Adam Małysz: Atmosfera, pełne ulice i ja za kierownicą. Tak, tęskniłem!

W niedzielę, punktualnie o 13:00 polskiego czasu, na całym świecie ruszy kolejna edycja Wings for Life World Run . Biegacze pobiegną z aplikacją, ale też wreszcie – po dwuletniej przerwie – także w biegach ulicznych, w Polsce – tradycyjnie w Poznaniu . Za kierownicą ruchomej mety, bez zmian – uczestników będzie gonił Adam Małysz , legenda skoków, były kierowca rajdowy i komiksowy „Kapitan Wąs” ( tu możecie zapisać się wciąż do jego drużyny ).

Jakub Ciastoń: Adam, tęskniłeś?

Adam Małysz: Oj tak! Jednak bieg w Poznaniu to jest to, co w tym wydarzeniu jest najfajniejsze. Atmosfera, ulice pełne ludzi. Bardzo się cieszę, że po dwóch latach Wings for Life World Run wraca jako bieg uliczny. Bieganie z aplikacją w 2020 i 2021 roku też było super, ale słuchanie własnego głosu w aplikacji było dla mnie dziwnym przeżyciem. Kiedy biegniesz i nagle słyszysz w słuchawce swój głos, że „dawaj, dawaj”, bo goni cię Adam Małysz, to no… sam rozumiesz (śmiech).

1 min Adam Małysz za kierownicą Samochodu Pościgowego na Wings for Life World Run Adam Małysz w 2017 roku za kierownicą Samochodu Pościgowego w Poznaniu

Czyli jednak wolisz być kierowcą?

Zdecydowanie! Bardzo to polubiłem, identyfikuję się z biegiem, rozpiera mnie duma, że jestem jego ambasadorem i naprawdę dobrze się czuję w tej roli. Oczywiście nie znaczy to, że uciekam od biegania. Ruch jest ważny i cały czas staram się trzymać formę, choć może w nieco bardziej rekreacyjnym wydaniu. Ale wybieram rolę kierowcy, lubię być po tej drugiej stronie i widzieć uśmiechnięte twarze biegaczy przez okno samochodu. Wszyscy są zadowoleni, może czasem ktoś krzyknie „Czemu już?!”, a ktoś inny „Czemu tak późno?!”, ale za chwilę znów się uśmiechają. To bieg inny niż wszystkie, bo meta goni uczestników, ale też dlatego, że tak pozytywnej atmosfery nie ma nigdzie indziej.

W tym roku jest nowy samochód – miałeś już okazję się przejechać?

Samochód będę jeszcze poznawał, powoli się przymierzam, ciekaw jestem, jak to będzie, bo mamy teraz sportowe, elektryczne kombi, a wcześniej były SUV-y, ale z punktu widzenia kierowcy to raczej bez znaczenia. Ważne, że w samochodzie jest aparatura, która pozwala na „łapanie” uczestników za pośrednictwem satelity oraz sprzęt, który pozwala mi kontrolować prędkość.

34 min Adam Małysz gościem Wings for Life World Run Podcast Włącz na treningu podcast, którego gościem jest Adam Małysz.

Jest też nowa trasa – tym razem pojedziesz na zachód od Poznania…

Fajnie, będzie jakieś urozmaicenie dla biegaczy i dla mnie (śmiech). Starą trasę już trochę znałem na pamięć, ten mocny podbieg zaraz po wyjechaniu z Poznania. Kojarzyłem najbardziej charakterystyczne zakręty i miejsca na trasie. Zobaczymy, co zaoferuje nam ten rok.

Łatwo jest utrzymać prędkość na trasie? Dla kogoś, kto pruł na Dakarze 180 km/godz. pewnie jest to wyzwanie?

Mówiąc obrazkowo – mam w samochodzie dodatkową kontrolkę, która pokazuje z jaką prędkością muszę jechać. Moim zadaniem jest utrzymać się w tym przedziale i nie przekraczać „czerwonych linii”. Zaczynamy z prędkością 14 km/godz., a przy tak niskiej prędkości nie ma mowy o tempomacie, wszystko jest zależne od mojej nogi i nacisku na pedał gazu. Ale mam w tym wprawę, występy w Rajdzie Dakar nauczyły mnie cierpliwości. Tam też jeździło się wiele godzin, trzeba było umieć kontrolować tempo jazdy, choć oczywiście na znacznie większych prędkościach.

Adam Małysz na linii startu w 2022 r. © Red Bull Polska

Co jest największym wyzwaniem dla kierowcy Samochodu Pościgowego?

Nie wolno dużo pić, żeby nie zachciało się siku. I mówię to zupełnie serio! Od kilku lat podkręcono nieco tempo samochodu i najlepsi nie biegają już po 80 czy 90 km, ale pamiętam takie edycje, gdy siedzieliśmy w aucie prawie 7 godzin. Po zatrzymaniu ostatniego uczestnika wyskakiwaliśmy od razu w krzaki, tak nam się chciało. Nawet ktoś mi wysłał zdjęcie zrobione od tyłu, jak tak stoję pod drzewem po tamtym finiszu. Mam na pamiątkę (śmiech).

