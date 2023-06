Od biegania po lot na paralotni. Za nami pierwszy polski Aerothlon

Takiego wydarzenia sportowego nie było jeszcze w Polsce. Pod koniec maja w Szczyrku odbyły się zawody Aerothlonu. Wcześniej impreza w niecodziennej formule obejmującej lot na paralotni, biegi górskie i kolarstwo MTB, była organizowana m.in. w Kolumbii, Kanadzie, Meksyku i Peru.

Wytrzymałościowe wyzwanie na najwyższym poziomie

W pierwszej polskiej edycji zawodów wzięło udział 28 uczestników oraz 3 zespoły. Wszyscy mierzyli się ze sporym wyzwaniem sportowym. Co ich czekało? W pierwszej części bieg na szczyt Skrzyczne na dystansie 6 kilometrów oraz blisko 600 metrów przewyższenia. W kolejnej lot na paralotni ze startem na Skrzycznem i lądowaniem w Szczyrku, podczas którego do zaliczenia mieli tzw. punkty zwrotne. Na zakończenie czekała na nich kilkukilometrowa trasa na rowerze górskim - ze Szczyrku do Bielska-Białej, gdzie znajdowała się upragniona meta.

Trzecia konkurencja to niełatwy rower © Aerothlon Polska

Co warto podkreślić, organizatorzy zapewnili aż trzy formuły do wyboru, dlatego możliwe były starty indywidualne, jak i zespołowe na zasadzie sztafety. Formuła solo była skierowana do zaawansowanych i doświadczonych w każdej z trzech dyscyplin, a zawodnik pokonywał wszystkie odcinki trasy. Druga opcja to tandem, czyli bieg górski oraz jazda na rowerze, którą realizował sam zawodnik, a trasę lotu pokonywał w tandemie z pilotem. Ostatni format to trio, czyli trzyosobowy zespół, w ramach którego każdy z członków teamu mógł wykazać się w innej dyscyplinie.

Aerothlonowa ekipa © Aerothlon Polska

O tym jak przebiegały zawody, zapytaliśmy głównego organizatora, Pawła Farona. "W zawodach wzięło łącznie 28 zawodników, którzy rywalizowali w zależności od wyboru formuły w bieganiu, paralotniarstwie i jeździe na rowerze górskim. Rzeczywiście paralotniarze stanowili zdecydowaną większość i to oni głównie rywalizowali, wykonując trzy dyscypliny, czyli bieg, lot na paralotni i jazdę na rowerze" - przyznaje. "Jest to dosyć wyczerpujący wyścig, szczególnie dla tych startujących solo. Moim marzeniem jest, by w przyszłości wystartowało 30 drużyn. Wiem też, że powinniśmy dotrzeć do przedstawicieli MTB i biegaczy górskich, bo wiele z nich nie zdecydowało się, myśląc, że zawody są tylko dla paralotniarzy. Jestem też dumny z mojego kursanta, Kuby, który zajął 3. miejsce w kategorii solo. Kuba też niedawno zdał egzamin na paralotnie. Zresztą wielu moich kursantów podejmuje się latania w formule hike and fly , czyli wchodzenia na różne góry i lotu z nich. Dla mnie to właśnie kwintesencja tego sportu".

Wyścig w powietrzu i na ziemi. Poznaj zwycięzców pierwszej edycji

W kwalifikacji indywidualnej pierwsze miejsce zajął Sebastian Kontowicz, który swoją przygodę z paralotniarstwem rozpoczął już w 2011 roku. Na pytanie, jak to jest wygrać polską edycję Aerothlonu odpowiedział nam: "Czuję ogromną satysfakcję. Aerothlon łączy w sobie dyscypliny, które na zmianę uprawiam. Czekałem kiedy Aerothlon zawita do Polski, aby móc się sprawdzić. Czy polecam udział? Zawody były świetnie zorganizowane, to doskonała okazja do wypróbowania swoich sił w tej multidyscyplinie. Zapraszam wszystkim miłośników górskich sportów i do zobaczenia na szlaku".

