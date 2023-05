10 „NAJ” Adama Małysza na 10. edycję Wings for Life World Run

10 lat Światowego Biegu Wings for Life to też 10 lat związku Adama Małysza z tą niezwykłą imprezą. Były skoczek narciarski zaczynał w 2014 roku jako uczestnik, potem był kibicem, aż został kierowcą ścigającym biegaczy na trasie, a w latach 2020-21 – gdy flagowe imprezy się nie odbywały - znów biegł, tym razem z aplikacją. Adam to najbardziej rozpoznawalny w Polsce ambasador Światowego Biegu i jego „chodząca encyklopedia”. Jakie są jego najlepsze wspomnienia?

1. Najlepsza edycja…

Pamiętam dobrze rok 2014 i mój pierwszy start, bo przebiegłem wtedy 19 km bez specjalnego przygotowania i przez tydzień tak mnie bolały nogi, że po schodach schodziłem tyłem (śmiech). Ale dobrze pamiętam też pierwszą edycję w pandemii, gdy bieg w Poznaniu się nie odbył, a ja biegłem w Wiśle z aplikacją. Wybrałem sobie tak trudny, górzysty teren, że było naprawdę ciężko. Ale zawziąłem się i zaliczyłem wtedy 12 km. Tak naprawdę ciężko mi wybrać jeden rok, wszystkie coś w sobie miały, każda edycja była super.

Adam Małysz - Wings for Life World Run © Lukasz Nazdraczew/Red Bull Content Pool

2. Najlepsza rola w biegu…

Zdecydowanie rola kierowcy. Fajnie się biegło, jako byłemu sportowcowi dało mi to dużo satysfakcji, fajnie się też kibicowało i zbijało „piątki” na trasie w 2015 roku, gdy nie mogłem startować z powodu kontuzji. Ale kiedy w 2016 roku przesiadłem się do samochodu, poczułem, że to jest to. Dla mnie przeżywanie biegu w taki sposób, obserwując go z bliska od początku do końca, to zdecydowanie najlepsza opcja. Więcej czujesz, więcej widzisz, doświadczasz tego pełniej. Dogonić wszystkich, zobaczyć każdy finisz, super sprawa, naprawdę bardzo lubię to robić.

Wings for Life World Run 2022 - Poznań © Marcin Kin

3. Najbardziej pamiętny moment…

Przed 2019 rokiem, nim zmieniły się przepisy i samochód nieco przyśpieszył tempo, najlepsi biegali ponad 6 godzin. To było dla nas ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o… powstrzymanie się od sikania. 6 godzin w aucie bez zatrzymania – to naprawdę było trudne! Pamiętam więc taką scenę: dogoniliśmy zwycięzcę, samochód staje, a my z pilotem, jak z procy, wystrzeliliśmy do lasu, żeby się wreszcie wysikać. A to wszystko na żywo w TVN 24, bo okazało się, że mieli nad nami helikopter. Dostawałem potem od znajomych telefony: „Adam, co ty tak do tego lasu biegłeś w telewizji?” (śmiech).

Wings for Life World Run 2022 - Poznań © Marcin Kin

4. Najtrudniejsze wydarzenie na trasie…

Mieliśmy kiedyś, tuż przed nami, zderzenie biegacza, który lecąc tyłem, próbował zrobić sobie selfie z naszym samochodem i wpadł na człowieka na wózku. Nie zauważył go. Na szczęście nic się nikomu nie stało, ale scena nas zmroziła, tym bardziej, że przecież nie mogliśmy się zatrzymać, żeby im pomóc. Za nami jechały jednak inne samochody techniczne i po chwili pomogli im się pozbierać. Dlatego apeluję: uważajcie na siebie na trasie, zwłaszcza przy robieniu zdjęć!

