym bardziej, że obaj macie wsparcie tego samego sponsora. Dzwonił lub pisał do ciebie, żeby namówić cię na przejście do Motoru?

Od razu sprostuję: kwestia sponsora nie miała tu żadnego znaczenia. Bartek współpracuje z polskim Orlenem, a ja z czeskim - w praktyce to dwa różne podmioty. Czytałem w internecie komentarze, że mój transfer do Lublina był przesądzony od początku właśnie z tego powodu, ale nie ma to nic wspólnego z prawdą. Niemniej jednak spotkałem się z Bartkiem, dzwonił do mnie również Martin Vaculík i odbyliśmy kilka rozmów.

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Po tak udanym sezonie telefonów z innych klubów z pewnością ci nie brakowało. Co ostatecznie przeważyło na korzyść Motoru? Obecność Bartosza i Martina czy inne czynniki?

To była bardzo trudna decyzja. Wszyscy wiemy, jak wyglądała sytuacja w Gorzowie, a zmiany w regulaminie na kolejny sezon dodatkowo wszystko skomplikowały. Na początku zakładałem, że zostanę w Stali, bo świetnie się tam czułem - mieliśmy super atmosferę i zgrany zespół. Ostatecznie potoczyło się to jednak tak, że musiałem zacząć szukać nowego pracodawcy. Wybrałem Lublin, bo to miejsce, w którym mogę zebrać jeszcze więcej doświadczenia. Obecność takich zawodników jak Bartek Zmarzlik, Martin Vaculík czy Kacper Woryna na pewno będzie dla mnie ogromnym plusem.

Red Bull Juniorskie Asy - nagrody w programie © Red Bull Polska

Jakie cele stawiasz sobie na nadchodzący sezon? W Red Bull Juniorskich Asach oraz SGP2 tym razem celujesz już w najwyższe stopnie podium, o ile zdrowie dopisze?

Zdecydowanie. W minionym sezonie przez urazy nie miałem okazji pokazać pełni swoich możliwości. Mam nadzieję, że w przyszłym roku wszystko zagra tak, jak powinno. W Red Bull Juniorskich Asach cel jest jasny - chcę wygrać tę klasyfikację. Podobnie w SGP2: bardzo chciałbym w końcu zdobyć ten upragniony złoty medal. Rywalizacja będzie jednak na pewno zacięta, bo jest co najmniej kilku zawodników, którzy zakładają sobie te same cele. Dlatego muszę jeszcze mocniej pracować, by poprawiać swoje rezultaty.

Porozmawiajmy o czeskim żużlu. W Drużynowym Pucharze Świata brakuje wam czterech równych zawodników, ale w formule Speedway of Nations możecie być bardzo groźni. Zarówno ty, jak i Jan Kvěch prezentujecie ostatnio wysoką formę. Stać was na walkę o podium?

Myślę, że tak. Z Jankiem tworzymy świetną parę. Prywatnie jesteśmy dobrymi kolegami, a na torze świetnie się rozumiemy i bardzo lubię z nim jeździć parowo. Jeśli wszystko dobrze się ułoży i w dniu zawodów wstanę z łóżka prawą nogą, mamy szansę powalczyć w przyszłym roku nawet o medale. Na pewno nie będziemy najsłabszą drużyną w stawce.

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W Wielkiej Brytanii czy Szwecji sporo mówi się o kryzysie dyscypliny. Jak wygląda sytuacja w Czechach? Pojawiają się młodzi adepci, którzy chcą próbować swoich sił na żużlu?

To trudny temat. Wszyscy pamiętamy, jak to wyglądało dawniej - w Czechach na żużel przychodziły tłumy. Dzisiaj ten sport nie jest u nas aż tak popularny. Młodzież rzadziej zagląda na stadiony i mało kto garnie się do tego, by zostać żużlowcem. Niestety, mamy obecnie bardzo mało dzieciaków w szkółkach.

Na koniec: jaki jest główny cel Orlen Oil Motoru Lublin na przyszły sezon?

Dla mnie najważniejsze jest to, aby jak najmocniej pomóc drużynie. A jako zespół z pewnością będziemy chcieli walczyć o medale - o pierwsze, drugie czy trzecie miejsce. To są nasze cele.