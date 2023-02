Adam Małysz: Nie mogę się przyzwyczaić, że mówią do mnie „prezesie”

Pod koniec czerwca ubiegłego roku spod skoczni – niemal dosłownie – Adam Małysz trafił za biurko. Został wybrany nowym prezesem PZN. I sporo się w jego życiu pozmieniało. Zarządzanie wieloma pracownikami, odpisywanie na maile, spotkania, dokumenty i przeprowadzka.

Odwiedziliśmy jednego z najlepszych skoczków w historii w siedzibie Polskiego Związku Narciarskiego w Krakowie. O 10:00 rano już czekał w biurze. Rozmowa, zdjęcia, a potem... kolejne spotkania. To nowe życie Małysza.

Powrót za biurko po Pucharze Świata w Zakopanem to pewnie trochę taki powrót do szarej rzeczywistości?

Adam Małysz , prezes PZN: Na to się pisałem! Kiedy zgadzałem się przyjąć stanowisko prezesa Polskiego Związku Narciarskiego jasne było, że jest wiele przyjemnych rzeczy, ale też wiele tych, które po prostu trzeba zrobić. Papierki, spotkania... Na pewno trochę się zmieniło moje życie. Czy na lepsze czy na gorsze? Na razie trudno określić. Może za rok, dwa będę w stanie więcej powiedzieć.

Rano pobudka, a potem... Jak wygląda dzień prezesa PZN?

Na pewno nie jest standardowy. Mam mieszkanie bardzo blisko siedziby związku, więc przychodzę na piechotę. Staram się też spędzać czas na sportowo. Wieczorem, a niekiedy właśnie rano, uprawiam jakiś sport, później przychodzę do biura i zaczynam. Zazwyczaj leży tu sterta dokumentów, które trzeba przejrzeć, podpisać, są spotkania, dyskusje, rozważania, co można zrobić lepiej. Mamy sporo grup, więc problemów często zdarza się naprawdę dużo. Nikt nie przyjdzie, jak jest dobrze, tylko raczej, jak coś się dzieje.

Adam Małysz w swoim gabinecie prezesa PZN w Krakowie © Antoni Cichy

Dużo maili przychodzi codziennie, na które trzeba odpisać, czy raczej ktoś inny się tym zajmuje?

Jest tego sporo., ale podzieliliśmy się. Najwięcej ma chyba nasz sekretarz, ale ja też staram się raz czy dwa razy w tygodniu odpisać na wszystkie wiadomości albo je przeanalizować. Oczywiście, te najważniejsze sprawdza się na bieżąco i od razu odpowiada, ale często przychodzi ich tyle, że trudno ogarnąć to w jeden czy dwa dni.

A telefon może spokojnie poleżeć przez chwilę?

Nie jest tak źle!

Nie dzwonią co chwilę?

Nie! Aż tak często nie, ale to trochę mój nawyk, że co jakiś czas patrzę na telefon, sprawdzam, czy coś nie przyszło, jakaś wiadomość, mail. Trzeba być cały czas w kontakcie. I nie chodzi tylko o osoby, które są zainteresowane rozmową, spotkaniem. Wewnątrz związku musimy mieć ze sobą kontakt prawie 24 godziny na dobę. Kiedyś ktoś powiedział, że jak jadę na urlop, powinienem wyłączać telefon i może faktycznie tak należałoby robić, ale to bardzo trudne. Tym bardziej teraz, kiedy jestem prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Nie wyobrażam sobie tego. Czasem zdarzają się naprawdę awaryjne sytuacje, w których prezes musi podjąć decyzje albo chociaż o nich wiedzieć.

Prezes musi być w stanie gotowości całą dobę?

Żona czasem się złości się na mnie, bo cały czas siedzę z telefonem, ale pewien rodzaj pracy, zobowiązania, sprawiają, że trzeba być w kontrakcie z ludźmi.

Adam Małysz © Antoni Cichy Ważne rozmowy lepiej odbywać twarzą w twarz

Jak rozwiązaliście temat wewnętrznej komunikacji? Telefon czy komunikatory?

W dzisiejszych czasach mamy WhatsAppa, Skype'a, różne komunikatory i wiele spraw można rozwiązać właśnie w ten sposób. Staramy się jednak spotykać i rozmawiać na bieżąco, bo jest zdecydowanie łatwiej podejmować decyzje face to face, prosto w oczy.

Czyli lepiej być tu na miejscu niż zarządzać związkiem zdalnie?

Oczywiście, że tak. Lepiej być na miejscu, choć nie zawsze się da. Komunikatory to duże udogodnienie, ale zdecydowanie łatwiej zarządzać z biura.

Z funkcją prezesa PZN wiązała się przeprowadzka do Krakowa, a co za tym idzie, mniej czasu z rodziną.