5. Największe wyzwanie dla kierowcy…

Utrzymanie tempa. Samochód Pościgowy jedzie wolno – ruszamy z prędkością 14 km/godz. i stopniowo rozpędzamy się do 34 km/godz., ale nie możemy włączyć tempomatu. Po pierwsze, przy tak wolnych prędkościach, tempomaty nie działają. Ale, po drugie, my nie jedziemy przecież cały czas z taką samą prędkością! Na trasie są przeszkody: ronda, wysepki, zakręty, tworzą się zatory, bo akurat jest zwężenie drogi itd. Ja czasem na chwilę muszę zahamować nawet do zera. Ale po chwili to oczywiście nadrabiam – mamy w aucie komputer, który przez cały czas pokazuje, jakie tempo musimy utrzymać. Jak kreska odchyli się za bardzo w jedną stronę, muszę przyśpieszyć lub zwolnić. Takie ciągłe pilnowanie tempa jest męczące. Wbrew pozorom, trudniejsza dla mnie jest końcówka biegu, gdy jest już luźniej na trasie i jedziemy szybciej, niż początek. Właśnie przez to skumulowane zmęczenie.

6. Największa pokusa…

Oczywiście, żeby zwolnić na samym końcu (śmiech). Żeby biegacze mogli jeszcze trochę przede mną uciec. Chwilę dłużej, trochę dalej. Ale nie ma zmiłuj, muszę trzymać tempo. I trzymam, wszystko jest w Waszych rękach. I na koniec jedni krzyczą „Adam, czemu tak długo?”, a drudzy: „Adam, czemu tak szybko, czemu już?”. Wszystkim nie dogodzisz (śmiech).

Wings for Life World Run 2022 - Poznań © Damian Kramski

7. Najbardziej zapadający w pamięć uczestnik…

Nie ma jednego. To jest bieg, w którym wiele osób chce się wyróżnić, zwrócić na siebie uwagę. Jest kolorowo, są różne czaderskie stroje. Pamiętam ludzi przebranych za wróżki, superbohaterów, wikingów, człowieka w kostiumie „ciała bez skóry”, kibiców przebranych za rzymskich żołnierzy Oni zapadają w pamięć, ale nie tylko oni. Pamiętam cały tłum uśmiechniętych ludzi, szczęśliwych, bo tutaj każdy jest bohaterem. I ten bieg uzależnia, widzę, że ludzie tu wracają i to jest piękne.

Wings for Life World Run © Łukasz Nazdraczew / www.fotoart.pl

8. Najpiękniejsze miejsce na trasie…

Trasa się kilka razy zmieniała, zawsze są drobne różnice, ale najpiękniejsze miejsce było chyba w 2017 roku, kiedy już za Poznaniem, hen za 30-40 kilometrem biegacze mijali pola rzepaku i wiatraki, a wszystko przy pięknym słońcu. Magiczna sceneria.

Wings for Life World Run - najpiękniejsze miejsce na trasie © Red Bull Content Pool

9. Najbardziej rozgadany zwycięzca…

Zazwyczaj podwozimy ostatniego złapanego biegacza naszym samochodem i faktycznie rozmawiamy. Nie pamiętam, który z nich mówił najwięcej, ale jestem w szoku, że oni w ogóle coś mówią! Wydawało mi się, że po takim wysiłku, bo przebiegnięciu 60 km oni będą „umierać” i nie będą rozmowni. Tymczasem to są tacy terminatorzy, że normalnie bez zadyszki wsiadają, jakby właśnie wyszli z kawiarni, a nie przebiegli 60 km. Niesamowite, ale to jest efekt treningu, to są profesjonaliści.

Darek Nożyński © Marcin Kin for Wings for Life World Run

10. Największe marzenie…

Wiadomo: żeby ludzie mogli wstać z wózków inwalidzkich i znów móc chodzić, biegać. Nie zapominajmy o charytatywnym celu Wings for Life World Run. Zbieramy pieniądze na badania mające na celu znalezienie skutecznej metody leczenia urazów rdzenia kręgowego. I nie zapominajmy, że w biegu startują nie tylko ludzie tu w Poznaniu czy innych biegach ulicznych. W sumie ponad 150 tys. ludzi co roku biegnie z aplikacją. To dzięki nim to jest największy bieg na świecie.

Jestem dumny, że jestem częścią tej historii już od 10 lat jako ambasador i Kapitan Wąs, który Was ściga. To bieg bardzo mądrze wymyślony, inny niż wszystkie. Mata goni biegaczy - to świetna koncepcja, ktoś, kto to wymyślił, miał głowę na karku.

