Jak dodaje się skrzydeł w MotoGP, czyli wszystko o aerodynamice

Brad Binder: Becoming 33 Brad Binder już zapisał się na kartach historii MotoGP. Czy jest gotowy na kolejne wyzwanie?

, ale też w mniejszych kategoriach. Wiem o tym, bo razem z moim zespołem z mistrzostw Europy Moto2 także odwiedziłem niedawno tunel aerodynamiczny. Co tam robiliśmy? Już Wam opowiadam!

Aerodynamika jest tym, co ma w ostatnich latach kluczowe znaczenie nie tylko w klasie królewskiej

Niecałą dekadę temu Ducati zrobiło kolejny krok i krótko po zatrudnieniu genialnego Gigiego Dall’Igny zaczęło rozwijać na modelu Desmosedici aerodynamiczne skrzydła. Wtedy wyglądały one… dla jednych awangardowo i kosmicznie, dla innych komicznie, ale nie zmienia to faktu, że wielu kibicom długo zajęło przyzwyczajenie się do widoku motocykla przypominającego odrzutowiec.

Czemu w ogóle służy tak zaawansowana aerodynamika? Motocyklowe skrzydła mają działać odwrotnie niż te znane z samolotów i przyklejać motocykl do asfaltu. Mocno pomaga to w przeciwdziałaniu tzw. „wheelie”, czyli unoszeniu przedniego koła na wyjściach z zakrętów, które ogranicza wówczas moc i spowalnia motocykl na prostej.

Z jednej strony niektórzy producenci mówią, że niechętnie rozwijają aerodynamikę, bo to dodatkowe, ogromne koszty. Z drugiej jakoś nie potrafią porozumieć się w zakresie odgórnego ograniczenia tego obszaru przez organizatorów, więc należy się spodziewać kolejnych ciekawych rozwiązań.

Jak bardzo ekstremalnych? Dzisiaj trudno teoretyzować, ale wystarczy zwrócić uwagę na fakt, że niektórym skrzydeł faktycznie dodaje… Red Bull. Austriacki KTM postanowił bowiem nawiązać współpracę ze startującą w Formule 1 ekipą Red Bull Racing. Czyżby genialny Adrian Newey miał przyłożyć rękę do projektu nowej wersji modelu RC16? Póki co inżynierowie KTM-a regularnie odwiedzają tunel aerodynamiczny Red Bull Racing z Wielkiej Brytanii.

