Ukryty skarb – wiosłując w kajaku kirgiską rzeką Sary-Jaz

Jeśli nigdy nie słyszeliście o rzece Sary-Jaz, nie zdziwimy się. To nie Nil, Amazonka , Dunaj, czy Mississippi. Ale to rzeka kategorii piątej, co oznacza konkretny nurt – szaloną, białą wodę. Jej bieg zaczyna się na lodowcu Inylczek, u stóp Khan Tengri na wschodzie Kirgistanu. Potem przepływa przez góry Tienszan, po czym trafia do Chin. Daleko!? To najmniej dobitne określenie.

Te miejsca są jednymi spośród najbardziej odległych i najmniej osiągalnych na naszej planecie , a tamtejsze góry należą do jednych z największych i najmniej gościnnych na świecie. Spłynęło tamtędy niewielu kajakarzy, co oznacza utrudniony dostęp do informacji na temat bystrzy, stanu wody, czy potencjalnych dróg ewakuacji. Brzmi jak przygoda – zwłaszcza jeśli jesteś kajakarzem pokroju Adriana Matterna, który większość życia poświęcił wiosłowaniu.

Zobacz krótki film dokumentujący wyprawę (na górze) i przeczytaj, jak mu poszło.

Na wyprawie kajakiem ciężko być cały czas suchym © David Sodomka

Mattern zaczynał od kajaka freestyle’owego, czyli od robienia trików. Ponieważ miał zaledwie osiem lat, tylko taki rodzaj kadłuba odpowiadał jego wzrostowi. Szybko zakochał się w tym sporcie. Startował nawet we freestyle’owych mistrzostwach świata, jednak wkrótce zdał sobie sprawę, że format takich zawodów nie jest dla niego. Wykonał więc solidne 180 na drodze swojej kajakarskiej kariery i skupił się na górskich spływach oraz kajakowych ekspedycjach. Do tej pory udało mu się spłynąć jedne z największych i najmniej dostępnych górskich strumieni na ziemi. O swoim życiowym wyborze mówi: „Nigdy więcej zasad, nigdy więcej ograniczeń. Jedyne zasady i ograniczenia dotyczą tego, co samemu jesteś, bądź nie jesteś w stanie zrobić".

Sary-Jaz to rzeka, na temat której nie tylko nie ma wielu informacji, ale też nie ma tam wielu zasad, których trzeba się trzymać - chyba że ta, aby nie zapędzić się za daleko i przypadkowo nie popłynąć do Chin. Jeśli pragniemy przeżyć kajakarską przygodę, Sary-Jaz dostarczy nam ją w czystej postaci. Mattern i reszta ekipy od początku wiedzieli, że nie będzie łatwo. Ale biała woda nie była tym, co ich martwiło. Mieli potencjalnie zerowe szanse na zorganizowanie szybkiej akcji ratunkowej, czy otrzymanie pomocy w razie kłopotów. Dlatego team musiał być przygotowany na wszystko.

Sprzęt na wyprawę © David Sodomka

Jak wspomina Mattern: „Jeśli chcesz tam pojechać, musisz być przygotowany… Każdy błąd może mieć olbrzymie konsekwencje”. Gotowość na wszystko oznaczała dla niego miesiące planowania i pozyskiwania sprzętu, który zmieściłby się w już i tak ciężkich kajakach. „Sam spływ to jeden z łatwiejszych elementów” – mówi Mattern. To co miało być trudne? W zasadzie wszystko inne.

Pierwszym wyzwaniem było samo dotarcie do rzeki. Podróżowanie nigdy nie jest łatwe. Czasami zmusza do okłamywania pracowników linii lotniczych, czy zmyślania historii na temat tego, co zawiera nasz bagaż. Kiedy już uda się odprawić, pozostaje wskoczyć do samolotu. Jeśli się uda i kajak dotrze na miejsce razem z nami, na tym najczęściej kończą się problemy. Ale w Kirgistanie nie ma tak łatwo.

