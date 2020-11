Adam Małysz: Polskie momenty będą na pewno

Od piątkowych kwalifikacji w Wiśle zaczyna się sezon 2020/21 Pucharu Świata w skokach narciarskich . O przygotowaniach, formie Polaków i specyfice tego sezonu rozmawiamy z Adamem Małyszem , dyrektorem sportowym w Polskim Związku Narciarskim, byłym czterokrotnym zdobywcą Pucharu Świata.

Jakub Ciastoń: Rok 2020 dał się we znaki wszystkim, także skoczkom. Ale choć odwołano kilka zawodów w Norwegii pod koniec poprzedniego sezonu oraz większość Letniej Grand Prix, to lato nie było chyba takie złe? Dało się w miarę normalnie trenować i przygotować do zimy?

Adam Małysz: Wiadomo, że nie było takiej swobody jak zwykle, ale wszystkie cele udało się zrealizować. Kilka razy musieliśmy szybko reagować na rozwój wypadków, bo np. do jakiegoś kraju nie dało się wyjechać, ale zawsze znajdowaliśmy wyjście awaryjne. Wszystkie zgrupowania się odbyły, treningów skoczkom nie brakowało i sztab szkoleniowy jest zadowolony z przygotowań. Jedyne, czego nie mieliśmy, to odniesienia do innych, bo przygotowania w dużej mierze odbyliśmy w izolacji, bez kontaktu z innymi ekipami. Właściwie przez cały czas trenowaliśmy i skakaliśmy sami, nikogo nie podpatrywaliśmy, ale też nikt nie podejrzał nas. Chyba po raz pierwszy w historii w skokach nikt nic nie wie przed sezonem, dlatego nie pytaj mnie, czy Austriacy będą mocni, czy Norwegowie i co przyszykowali Niemcy, bo… nie mam pojęcia, nikt nie ma! Musimy poczekać na pierwsze skoki w Wiśle, żeby się przekonać, gdzie są inni, i jak, na ich tle, wypadamy my.

Był taki moment, że bałeś się, że zawody w Wiśle się nie odbędą albo zostaną przełożone? Ten sezon zapowiada się chaotycznie – nie wiadomo do końca, jak się potoczy. I po raz pierwszy – nie z powodu wiatru…

Nie było realnego zagrożenia, że PŚ w Wiśle się nie odbędzie. Wiadomo, że skaczemy bez kibiców, w rygorze sanitarnym itd., ale sport na całym świecie jakoś się już oswoił z nową sytuacją i zawody się odbywają. Ten sezon może jednak być trudny, już odwołano zawody w Japonii, nie wiadomo, czy to samo nie stanie się z kolejnymi. Są pewne obawy, czy zimą będzie można swobodnie poruszać się po Europie. Czy wszędzie dolecimy samolotem? Niewiadomych jest dużo. Odwołanie zawodów dla wszystkich, to jeszcze nic takiego. Jak nikt nie może skakać, to przynajmniej jest sprawiedliwie.

Najgorsze będą sytuacje, gdy z powodu pozytywnego wyniku testu albo ograniczeń dla niektórych krajów, ktoś nie będzie mógł startować i straci szansę na punkty. A co, jeśli będzie walczył o wygranie PŚ? Dlatego jestem nieco zły na FIS [Międzynarodowa Federacja Narciarska – red.], że nie ujednolicił przepisów na cały Puchar Świata. Efekt jest taki, że każdy organizator zawodów decyduje, jakie będą przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zasad sanitarnych. Jest przez to dużo niepewności i niewiadomych, zobaczymy, jak ułożą się kolejne tygodnie i miesiące.

Kilka tygodni temu mówiłeś, że jesteś spokojny o formę liderów reprezentacji – Kamila Stocha, Dawida Kubackiego i Piotra Żyły. Podtrzymujesz to na kilka dni przed startem PŚ?

Raczej tak. Dawid miał dobre lato, wygrał Letnią Grand Prix w Wiśle, jedne z niewielu zawodów, które się odbyły. Nieco słabsza była jesień, przyszedł niewielki dołek formy, ale już wrócił na właściwe tory. Poza tym, Dawid to walczak, zawsze mobilizuje się w stu procentach na zawody. Jestem o niego spokojny, tak samo jak o Kamila Stocha i Piotrka Żyłę, którzy też imponowali formą w okresie przygotowawczym.

Na kogo można liczyć za plecami liderów?

