Adam Małysz o półmetku sezonu PŚ

Największą rewelacją jest Andrzej Stękała. Dużo mu brakuje do podium? To kwestia szczęścia do warunków czy cierpliwości?

Czy cierpliwości? Na pewno przydałoby się nieco szczęścia. Andrzej potrzebuje też trochę obycia. Przez pewien czas, można powiedzieć, nie startował w Pucharze Świata. Trzeba się tam zaaklimatyzować. Wykonuje bardzo dobrą robotę i wszyscy to widzą. Może potrzeba właśnie odrobiny szczęścia, obycia i w końcu stanie na podium. Myślę, że to kwestia czasu. Jak tylko wyjdą mu dwa świetne skoki, dopisze to szczęście, wtedy spokojnie wskoczy do "trójki".