Kto jedzie z Tobą w samochodzie?

Z tyłu siedzi operator aparatury pomiarowej, obsługuje system i czuwa nad oprogramowaniem. A obok jest pilot, pomagający mi trzymać się tempa i trasy. Z pilotem już się zżyłem, od kilku lat to ta sama osoba. Przez pierwsze pół godziny, gdy jeszcze nikogo nie doganiamy mamy czas, by pogawędzić, ale potem skupiamy się na biegu i naszej roli ruchomej mety. Razem kibicujemy i pokrzykujemy do biegaczy przez okno: „Dajesz, dajesz, bo zaraz cię dogonimy!”. To on najczęściej przybija też „piątkę” na finiszu. Jest zabawa, jest wesoło w tym naszym samochodzie. Pamiętam rekordzistę, który po tym naszym „Dajesz, dajesz!” przebiegł jeszcze 3 kilometry nim dał się dogonić. Niezły kozak!

Wings for Life World Run 2019 © Bartek Woliński

Moment, w którym doganiacie uczestników jest dla nich najważniejszy podczas biegu. Wielu celebruje go w jakiś szczególny sposób – coś zapadło w pamięć szczególnie?

Dużo tego było. Pamiętam biegacza, który wszedł na krawężnik i skoczył z niego, jakby był na skoczni narciarskiej, robiąc telemark po wylądowaniu. Ale chciałem przy okazji zaapelować, by naprawdę uważać w momencie, gdy zbliża się nasz samochód. Zawsze staramy się trzymać lewej strony, ale czasem tłok jest naprawdę duży i kiedy każdy stara się zrobić nagle coś szalonego, to bywa niebezpiecznie. Prośba więc o ostrożność i staranie się trzymania prawej strony.

Wings for Life World Run to też wydarzenie bardzo kolorowe, uczestnicy przebierają się za różne postaci. Jakieś szczególnie zapadły ci w pamięć?

Jest taki uczestnik, przezwany przez nas „Człowiekiem-Mięśniem”, bo ma kostium imitujący ludzkie tkanki bez skóry. Robi duże wrażenie, ale przebranych osób jest mnóstwo. Są superbohaterowie, postaci z filmów, wróżki czy baletnice. Nie było tylko nigdy skoczka narciarskiego, ale w sumie w kombinezonie byłoby za ciepło.

Wings for Life World Run 2019 © Bartek Woliński

To siódmy bieg uliczny w Poznaniu, potrafisz wybrać jakiś jeden, najbardziej wyjątkowy?

Chyba nie, wszystkie były wyjątkowe. To zawsze jest szczególny moment dla uczestników, święto, bardzo je celebrują. Dla nas to też wielka przyjemność, że możemy się z nimi spotkać, porozmawiać, posłuchać o ich celach, jakie chcą osiągnąć, zrobić wspólne zdjęcie, przybić piątkę. Imponuje mi, że biegacze z roku na rok się poprawiają, pobijają wyznaczone cele. Może nie zawsze jakoś imponująco, ale starają się ten jeden czy dwa kilometry dołożyć. To coś wyjątkowego.

Polacy od lat zajmują czołowe miejsca na świecie w Wings for Life World Run, myślisz, że w tym roku znów tak będzie? Polak lub Polka może wygrać?

Fajnie by było, bardzo im kibicuję. To są wyjątkowi ludzie, często trenujący bieganie wyłącznie amatorsko, a dokonują naprawdę wielkich rzeczy. Pamiętam, jak w 2019 roku wiozłem w samochodzie po dogonieniu zwycięzcę z Poznania [Tomasza Osmulskiego – red.] i długo rozmawialiśmy. To zwykły człowiek, który pracuje w firmie, ma zawód, rodzinę, mnóstwo spraw na głowie, biega zupełnie amatorsko w wolnym czasie. A jest w światowej czołówce. Szacunek.

Na koniec jedno pytanie o skoki – kadra ma nowego trenera Thomasa Thurnbichlera. Jak przebiega aklimatyzacja w Polsce, złapał dobry kontakt z zawodnikami?

Wydaje się, że wszystko jest na dobrej drodze. Trener przeprowadził się już do Krakowa, mieszka na stałe w Polsce i rozpoczął pracę z kadrą. Miałem niedawno możliwość bycia na pierwszym zgrupowaniu i okazję posłuchać, jak rozmawia z zawodnikami. Jestem bardzo zbudowany tym, co usłyszałem i zobaczyłem. Widziałem zaangażowanie, dobre pomysły, analizę oraz sporo nowych ćwiczeń, jakich nie było przez ostatnie kilka lat. Trener ma kontakt ze sztabem i zawodnikami. Naprawdę widać po nich, że dostali nowy impuls do pracy. Oby tak dalej.