Adam Małysz na Red Bull 400: Żeby wytrzymać, trzeba mieć kondycję

Adam Małysz wystartował pierwszy heat w zawodach Red Bull 400 , które dziś odbywają się na Wielkiej Krokwi w Zakopanem, a potem dopingował zawodników. Kiedy to piszemy, śmiałkowie ciągle wbiegają od jej podnóża na sam szczyt – do miejsca, gdzie normalnie znajduje się belka, na której nie raz siedział w przeszłości gospodarz imprezy. Co więcej, Adam był na wszystkich edycjach Red Bull 400 w Polsce, więc można śmiało powiedzieć, że jest tutaj ekspertem.

Spędziłeś dziś sporo czasu na Wielkiej Krokwi, jak emocje wśród zawodników?

Duże. Powiem szczerze, że niektórzy są bardzo mocno zaskoczeni, że jest aż tak ciężko. Po niektórych nie widać, że są zmęczeni, chyba czają się na finał. Jeden z delikwentów leży pod progiem, wykończył go ten bieg. Ogólnie jest bardzo wesoło. Dla nich może nie tak bardzo patrząc na miny jakie mają, jak wbiegają na próg, albo na samej górze. Tam może aż tak cudownie nie jest, bo są bardzo zmęczeni. Ale myślę, że nikt nie narzeka.

Żeby wytrzymać ten bieg trzeba mieć kondycję. To nie jest takie hop-siup Adam Małysz

Jesteś tutaj podczas każdej edycji, ostatnia była pięć lat temu. Czy widzisz jakiś progres u zawodników?

Z tego co słyszałem czas, który trzeba uzyskać, żeby wejść do finału jest dosyć duży. Bo jak pamiętam rekordy, to były nawet poniżej czterech minut. Zresztą rano, jak się ścigaliśmy z Iwoną Januszyk - ja wyciągiem, ona leciała - zrobiła 4:40. A dziewczyny, żeby się zakwalifikować, potrzebują 9 minut. Więc myślę, że zawodnicy podchodzą bardziej taktycznie. Tym bardziej, że jest bardzo dużo zawodników - prawie tysiąc. Oszczędzają się na finał. W pierwszych edycjach wszyscy lecieli, a w drugim biegu, finałowym wielu brakowało siły. A warunki są niezłe do biegania. Jeszcze mają wiatr w plecy.

Co takiego musiałoby się stać, żebyś sam wystartował?

Nie wiem. Na razie mam bardzo duży problem, jeśli chodzi o jakąkolwiek aktywność fizyczną - ze względu na moją pracę. I nad tym strasznie ubolewam. Zawsze mówiłem dziennikarzom, że jak mi będzie brzuch rósł, albo nie będę miał możliwości, żeby trenować, to żeby mnie kopnęli w tyłek. No i chyba trzeba to zastosować, bo czasu jest coraz mniej. Mam coraz więcej wyjazdów i więcej siedzę za biurkiem, no i z ruchem jest gorzej.

Staram się, ale nie wychodzi do końca. Żeby się przygotować do tego, to powiem szczerze, trzeba przynajmniej rocznego treningu, robienia czegoś aktywnie prawie dzień w dzień. Żeby wytrzymać ten bieg trzeba mieć kondycję, bo to nie jest takie hop-siup. Ja, jak jestem na skoczni - czy to w Wiśle, czy tutaj - no to wiadomo, że nie dam rady na raz wejść po schodach na górę, bo kondycja już nie ta.

Mieszkasz w Wiśle, w Krakowie pracujesz. Jak ty się czujesz w Zakopanem?

W Zakopanem zawsze się czuję dobrze - w zasadzie od zawsze. Tutaj mam dużo przyjaciół i jestem z nim mocno związany. Mam honorowe obywatelstwo Zakopanego, więc czuję się prawie jak u siebie w domu.

I ten obiekt znasz jak własną kieszeń.

No na pewno! Te obiekty często są przebudowywane, ale myślę, że jak tyle czasu się przebywa na nich, to się wie dokładnie gdzie co jest.

Te obiekty muszą żyć Adam Małysz

A jak masz oglądać zawody na skoczni, jako kibic, to wolisz skoki, czy jakieś bardziej nietypowe dyscypliny, kiedy tak jak tutaj, zawodnicy męczą się biegnąc pod górę?

Skoki zawsze były sportem ekstremalnym. Trochę ubolewam nad tym, że coraz bardziej mówi się: „safety, safety”. To jest jakiś problem, bo zaczynamy tracić piękno tych skoków. Ujmowanie ekstremum z tego sportu powoduje, że nie ma wiele dalekich skoków i wtedy nie są one aż tak atrakcyjne. Jeśli pojawia się jakaś idea, choćby Red Bull 400, gdzie jest coś innego, coś jakby zupełnie odwrotnego od tego, co się tutaj normalnie dzieje, no to jest to interesujące. Robiliśmy tutaj Red Bull Skoki w Punkt na wiosnę i wszystkim się niesamowicie ta idea podobała. To było coś zupełnie innego, ale prostego dla widza.

Czyli, wykorzystanie obiektów sportowych w zupełnie inny sposób niż są do tego przeznaczone jest czymś, co ci się podoba?

Tak, na pewno - w miarę możliwości i zachowania umiaru. Wiadomo, że obiekty, które są przeznaczone do danego sportu, powinny przede wszystkim jemu służyć, ale jeśli jest możliwość i nie ma jakichkolwiek trudności, jak najbardziej - te obiekty muszą żyć.