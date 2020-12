Adam Małysz: Turniej Czterech Skoczni rządzi się swoimi prawami

Ciężko powiedzieć. Może się tak zdarzyć, choć na razie jest w gazie, ma świetną passę i bardzo dobrze skacze. Jak będzie na Turnieju Czterech Skoczni? To się dopiero okaże. Wolę nigdy nie komentować niczego z wyprzedzeniem i rozmawiać o czymś dopiero, jak już się zdarzy. Na razie to trochę wróżenie z fusów.

Zawsze jest taka obawa i zawsze należy brać pod uwagę, że różnie może być. Wszystko może się zdarzyć. Powiem szczerze, nie zastanawiamy się aż tak nad tym, co by było, gdyby taka sytuacja się zdarzyła. Liczymy, że ominie nas to, ale patrząc z boku, koronawirus prędzej czy później dopada wszystkich. Trzeba wierzyć i wszystko robić, żeby w jak mniejszym stopniu narażać się na niebezpieczeństwo. I liczyć, że przetrwamy.

Tak, wspomnienia zawsze wracają. Ale wiadomo, trochę czasu już upłynęło. Przejeżdżamy tak samo z miasta do miasta, ale ja pełnię trochę inną funkcję i patrzę na to z trochę innej perspektywy. Patrzę, jak pomóc chłopakom, żeby wygrywali. Staram się przekazywać swoje doświadczenie, w pewien sposób doradzać, co najlepiej zrobić, żeby dobrze wypadli w Turnieju.