W pewnym momencie sprawiało to problem. Trzy czy cztery dni przebywam w Krakowie. Z drugiej strony, nie ma tragedii, bo i tak często mnie nie było w domu, w zimie praktycznie cały czas wyjeżdżałem z kadrą. Wracałem do domu na dwa, trzy dni i znowu w drogę. Ten tryb jest teraz bardzo podobny, tylko że zamiast podróży za granicę, są te do Krakowa.

28 min MałySHOWmania Skoki narciarskie z lekkim przymrużeniem oka. Czy Adam Małysz poradzi sobie z nietypowymi wyzwaniami?

W sumie to chyba pierwsza zima od lat, że tyle czasu spędzasz w jednym miejscu!

Z jednej strony tak, ale z drugiej trochę wyjazdów już miałem. I to nie tylko na skoki, co ważne. Zawsze będę kojarzony ze skokami, ale nie chciałbym być kojarzony tylko z nimi, ale też ze wsparciem i rozwojem innych dyscyplin.

Zarządzając związkiem trzeba odłożyć trochę na bok miłość do skoków?

Skoki zawsze będą w moim sercu, ale sam uprawiałem niemalże wszystkie te dyscypliny, które są w PZN. Nie mam z tym problemów. Powiedziałbym wręcz, że często jaram się tymi sportami, które nie były mi aż tak bliskie, ale są bardzo fajne. Pracują tam świetni ludzie i chcą coś osiągnąć. Nie mówię tylko o zawodnikach, także o trenerach.

A sportowa przeszłość pomaga? Samodyscyplina, organizacja pracy, dnia – znasz to doskonale z czasów kariery.

Myślę, że pomaga, ale w wielu kwestiach może też przeszkadzać, bo patrzysz z perspektywy zawodnika, a dzisiaj jest zupełnie inaczej. Trzeba wszystko wyważyć, zobaczyć, na co związek stać. Nie można tylko chcieć, trzeba dawać i kontrolować pewne rzeczy.

Spadek energii za biurkiem? Na szczęście mam pod ręką Red Bulla - mówi Adam © Antoni Cichy

Zawodnikom jakieś rozwiązanie pasowałoby bardziej, ale budżet związku nie jest z gumy…

Dokładnie. Bardzo często tak jest. Trzeba mocno pilnować pewnych spraw, żeby związek było na coś stać, a z drugiej strony nasz związek to nie tylko jedna dyscyplina. Zdecydowanie łatwiej byłoby na przykład w Polskim Związku Biathlonu, gdzie zajmują się tylko jedną dyscypliną. My mamy więcej i musimy wyważyć komu, jak i gdzie pomagać, starać się też rozwinąć bardziej niszowe sporty, stworzyć im jak najlepsze warunki. Dzisiaj bez funduszy, wsparcia ciężko, by sport zawodowy istniał i się rozwijał.

Ale pewnie twoje sukcesy sportowe otwierają sporo drzwi w rozmowach ze sponsorami czy nawet w Międzynarodowej Federacji Narciarskiej?

Myślę, że w wielu kwestiach tak. Ludzie są bardziej otwarci, chcą rozmawiać, a to pierwszy krok. Z drugiej strony, jest mi ciężko, bo nie lubię oficjalnych spotkań. Oczywiście, to co muszę, robię, ale wolę załatwić coś w kuluarach. Moim zdaniem, to jednak działa z korzyścią dla związku, kiedy na przykład trzeba pozyskać środki dla zawodników.

5 min Adam Małysz i Ryoyu Kobayashi: Rozmówki polsko-japońskie Ryoyu Kobayashi uczy Adama Małysza japońskiego i vice versa! Jeśli chcesz wiedzieć, jak jest po japońsku "Leć, Adam, leć!", "rekord skoczni" i "wyjście z progu" - koniecznie zobacz to video.

Z czym najtrudniej było się oswoić? Z siedzeniem za biurkiem, a może garderobą, koszulą, marynarką?

Raczej nie mam problemów ze zmianami, lubię czasem coś pozmieniać. Szczerze mówiąc, najtrudniej było mi się oswoić z tym, że ktoś przychodzi i mówi "prezesie". I że jestem odpowiedzialny za tyle rzeczy. Często też przychodzą osoby starsze ode mnie, zwracają się z szacunkiem "prezesie", a jeszcze niedawno byliśmy na "ty". To naprawdę dziwne haha!

Taka papierkowa robota chwilami nie bywa męcząca, jednostajna?

Trochę jest. Część osób pochodzi z Krakowa, ale większość, w tym ja, sekretarz czy wiceprezesi nie, więc jak już przyjeżdżamy do biura, to siedzimy tu praktycznie od rana do wieczora, żeby później móc gdzieś pojechać. Choćby do Warszawy czy na różne obiekty, zrobić kontrole. To nie jest tylko praca biurowa. Gdyby tak to wyglądało, pewnie bym się nie pisał, żeby tu siedzieć pięć czy sześć dni w tygodniu z papierkami!

