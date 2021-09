Esport w średniowiecznym zamku - oglądaj finały Red Bull Wololo V!

, to dziś przeżywa swoją drugą młodość, a nawet złotą epokę! Rozgrywki esportowe w jednym z najpopularniejszych RTS-ów wszech czasów cieszą się niesłabnącą popularnością, a nadchodzące finały w niemieckim Heidelbergu pokażą, na co stać scenę AoE!

Finały piątej edycji cyklu Wololo odbędą się w malowniczym zamku w niemieckim Heidelbergu . Choć to nietypowa miejscówka na turniej esportowy, idealnie pasuje do klimatu i epoki historycznej Age of Empires 2. Będzie to pierwsza impreza LAN w tej grze od czasu wybuchu globalnej pandemii i pierwsza taka okazja, by obecna światowa czołówka sceny mogła się spotkać twarzą w twarz.