W fajnej dyspozycji jest ostatnio Klemens Murańka i jeśli głowa go nie zawiedzie, to może sprawić w tym sezonie miłą niespodziankę. Do formy wraca też Tomek Pilch, który nieźle skakał latem i wrócił do stabilności skoków. Maciek Kot i Kuba Wolny wciąż poszukują najlepszej dyspozycji, ale ostatnie treningi w Zakopanem były dla nich optymistyczne. Mamy też dwóch młodych zawodników: Jarosława Krzaka, który w Wiśle zadebiutuje w Pucharze Świata i Kacpra Juroszka. Obaj mają talent, ale potrzebują czasu, żeby w pełni „wejść” w skakanie z najlepszymi. Jest też Stefan Hula, Andrzej Stękała, Olek Zniszczoł i Paweł Wąsek. Ich poziom jest ok, choć miewają wahania formy. Na pewno jednak ich też stać na „bombowe” skoki i zaistnienie w Pucharze Świata. Liczę, że w tym sezonie każdy z Polaków będzie miał swój moment.

Jedną z ważniejszych decyzji, jakie podjęliście w tym roku, było połączenie kadry A i B, teraz to jest jedna wielka kadra narodowa. Jak to wpłynęło na zawodników?

Wszyscy oceniamy decyzję pozytywnie. Widać wyraźny progres w grupie zawodników, którzy do tej pory byli zapleczem kadry A. Połączenie młodych oraz tych, którzy szukają formy, z najlepszymi, podziałało na tych pierwszych motywująco i mobilizująco. Grupa jeszcze lepiej się zintegrowała. Na liderów też podziałało to pozytywnie, bo młodzi na treningach na nich naciskają. To zdrowa presja. Oczywiście, tak duża kadra jest wyzwaniem organizacyjnym, bo mamy teraz 13 zawodników, ale ponieważ połączyliśmy też sztaby trenerskie, to łatwo opracowaliśmy system, by sobie radzić z pracą. Podczas treningów trenerzy częściej zmieniają się przy różnych podgrupach zawodników, co też jest pozytywne, bo mają dzięki temu lepszy przegląd sytuacji – każdy koncentruje się na 3-4 chłopakach, a nie całej grupie na raz. Można dzięki temu więcej rzeczy wyłapać i podpowiedzieć zawodnikom.

Czy pojawiło się podczas przygotowań coś nowego – inny sposób treningów, inne miejsca, jakieś nowinki sprzętowe?

Raczej nie, idziemy utartą i sprawdzoną ścieżką z poprzednich sezonów, które były dla nas dobre. Jedyną nowinką są nowe wkładki do butów, które wynikają z nowej regulacji FIS. Musiały się do tego przystosować wszystkie reprezentacje. Wcześniej była pod tym względem „wolna amerykanka”, a teraz dość jasno określono kąt nachylenia i inne parametry wkładek, tak, żeby ten element był jednolity dla wszystkich. Nie miało to jednak wielkiego znaczenia dla skoków naszych zawodników. Szybko się przyzwyczaili do tej nowości.

Gdy z kadry Polski odchodził trener Stefan Horngacher udało się zatrzymać jednego z jego pomocników – naukowca z Austrii Haralda Pernitscha, który wciąż pomaga Polakom i jest ważną postacią sztabu. Współpraca dalej układa się dobrze?

Tak, doktor Pernitsch jest z nami w stałym kontakcie, przyjeżdża na zgrupowania, czasem też na zawody. Ma metodę badania wydolności skoczków opartą o specjalną platformę podłączoną do komputera, która pozwala analizować naskok poszczególnych zawodników. Na podstawie tego potem można ocenić, jak ułożyć trening siłowy i motoryczny, albo czy skoczek nie potrzebuje w danym momencie odpocząć i się lepiej zregenerować. Stosujemy jego metodę od dawna i jesteśmy bardzo zadowoleni z efektów. Szkoleniowcy mogą dzięki temu stosować indywidualne podejście w treningu każdego zawodnika, bo mają więcej danych do analizy.

Pokusisz się o wytypowanie faworytów drużynowych zawodów w Wiśle?

Bez szans, nie podejmę się żadnych spekulacji. Jak mówiłem, ten rok jest wyjątkowy. Zawsze mieliśmy jakiś informacje o rywalach, bo działała „poczta pantoflowa”, ktoś był na skoczni, widział, jak rywale trenują, coś podpatrzył. I można było spekulować, że mocni będą Austriacy czy Norwegowie, albo Niemcy. Teraz nie wiemy nic. Pierwszą próbą sił będą kwalifikacje do zawodów w Wiśle, a konkursy – momentem odkrycia wszystkich.

W Wiśle na trybunach nie będzie kibiców, zanosi się na to, że przez większość sezonu trybuny zostaną puste. To przeszkodzi najlepszym? Pomoże tym mniej pewnym siebie?