Tego dnia turyści mieli co oglądać również nad głowami © Aerothlon Polska

W klasyfikacji zespołów sztafetowych wygrała ekipa w składzie: Krzysztof Dudziński, Paweł Chrobak oraz Wiktor Joniec. Przedstawiciel zespołu, Krzysztof podkreślił, że przewagą jego zespołu jest różnorodność doświadczenia w dyscyplinach sportowych. "Nasz zespół mógłby nazywać się „speleo team”, bo wszyscy od lat uprawiamy taternictwo jaskiniowe, oczywiście oprócz biegania, paralotniarstwa czy jazdy na rowerach górskich" - powiedział. "W tych zawodach na pewno nie mielibyśmy szans na dobry wynik, gdybyśmy startowali indywidualnie, ponieważ m.in. nasz kolega Wiktor z zespołu nie ma pojęcia o lataniu. Dla mnie Aerothlon ma również znaczenie sentymentalne, ponieważ 30 lat temu w Szczyrku zająłem pierwsze miejsce na mistrzostwach Polski w paralotniarstwie".

Aerothlon 2024, czyli przygotuj się i dołącz do górskiej przygody

Organizacja takiej imprezy sportowej to także spore wyzwanie. "To nie tylko dbałość o szczegóły, ale zarazem bycie elastycznym" - mówiła przedstawicielka zespołu organizacyjnego, Ewa Michalak. "Trzeba mieć na uwadze, że nazwa Aerothlon to uznana już marka na światowej mapie tego rodzaju zawodów. Powierzenie jej przeprowadzenia to dowód zaufania, ale i duże poczucie odpowiedzialności. Od początku do samego dnia zawodów praca ta zapewniała niesamowitą dawkę adrenaliny pod każdym względem".

Podium sztafet © Aerothlon Polska

Czy organizatorzy planują kolejną edycję? "Dzięki pracy Ewy i Pawła finalnie wszystko się udało. Co do uczestników, to czekali na zawody z entuzjazmem, bo są one czymś zupełnie nowym w Polsce - takie połącznie dyscyplin" - ocenił Peter Chrzanowski, współorganizator zawodów i podkreślił gotowość na kolejną edycję Aerothlonu w Polsce. "Co do kolejnej edycji, oczywiście planujemy. Nauczyliśmy się o co zadbać na początku i w trakcie całej organizacji. Myślę, że jest spora szansa zorganizować Aerothlon w innych częściach Polski. Marzą mi się Tatry. Jednak trzeba zacząć od pierwszych kroków, czyli promowania paralotniarstwa wśród biegaczy i kolarzy górskich".

Startowisko na Skrzycznym © Aerothlon Polska

Jak zatem zachęcić Polaków do paralotniarstwa? Na pierwsze loty, a później na kursy zaprasza Paweł Faron: "Paralotniarstwo to szybko rozwijająca się dyscyplina. Sprzęt, na którym latamy można odpowiednio dopasować do umiejętności pilota. Dawniej latało się na sprzęcie mocno zużytym, bo nie było w dostępie nowych paralotni z uwagi na cenę. Obecnie dobry instruktor dobiera odpowiedni sprzęt, widząc jak kursant „macha łapkami”. Tutaj nie można iść na skróty. Warto przejść przez stopnie trudności skrzydeł. Obecnie nasze przepisy pozwalają na szaleństwa. Już wiele lat obserwuje pilotów i widzę, że po 500 godzinach w powietrzu, pilot ma doświadczenie, które moim zdaniem pozwala mu na branie się za loty pasażerskim swobodne bez termiki. 500 godzin latania czyni pilota doświadczonym. Oczywiście zapraszam do nas, do flylite.pl, ponieważ mamy duże doświadczenie w lataniu w każdych warunkach i w każdej odmianie – latamy w górach, na płaskim terenie za wyciągarką czy z silnikiem również w termice".

Informacje na temat kolejnej edycji znajdą się na oficjalnej stronie Aerothlonu . Z pewnością to będzie szansa na zmierzenie się z dystansem biegu górskiego, pokonaniem pewnie kilku podjazdów i górskich przewyższeń na rowerze, ale też lotu na paralotni, jeśli jest się paralotniarzem. Brzmi jak dobre wyzwanie sportowe i niesamowita przygoda w otoczeniu polskich gór. Dlatego już teraz warto zacząć przygotowania, a może nawet wybrać się na pierwszy lot na paralotni z instruktorem i spróbować czegoś nowego , co może stać się kolejną sportową pasją.

