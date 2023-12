Adam Małysz: Jest nadzieja na zdecydowanie lepsze skoki

Reprezentanci Polski w fińskiej Ruce zdobyli tylko 28 punktów w dwóch konkursach , w obu rywalom odlatywał Austriak Stefan Kraft. Nie takiego rozpoczęcia zimowych zmagań spodziewali się polscy kibice. Na zdecydowanie więcej liczyli też nasi zawodnicy i sztab. Żaden z biało-czerwonych nie włączył się do walki o czołowe pozycje, a Kamil Stoch drugiego dnia odpadł w kwalifikacjach.

Przed skoczkami zawody w norweskim Lillehammer. To jeden z tych obiektów, na których Adam Małysz nie triumfował ani razu. Na podium już stawał – i to w dniu urodzin. Teraz miły prezent w niedzielę mogą mu sprawić nasi skoczkowie, choć jak przyznaje obecny prezes PZN, dobrych prób biało-czerwonych życzyłby sobie przez cały czas.

Za nami niezbyt udana w wykonaniu Polaków inauguracja Pucharu Świata w Ruce. Konkursu w Lillehammer pewnie wyczekujecie z niepokojem, ale i nadzieją.

Adam Małysz: Nadzieja jest zawsze. Myślę, że nie może być już gorzej niż w Ruce. Chyba nikt z nas nie przypuszczał, że rozpoczęcie sezonu będzie wyglądało, jak wyglądało. Choć Ruka nigdy nie należała do naszych szczęśliwych miejsc, tegoroczna inauguracja wypadła bardzo źle. Zawodnicy przebywają już w Lillehammer, gdzie trenują i przygotowują się do kolejnego startu. Jest nadzieja na zdecydowanie lepszy występ.

Wiadomo już, co nie funkcjonowało w Ruce? To bardziej detale czy jakiś głębszy problem? Czy po pierwszych zawodach trudno wyrokować?

Ciężko wyrokować. Wiemy, że problem dotyczy techniki, stabilności w pozycjach najazdowych. Z czego się to wywodzi? Trudno powiedzieć. Zawodnicy muszą ustabilizować te pozycje, bo to, de facto, kluczowy element skoku. Od tego się wszystko zaczyna i można powiedzieć, że też kończy. Jeśli źle dojedziesz do progu, masz problem z odbiciem, jego kierunkiem, a później z prędkością czy parabolą lotu. To najważniejsze. Jeśli uda się szybko naprawić pozycję najazdową, moim zdaniem, będzie to przełomowe i nasi zawodnicy zaczną się spisywać dużo lepiej.

Pierwsze podium w Kuusamo: Jan Hörl, Stefan Kraft i Andreas Wellinger

Mieliśmy ogólną niedyspozycję naszych reprezentantów, ale też niemoc Kamila Stocha. Do drugiego konkursu w ogóle się nie zakwalifikował. Wyglądał na mocno zrezygnowanego.

Nie dziwi mnie, że Kamil jest sfrustrowany całą sytuacją. Zawodnik jego pokroju na pewno nie powinien być w tym miejscu, w którym on się znalazł. Raz nie dostał się do drugiej serii, za drugim razem do zawodów. Każdy byłby sfrustrowany. Dostał sporo informacji od trenera, ale było to też narzucone chęcią szybkiej poprawy. Nie czuł tego, ale zaryzykował i kompletnie nie wyszedł mu ten skok. Myślę, że w Lillehammer powinno być zdecydowanie lepiej. Jeśli Kamil odnajdzie odpowiednią pozycję, kilka punktów, na których mógłby się skoncentrować, powinno być lepiej. Co więcej, w przyszłości nie będzie musiał myśleć, co zrobić, żeby skoki wyglądały lepiej. Pójdzie to z automatu. Ten, kto wygrywa, skacze bowiem automatycznie. Nie musi się zastanawiać, samo mu wychodzi.

Patrząc z twojego doświadczenia, taki nieudany początek to duży cios? Norwegowie też liczyli na więcej. Porównywali się z naszymi zawodnikami, a nagle okazało się, że lądują bliżej od rywali.

