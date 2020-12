Sto lat Adam! 10 najważniejszych momentów Adama Małysza

Lądowanie w... skarpetkach

Wszystko zaczęło się tak niewinnie. To anegdota niemal stara jak świat, ale pierwsza próba Orła z Wisły nie zwiastowała tak przepięknej kariery. Sześcioletni Adam wziął za duże narty, za duże buty i poszedł na skocznię K-17 w Wiśle Centrum. Odbił się od progu i wylądował w... skarpetkach. Podczas lotu wypadł z butów, ale wcale go to nie zniechęciło. Później były coraz to większe skocznie, aż w 1995 roku trafił do Pucharu Świata.