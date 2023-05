Aerothlon - bieg górski, jazda na rowerze i lot na paralotni w jednym

"Organizuję zawody w Polsce, bo chciałbym propagować paralotniarstwo, również wśród biegaczy i kolarzy, ponieważ nadal wielu sportowców nie wie o tym, jaka to piękna dyscyplina sportowa" - mówi. "Kocham latanie i chciałbym też zmienić nieco opinie o tym sporcie. Dlatego Aerothlon to będzie najlepsza okazja do tego, by pokazać, ile wolności i przygody daje paralotnia. To jest impreza dla wszystkich, dla amatorów i profesjonalistów. W tych działaniach pomaga mi Paweł Faron, który jest m.in. mistrzem Polski w paralotniarstwie i instruktorem latania na paralotni".

"Organizuję zawody w Polsce, bo chciałbym propagować paralotniarstwo, również wśród biegaczy i kolarzy, ponieważ nadal wielu sportowców nie wie o tym, jaka to piękna dyscyplina sportowa" - mówi. "Kocham latanie i chciałbym też zmienić nieco opinie o tym sporcie. Dlatego Aerothlon to będzie najlepsza okazja do tego, by pokazać, ile wolności i przygody daje paralotnia. To jest impreza dla wszystkich, dla amatorów i profesjonalistów. W tych działaniach pomaga mi Paweł Faron, który jest m.in. mistrzem Polski w paralotniarstwie i instruktorem latania na paralotni".

Organizatorzy zapewniają trzy formuły do wyboru, dlatego możliwe są starty indywidualne, jak i zespołowe na zasadzie sztafety. Jednym z nich jest formuła solo skierowana do zaawansowanych i doświadczonych w każdej z trzech dyscyplin, a zawodnik sam pokonuje wszystkie odcinki trasy. Druga opcja to tandem, czyli bieg oraz jazda na rowerze, którą realizuje sam, ale trasę lotu w tandemie z pilotem. W tym wariancie organizatorzy zapewniają również pomoc w znalezieniu pilota. Ostatni format to trio, czyli trzyosobowy zespół, w ramach którego każdy z członków teamu może wykazać się w innej dyscyplinie.

