Adam "destru" Gil o PLE: Mamy kilka asów w rękawie

Adam "destru" Gil, head of esports w Polskiej Lidze Esportowej: Przede wszystkim jesteśmy podekscytowani powrotem rozgrywek offline. To kwintesencja esportu. Niewątpliwie czeka nas sporo pracy, bo dawno tego nie robiliśmy, a ponadto w tym składzie po raz pierwszy podejmiemy się takiej próby. Zacieramy jednak ręce i nie możemy doczekać się tego, co się wydarzy. Technologicznie czeka nas spore wyzwanie, gdyż łączymy trzy oddzielne miejsca. Mimo wszystko jesteśmy przygotowani na wszystkie warianty i liczę, że zrobimy to dobrze.

