F1: Adrian Newey – poznaj historię legendarnego inżyniera Red Bulla

Rok 2010 rozpoczął najlepszą passę w historii Red Bulla. Cztery zdobyte z rzędu mistrzowskie tytuły wśród kierowców i kolejne cztery wśród konstruktorów były największą dominacją od czasów mistrzowskiej serii Michaela Schumachera. O niektórych sekretach szybkości modeli RB6, RB7, RB8 i RB9, jak np.

. Adrian Newey potrafi nie tylko opracować własne nowinki techniczne, ale też sprawnie skopiować najlepsze rozwiązania rywali. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, ponieważ bolid F1 należy rozpatrywać jako całość, a nie jako zbiór pojedynczych elementów. Jeżeli jakaś ekipa wprowadzi np. doskonałe przednie skrzydło, to nie ma gwarancji, że nawet jego idealna kopia dobrze zadziała w samochodzie innego zespołu. Wynika to z faktu, że reszta bolidu jest jeszcze na etapie projektu dopasowana do pewnych fundamentalnych założeń konstruktora. Jeśli więc przednie skrzydło działające doskonale według jednej koncepcji przełożymy do samochodu zbudowanego według innej, to wcale nie musi on stać się szybszy, a niejednokrotnie można go w ten sposób uczynić nawet wolniejszym, niż przed „poprawkami”.