To na pewno mocne uderzenie. Zarówno nasi skoczkowie, jak i norwescy, trochę się przeliczyli. Wzajemnie się porównywali, sądzili, że jest dobrze albo nie jest źle, a pierwsze zawody to zweryfikowały. I jedni, i drudzy zostali z tyłu. Sporo im brakuje, choć naszym zdecydowanie więcej niż Norwegom. Nie jest to łatwa sytuacja, ale trzeba wyciągnąć wnioski i dalej robić swoje, dalej dążyć do doskonałości.

Co jest wtedy najważniejsze? Spokój? Można się tylko domyślać, że Halvor Egner Granerud, zresztą tak samo Dawid Kubacki - chciał walczyć o Kryształową Kulę, ale Stefan Kraft lata po kilkanaście metrów dalej.

Dokładnie tak. Spokój i koncentracja na tym, co ja mam zrobić, a nie na innych zawodnikach – to najważniejsze. Zdarzało się, że dla kogoś początek sezonu był znakomity, wszyscy już myśleli, że będzie dominował, a potem sytuacja się odwracała. Moim zdaniem, to doświadczeni zawodnicy i wiedzą, że nic nie jest stracone, wszystko nadal możliwe. Tylko muszą się skoncentrować na sobie.

Przechodząc do reszty stawki, ktoś zaskoczył? Czy Stefan Kraft w tak świetnej dyspozycji to niespodzianka? A może były ku temu jakieś przesłanki?

Raczej nie było takich przesłanek. Tym bardziej, że jego ostatnie starty w Letnim Grand Prix pokazywały, że co prawda skacze nieźle, ale nie na aż tak wysokim poziomie. To samo tyczy się Niemców. Odrobili lekcje, dobrze potrenowali i są tu, gdzie są, ale to jeszcze nie koniec sezonu. To dopiero początek. Dziś są na takim poziomie, a za chwilę mogą całkiem inaczej skakać. Nie przesądzałbym niczego, nie robił z nich faworytów. Jeśli faktycznie są dobrze, a nawet bardzo dobrze przygotowani do tego sezonu, mogą utrzymać taką formę, ale to nic pewnego.

W weekend zaczyna się też sezon Pucharu Świata kobiet. Nowy sezon z nowym trenerem, czyli nowe nadzieje, czy na razie potrzeba im jeszcze trochę czasu?

Na pewno potrzeba czasu. Jesteśmy spóźnieni ze szkoleniem kobiet o 10-15 lat. Potrzeba wiele czasu. Powinniśmy też dać trenerom i dziewczynom pewne wotum zaufania, bo może nie być od razu sukcesów, nie wiadomo jakich wyników. Musimy iść małymi krokami, robić swoje, oswajać się ze startami, aż zaskoczy. A jeśli dziewczyny zaskoczą, zrobią wtedy pierwszy krok, żeby utrzymać się w gronie punktujących. Pierwsze punkty będą bardzo ważne. Nasze zawodniczki nabrałyby zaufania, zobaczyły, że się da. Spokój, koncentracja na sobie, a z naszej strony, kibiców, kredyt zaufania, bo nie od razu musi być sukces.

Lillehammer to jedna z nielicznych skoczni, na których nigdy nie wygrałeś. Jak wspominasz to miejsce?

Nie wspominam Lillehammer jakoś źle. Nie lubiłem może za bardzo tej skoczni, ale kiedy zawodnik jest w formie, potrafi skakać dobrze także na obiektach, które nie należą do jego ulubionych.

Adam Małysz

W niedzielę dobre wyniki Polaków chyba szczególnie by cię ucieszyły. W końcu obchodzisz urodziny!

Nie myślałem o tym w ogóle! To nie tak, że akurat wtedy nasi zawodnicy powinni dobrze skakać. Chciałbym, żeby cały czas im dobrze szło. (śmiech)

A spoza skocznych marzeń? Bo w planach to pewnie oglądanie transmisji skoków.

Ja już jestem w tym wieku, że najważniejsze jest dla mnie zdrowie! Tego życzę każdemu, ale i sobie. Jak zdrowie dopisuje, wszystko jesteśmy w stanie sobie wypracować, pozyskać i być szczęśliwym.