Zdarzają się zjazdy energetyczne w trakcie dnia, zwłaszcza w biurze?

Oczywiście, że tak, zwłaszcza, kiedy pojawia się nadmiar tematów do przerobienia. Często mamy główną sprawę, którą się zajmujemy i wałkujemy ją cały dzień, a czasem pojawia się ich nadmiar i ciężko skoncentrować się na jednej. Przeskakujemy z jednego tematu na drugi, wracamy do poprzedniego i chyba to jest najbardziej męczące psychicznie. Na szczęście mam pod ręką Red Bulla, więc mogę "dodać sobie skrzydeł" w trakcie dnia.

"Żona się czasem złości, że nie rozstaję się z telefonem" © Antoni Cichy

Wcześniejsza praca dyrektora sportowego przygotowała trochę do nowej roli?

Trochę tak, ale w sumie to byłem nieco innym, dziwnym dyrektorem. Cały czas przebywałem w terenie, a do związku przyjeżdżałem może raz w miesiącu, żeby się rozliczyć albo porozmawiać z prezesem. Pełniłem bardziej rolę koordynatora. To nowy trend w związku, który stworzyliśmy. Uznaliśmy, że koniec z dyrektorami. Bardziej przyda się koordynator, czyli ktoś, kto skoordynuje pracę grup utworzonych w PZN. Te osoby przyjeżdżają tu raz na jakiś czas, żeby zdać relację, rozliczyć się, ale de facto cały czas pracują ze sztabami, trenerami, zawodnikami. Jest zupełnie inaczej niż kiedyś.

Praca prezesa całego związku to był duży przeskok? Nawet czysto mentalnie?

Tak! Na początku ciężko było mi się przyzwyczaić. PZN to duży związek z wieloma dyscyplinami sportu. Nie mamy tu dwóch pokoików i dwóch, trzech pracowników. W PZN pracuje sporo ludzi, ale najważniejsze, że doskonale wiedzą, co mają robić. Na początku wszystko było dla mnie trochę przerażające, jednak, kiedy zapoznałem się z tym, jak to wygląda, jak działa, nie jest źle. Oczywiście, nastąpiły pewne zmiany, ale nie w znaczącym stopniu. Związek funkcjonuje i mam nadzieję, że nadal będzie funkcjonował, bo chcemy się rozwijać.

4 min Adam Małysz znów w powietrzu Skacze i maluje nartami!

Rola dyrektora na skoczni, a prezesa za biurkiem to pewnie dwie inne bajki. Trzeba było się nauczyć zarządzania ludźmi, sytuacjami?

Pewnie tak, ale wdrożyliśmy odpowiednie procesy. Powołaliśmy koordynatorów, są grupy odpowiedzialne za określone zadania, mamy główną księgową, która zajmuje się sprawami rozliczeniowymi, jest biuro zarządzane przez Justynę Mistarz i Wandę Wojtas, jest sekretarz, który zarządza i finansami, i generalnie tym, co się wokół dzieje. Są też prezydium i zarząd, który ma ostateczny głos, decyduje, co i jak może być przeprowadzone. A typowymi, dziennymi sprawami to ja zajmują się z sekretarzem generalnym, Jankiem Winklem. Ale chcemy, żeby zarząd i prezydium wiedziały, co się dzieje. Chcemy być otwartym, przejrzystym związkiem, pokazywać na zewnątrz, co i w jaki sposób robimy.

Musiałeś się dokształcić, brać udział w szkoleniach, poczytać coś w ramach przygotowań do nowej funkcji?

Kończyłem zarządzanie na studiach, więc to nie jest dla mnie obce. Od ponad 20 lat prowadzę firmę Adam Małysz Sport Marketing. Oczywiście, nigdy nie zarządzałem taką liczbą ludzi, ale uważam, że są osoby, które mogą pomóc. Jeśli otaczasz się tymi, którzy chcą coś zrobić i widzisz, jak pracują, to nie tak duży problem. Gorzej byłoby, gdybyś nie miał wokół siebie przychylnych osób, nie chciał pracować, tylko trzymać się stanowisk.

Adam Małysz przyznaje, że rzadziej wyjeżdża na zawody © Tomasz Hamrat / Gazeta Polska / Forum

W skrócie, im większa firma, tym więcej osób trzeba mieć pod sobą, bo wszystkiego samemu się nie zrobi?

