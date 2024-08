Adam Małysz: Hola, hola, skoczek spada, nie leci. Maszyny będą latać!

Siódma polska edycja Red Bull Konkursu Lotów startuje w niedzielę 18 sierpnia 2024 r. w samo południe na krańcu Skweru Kościuszki w Gdyni. Wstęp jest wolny, imprezę można oglądać też online w Red Bull TV ( link do transmisji ). Loty blisko 40 kreatywnych ekip z całej Polski będą oceniać jurorzy, w śród nich, po raz kolejny – Adam Małysz , żywa legenda polskich skoków narciarskich, a dziś prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

Adam, pamiętasz, który raz będziesz na Red Bull Konkursie Lotów?

Adam Małysz: Oj, ciężka sprawa! Na pewno byłem na trzech ostatnich w Gdyni, bo to jeszcze kojarzę, pamiętam też, że byłem kiedyś w Krakowie, a potem był jeszcze Poznań… To naprawdę trudne pytanie! Odpowiedź brzmi: Nie pamiętam! Po prostu na tyle długo współpracuję z Red Bullem, że trochę rozmywa mi się to w głowie, ale jedno jest pewne, to super impreza, na której warto być!

Dlaczego warto? Co atrakcyjnego jest w Red Bull Konkursie Lotów z perspektywy widza?

To kilka godzin świetnej zabawy i pokazu ludzkiej kreatywności. Na rampie zobaczymy ponad 30 drużyn, które własnoręcznie zaprojektowały, a potem zbudowały maszyny latające. Ich cel to zrobić dobre wrażenie na nas, czyli sędziach i dać rozrywkę kibicom. Kreatywność ludzka jest niesamowita, na pewno znów zobaczymy zaskakujące projekty. Z poprzedniej edycji pamiętam m.in. latającego Smoka Wawelskiego czy bolid Formuły 1, kilka lat temu była machina pchana przez rzymskich legionistów. Ekipy potrafią zrobić show na rampie startowej.

Ekipy, które stawiają sobie za cel, żeby polecieć, a nie tylko efektownie wpaść do wody, robią na mnie największe wrażenie

Na co - jako sędzia - będziesz zwracał szczególną uwagę? Co jak co, ale ocenianie lotów i skoków jest bliskie Twojemu sercu!

Hola, hola! Już tak bardzo to się jednak nie zapędzajmy. Skoki narciarskie to jednak nie latanie, ale… spadanie. Od początku do końca lecisz w dół, choćbyś nie wiem, jak się postarał, to nie polecisz. A tutaj jednak da się odlecieć. Można zbudować maszynę, która ma skrzydła i będzie w stanie wykorzystać siłę nośną oraz prawa fizyki. I zupełnie szczerze, to właśnie takie ekipy, które stawiają sobie za cel, żeby polecieć, a nie tylko efektownie wpaść do wody, robią na mnie największe wrażenie. Choć oczywiście jurorzy patrzą też na wartości estetyczne – wygląd maszyny oraz „pokaz”, który drużyna zrobi na rampie. Dla mnie element lotu jest bardzo ważny, bo ten event to jest trochę taki powrót do korzeni, do czasów, kiedy ludzie marzyli o lataniu i testowali różne koncepcje, próbując wzbić się w przestworza. Słowo „Lot” w nazwie konkursu nie jest przypadkowe.

Czy jako tak wprawny i doświadczony juror jesteś już w stanie określić, czy coś poleci przed startem, patrząc tylko na maszynę?

Zdarzało się. Bywają projekty, że patrzysz i już wiesz: „o nie, to po prostu wpadnie z pluskiem do morza”. Ale bywa i tak, że coś ma skrzydła, wydaje się, że musi polecieć, a też wpada do wody. Wiele czynników gra tutaj rolę. Poza konstrukcją, także siła rozpędu, czy wiatr.

Trudno jest być jurorem? Macie wątpliwości, kłócicie się czasem, jaką dać ocenę?

Dyskusje są, ale najtrudniejsze jest to, że nie możemy cofnąć czasu! Tak, dobrze słyszałeś – cofnąć czasu. Bo czasem bywa tak, że damy wysoką ocenę, a kilka drużyn dalej jest ktoś jeszcze lepszy i brakuje już skali. Dlatego „10” zachowujemy na naprawdę wyjątkowe okazje.

Ryoyu Kobayashi skoczył niedawno na nartach 291 metrów, kilka lat temu w Red Bull Konkursie Lotów grupka amerykańskich inżynierów zrobiła maszynę, która przeleciała ponad 78 metrów, co jest rekordem świata – bicie rekordów to jest to co nas napędza, taka jest po prostu ludzka natura?

Zdecydowanie tak. Rywalizacja, chęć bycia lepszym, wyprzedzenia kogoś to jest coś co nas napędza. Sprawia, że się rozwijamy. Zmusza do kreatywności, napędza do działania naukowców, a do treningu sportowców. Przekraczanie granic leży w naszej naturze, jest przecież Księga Rekordów Guinessa, gdzie są różne, czasem nawet najbardziej absurdalne rekordy, ale to dobrze pokazuje, że człowiek zawsze znajdzie sobie rekord do pobicia. Nie wiem, czy w Gdyni padnie w ten weekend rekord świata, ale może choć rekord Polski? To niecałe 29 metrów, może któraś z drużyn pokusi się o taki wynik?

Dziewięć lat minęło... Małysz i Felix Baumgartner w 2015 r. w Gdyni

Wyobraźmy sobie, że ekipa skoczków narciarskich startuje w Red Bull Konkursie Lotów. Co zbudują? Miałbyś pomysł na ich machinę latającą?

Był już chyba kiedyś skoczek narciarski, coś mi się kojarzy. Inna ekipa chyba próbowała zrobić skocznie narciarską, ale chyba nie tędy droga. Jeśli chcielibyśmy polecieć daleko, to maszyna musiałaby mieć skrzydła. Na pewno zrobilibyśmy coś kreatywnego, bo mamy w składzie Dawida Kubackiego, który pasjonuje się lataniem, składa modele samolotów, jest szybownikiem, zna się na rzeczy! W kadrze skoczków w ramach treningów mieliśmy czasem takie kreatywne zadania – np. jak spuścić jajko z trzeciego piętra, żeby się nie rozbiło. Dawid był w takich łamigłówkach mistrzem. Tutaj też pewnie byłby liderem ekipy. Nie wiem, jaka machina by z tego powstała, ale wiem na pewno, że naszą ambicją byłoby, żeby poleciała jak najdalej.