Przeprawa to przeprawa, nie ma co marudzić © David Sodomka Przygoda na horyzoncie! © David Sodomka Pomoc zawsze mile widziana © David Sodomka Cień drona © David Sodomka Przeprawa przez rzekę w Kirgistanie © David Sodomka Długa, kręta droga przed nimi © David Sodomka

Nowym najlepszym przyjacielem Adriana stał się Dima. W czasach sowieckich zajmował się przemytem, a teraz pracuje jako kierowca i wszechogarniacz na usługach wypraw takich jak ta. Niweluje bariery językowe, organizuje jedzenie i zaopatrzenie, a potem jedzie samochodem przez ponad 12 godzin z Biszkeku na Inylczek. Bez niego wyprawa nie byłaby możliwa. Żeby zejść na wodę trzeba było wykonać dużo pracy, ale to była część przygody.

Czasami trzeba pospacerować © David Sodomka Czasami robiło się wąsko © David Sodomka Biała woda © David Sodomka Schronienie na brzegu © David Sodomka Podjazd © David Sodomka Kawał drogi za nimi © David Sodomka Potrafisz wypatrzeć kajakarzy? © David Sodomka

Biała woda dla odważnych, niesamowite krajobrazy i epickie miejsca do biwakowania – Sary-Jaz i Tienszan mają wszystko, co trzeba. Przez 11 dni ekipa pokonała około 180 km. Obóz rozbijali tam, gdzie poczuli duże zmęczenie, albo po prostu w miejscach, które wydawały się bezpieczne, gdzie można było wyjść na brzeg. Na wodzie ich umiejętności były wystawione na próbę. Kombinacja wąskich wąwozów i odsłoniętych fragmentów sprawia, że rzeka dostarcza wielu różnych typów kajakarskich wyzwań i ciekawych widoków zarazem. „Czasami są tam pionowe ściany po bokach, a czasami rzeka jest szeroka, a po prawej i lewej widać tylko góry”- mówi niemiecki kajakarz.

Każde miejsce do spania jest dobre © David Sodomka

Jednak prawdziwe kłopoty pojawiły się na horyzoncie, gdy większość drogi była już za nimi. Ekipa zdała sobie sprawę, że wspięcie się do sąsiedniego strumienia i wykorzystanie go nie było możliwe. To, o czym myśleli, że będzie spokojną rzeczką, okazało się potokiem buzującej wody.

Kolejne dni spędzili obozując w opuszczonej stacji meteorologicznej. Przeczesywali okolice rozważając potencjalne możliwości powrotu, albo mówiąc dosadniej, drogi ucieczki. Opcje nie były najlepsze. Przeszukiwanie okolicznych gór okazało się bezskuteczne. Zeszli więc w dół rzeki sprawdzając, czy mogą wiosłować dalej. To było najlepsze co mogli wymyślić przez trzy dni, ale wciąż niezbyt dobre rozwiązanie. Rzeką dało się spłynąć, ale gdyby to zrobili, dostaliby się do Chin, gdzie mogliby zostać aresztowani za nielegalne przekroczenie granicy.

Moment refleksji © David Sodomka

W końcu jeden z członków teamu zdołał przedostać się na drugą stronę strumienia o silnym nurcie, gdzie zamocował linę. To pozwoliło wszystkim powoli i bezpiecznie przekroczyć strumień i rozpocząć trzydniową drogę przez góry w kierunku najbliższej drogi.

W trakcie Adrian zadawał sobie pytanie: „dlaczego”? Pytanie zasadne, kiedy musisz przedostać się przez kirgiskie góry. Dlaczego postanowił zaryzykować tego rodzaju sytuację? „Jedyną rzeczą, którą wiedziałem zanim wyruszyliśmy w drogę było to, że to będzie najcięższe wyzwanie, z jakim przyjdzie mi się zmierzyć – fizycznie i mentalnie” – mówił.

Pod koniec wędrówki udało mu się odpowiedzieć na to pytanie. Kontrast pomiędzy wysiłkiem, a nagrodą, jaka go spotkała, pomógł mu docenić jego życie i postawić sobie jeszcze wyższe cele. „To pokazało mi, że to jest mi w życiu potrzebne. Muszę cały czas odnawiać moją motywację, pomysły i aspiracje w temacie sportu, życia, czy tego co lubię robić – przechodzić przez to, by wiedzieć kim jestem i co chcę osiągnąć. A to jest w tym celu idealne”.

Chcecie wybrać się na tę wyprawę z Adrianem? Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, obejrzyjcie film.