Znam wielu prezesów, którzy często zarządzali sami i nie tyle kończyło się to źle, co wiem, jak się to na nich odbiło, jak bardzo są przepracowani, jak cierpi ich rodzina czy oni sami. Myślę, że prezes, który jest w stanie zaufać – a to wcale nie takie proste – i pozwolić przejąć część zadań innym, ma wielkie szczęście. Dzięki temu jesteś odciążony na wielu obszarach.

Delegowanie zadań z pewnością pomaga.

Oczywiście. W związku są działy, które zajmują się konkretnymi sprawami i są w nich osoby, które zarządzają, składają nam raporty. Wiemy, jak ten związek wygląda, funkcjonuje.

Procesy zarządzania swoją firmą a związkiem znacząco się od siebie różnią?

Zawsze tak jest. Moja firma dotyczy mnie. Jeśli coś zyskam, to dla siebie, jeśli stracę, to też tracę ja. A tu odpowiadam za podmiot, który nie jest mój. To duża odpowiedzialność, ale jeśli chce się coś zrobić dla sportu, trzeba brać to pod uwagę.

Adam Małysz © Antoni Cichy Trzy, cztery dni w tygodniu przebywam teraz w Krakowie w siedzibie PZN

Dla kibiców byłeś idolem, ale tutaj już raczej nie ma miejsca na wyrozumiałość. To związek, wszystko musi być transparentne i pewnie należy się spodziewać bardziej surowych ocen.

Oczywiście, że tak. Zawsze będą ludzie, którzy chwalą, poklepują po plecach, ale jest też grono tych, którzy hejtują. Szczególnie dzisiaj, w dobie mediów społecznościowych, kiedy każdy może napisać praktycznie wszystko, to nie jest łatwa funkcja. Wiem o tym doskonale. Na pewne rzeczy się uodporniłem, na pewne staram się w ogóle nie patrzeć, tylko robić swoje. Przychodząc tutaj, miałem pewną misję, ludzie, z którymi pracuję też. To fajne, że podążamy w jednym kierunku, chcemy dobrze dla tego sportu, żeby pojawiało się więcej takich talentów jak choćby Kamil Stoch czy Dawid Kubacki. Sporo dzieje się już w snowboardzie, w narciarstwie alpejskim, dalej jednak mamy bardzo duży problem w kobiecych skokach czy kombinacji norweskiej. Ale pewne rzeczy trzeba wdrożyć, wypróbować, żeby zobaczyć, czy w ogóle funkcjonują. Każdy z nas jest inny, każdy potrzebuje czegoś innego. Każdy system jest inny i nie wszystkie zadziałają w danym kraju. Pewne sprawdzają się u nas świetnie, a pewne trzeba wprowadzać, naprawiać, ale nie boimy się tego.

Trudno wziąć na siebie taką odpowiedzialność? Jak coś nie wyjdzie, powiedzą "skakał świetnie, ale jako prezes to Adam Małysz się nie sprawdził".

Tak, ale jak już mówiłem, nie każdego da się zadowolić. Mam swoją wizję, swoje zdanie. Wiem, że dla niektórych może to być krzywdzące, ale są pewne zasady, których się trzymam. Nie chciałbym, żeby to wyglądało inaczej. Po pierwsze, prezes musi być wiarygodny. Po drugie, musi mieć swoje zdanie i go nie zmieniać. Ale jeśli zdarzy się błąd, bo każdy je popełnia, trzeba się do tego przyznać i coś zmienić.

9 min "Kwaśna Piątka" z Adamem Małyszem

Wybór Thomasa Thurnbichlera i świetne wyniki na początku sezonu pomogły? Gdyby nasi zawodnicy spisywali się dużo słabiej, byłby poważny problem do rozwiązania, kryzys.

Z całą pewnością. Śmieję się, że mam do tego jakiegoś nosa. Wcześniej był Stefan Horngacher, później Michal Doleżal, który też osiągał sukcesy, a teraz Thomas. Znam się na tym sporcie najlepiej, więc jest mi łatwiej. Ale od innych sportów mam też ludzi, którzy w tym siedzą, doskonale się orientują, mogą mi doradzać w pewnych kwestiach. Oczywiście, zawsze popełnia się pewne błędy, nie wszystko wychodzi tak, jakby się chciało, niektórych rzeczy nie da się przeskoczyć. Na początku wydawało się, że dużo spraw będziemy w stanie zmienić w tym roku, a okazuje się, że idzie to wolniej. Niemniej, pracujemy nad tym. Najważniejsze, żebym za cztery lata, kiedy kończy się kadencja – o ile wytrzymam, haha! – usiadł, spojrzał w lustro, powiedział sobie, że zrobiłem to, na co było mnie stać, i nie wstydził się niczego.

Jak wyobrażasz sobie sobie koniec kadencji?

Jeśli zrealizujemy 60-80 procent pomysłów i zadań, które mamy, to na pewno będzie sukces.