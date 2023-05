Superdebiutant Adam Kszczot: Uśmiech, zabawa i… maraton na horyzoncie

Nie ma jednej konkretnej rzeczy. Spodobało mi się cały bukiet wyróżniający imprezę. Po pierwsze, zupełnie inaczej startuje się w biegach komercyjnych, inaczej – w charytatywnych. A tu pieniądze są zbierane w szczytnym celu, bo idą na poszukiwania metody leczenia przerwanego rdzenia kręgowego. Po drugie, podoba mi się, że to meta goni uczestników. Nie ścigamy się z czasem, ale z dystansem. Jest zupełnie inna formuła zawodów. No i Adam Małysz w roli kierowcy, a także fakt, że bieg jest w Polsce, ledwie dwie godziny od domu. Wszystko to sprawiło, że zdecydowałem się przyjechać i spróbować. Kiedyś nie mógłbym sobie na to pozwolić, bo w tym okresie roku jako zawodowiec, miałem kluczowe przygotowania i starty. Teraz jako amator, mogę być częścią tego wydarzenia.

Przygotowywałem się metodą startową, jak to się pięknie nazywa. Biegałem „dyszki” w różnych warunkach – bardziej górskich i po zupełnie płaskich, ulicznych trasach. Delikatne treningi każdego tygodnia gdzieś od kwietnia, co daje przede wszystkim dobre samopoczucie, bo ruch to samo zdrowie. A dwa, daje perspektywę radości, bo jeśli miałbym wymienić jedną rzecz, która jest najważniejsza w bieganiu, to właśnie dawanie radości.

