Adrian Meronk: Do światowej czołówki w golfie brakuje mi niewiele

Jako dziecko uprawiałem większość dyscyplin. Grałem w tenis stołowy, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Jeździłem też na nartach. Ja po prostu kocham sport. A golf chyba po prostu do mnie najlepiej pasował. W sportach drużynowych jako dziecko często denerwowałem się, że ktoś do mnie nie zagrał, czy nie wykorzystał jakiejś szansy, albo to na mnie się ktoś denerwował. Pojawiały się mniejsze lub większe konflikty o to, że ktoś zrobił coś inaczej niż oczekiwano. A w golfie tego nie było. Tu sam byłem odpowiedzialny za wszystko - sukcesy były tylko moją zasługą, ale sam też ponosiłem konsekwencje porażek. Jestem stworzony do sportu indywidualnego. A w golfie podobała mi się też sama rozgrywka, rywalizacja z rówieśnikami, treningi - wszystko zachęcało mnie do tego sportu.

Jako dziecko uprawiałem większość dyscyplin. Grałem w tenis stołowy, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Jeździłem też na nartach. Ja po prostu kocham sport. A golf chyba po prostu do mnie najlepiej pasował. W sportach drużynowych jako dziecko często denerwowałem się, że ktoś do mnie nie zagrał, czy nie wykorzystał jakiejś szansy, albo to na mnie się ktoś denerwował. Pojawiały się mniejsze lub większe konflikty o to, że ktoś zrobił coś inaczej niż oczekiwano. A w golfie tego nie było. Tu sam byłem odpowiedzialny za wszystko - sukcesy były tylko moją zasługą, ale sam też ponosiłem konsekwencje porażek. Jestem stworzony do sportu indywidualnego. A w golfie podobała mi się też sama rozgrywka, rywalizacja z rówieśnikami, treningi - wszystko zachęcało mnie do tego sportu.

Jako dziecko uprawiałem większość dyscyplin. Grałem w tenis stołowy, siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną. Jeździłem też na nartach. Ja po prostu kocham sport. A golf chyba po prostu do mnie najlepiej pasował. W sportach drużynowych jako dziecko często denerwowałem się, że ktoś do mnie nie zagrał, czy nie wykorzystał jakiejś szansy, albo to na mnie się ktoś denerwował. Pojawiały się mniejsze lub większe konflikty o to, że ktoś zrobił coś inaczej niż oczekiwano. A w golfie tego nie było. Tu sam byłem odpowiedzialny za wszystko - sukcesy były tylko moją zasługą, ale sam też ponosiłem konsekwencje porażek. Jestem stworzony do sportu indywidualnego. A w golfie podobała mi się też sama rozgrywka, rywalizacja z rówieśnikami, treningi - wszystko zachęcało mnie do tego sportu.