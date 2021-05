A_GIM: Techno wciąga

Gratuluję nominacji do Fryderyka w kategorii Muzyka Filmowa, za soundtrack do gry „This is the Zodiac Speaking”. Skoro poszło ci tak dobrze, może przerzucisz się teraz na ścieżki dźwiękowe?

A_GIM: Bardzo dziękuję, ale moim kolejnym projektem jest coś zupełnie innego. Pracuję teraz z reżyserem i pomysłodawcą, Krzysztof Grudzińskim, z którym miałem okazję się przeciąć właśnie przy soundtracku do „This is the Zodiac Speaking”, nad czymś dla mnie w rodzaju opera-experience. Rzecz jest na podstawie libretta Juliana Korngolda, ojca Ericha Wolfganga Korngolda, który lata temu napisał operę „Die tote Schtadt”. Na jego podstawie i przy współpracy Łódzkiej Szkoły Filmowej powstał projekt VR-owy , którego reżyserem jest właśnie Krzysztof Grudziński. To on zaproponował mi, żebym napisał do tego wydarzenia muzykę, ale muszę przyznać, że za pierwszym razem odmówiłem. Nie czułem się wtedy na siłach. Po jakimś roku Krzysztof jednak wrócił do mnie ponownie z tym tematem, więcej mi o nim poopowiadał i w końcu się zgodziłem. Tym sposobem zaprosiłem do współpracy znakomitych artystów – śpiewaków, muzyków, m.in. Kasię Piszek , Dominika Strycharskiego czy Tomasza Dudę.

A to ciekawe. Myślałem, widząc twój rozwój jako producenta i DJ-a na scenie techno, że znudziła ci się już praca w większej grupie ludzi.

Wiesz, ja po moich doświadczeniach w pracy z zespołami, i przez wiele lat, rzeczywiście postanowiłem działać solo. Tak mi się dzisiaj najlepiej pracuje. Ale teraz na nowo zacząłem współpracować z innymi muzykami – żywymi, nazwijmy ich kolokwialnie. Ta quasi opera to jest najtrudniejsza rzecz, jaką w życiu robiłem. Strasznie mnie to emocjonalnie przejechało, więc dziś czuję się, jakbym wyszedł spod jakiegoś walca.

Opera-experience – to brzmi groźnie.

To jest wielowymiarowy, naprawdę trudny projekt. Ale przekonało mnie do niego przede wszystkim to, że zyskałem przy nim dużo swobody. Miałem okazję współpracować z bardzo ciekawymi, młodymi ludźmi, m.in. Ramoną Nagabczyńską, która odpowiadała za układ choreograficzny. Ciekawe jest także to, że libretto jest analogią do współczesnych czasów. Mamy tam Warszawę, w pandemicznym wymiarze. Ten dziwny anturaż wszystkim nam się dzisiaj udziela.

Wróćmy do tego, co powiedziałeś wcześniej – że po swoich doświadczeniach w pracy z zespołami, wolisz teraz działać solo. Co cię zniechęciło?

Dla mnie opus magnum zespołu Oszibarack to płyta „12” z 2013 roku. To też jest najlepsza rzecz, jaką udało mi się kiedykolwiek zrobić jako artyście. Ale niestety było to okupione bardzo intensywnymi historiami, które towarzyszyły wszystkim członkom naszego zespołu. Już wtedy poczułem, że najlepszą dla nas rzeczą będzie, jeśli każdy zacznie ponosić odpowiedzialność za to, co robi, w pojedynkę. Myślę, ze pozostali członkowie mieli jeszcze wiekszą świadomość tego niż ja.

W Oszibaracku na pewno wspaniałe było to, że był zespołem kumpli, w którym istniał pierwiastek zespołowej inteligencji, ciekawości świata. Traktowaliśmy naszą muzykę jako komentarz do tego, co nas otacza. Z czasem zaczęła jednak wokół nas gęstnieć atmosfera. Oczekiwania były coraz większe, także moich kolegów wobec mnie i zdecydowałem, że najuczciwiej będzie, jeśli zacznę odpowiadać przed samym sobą. Uważam, że to jest naprawdę fair. W swojej karierze miałem ogromne szczęście pracować z wybitnymi ludźmi i bardzo im za to dziękuję, ale teraz czuję, że muzykę najlepiej robi mi się poza takimi konfiguracjami, w pojedynkę.

Ale przecież dopiero co powołałeś do życia nowy label Holyklang, z Manoidem i Szymonem Weissem.

To jest projekt personalny na poziomie organizacyjno-artystycznym, który daje nam ogromną swobodę w w naszych solowych działaniach. Dla mnie to kolosalna różnica. Stworzyliśmy ten kolektyw w kontrze do tego, co się dzieje na polskiej scenie. Moim zdaniem Polacy mają duży kompleks względem Zachodu, zwłaszcza na scenie muzyki elektronicznej… Wystarczy spojrzeć na niemieckie wydarzenia kulturalne: tam nawet jak jest duży artysta i obok niego grają pomniejsi, wszyscy są pisani tą samą czcionką. Wszyscy kolektywnie się wspierają, bo wiedzą, że dziś nazwisko X jest bardziej popularne niż nazwisko Y, ale jutro może być inaczej. Wszyscy na siebie pracują. U nas tak jeszcze nie jest, ale na szczęście widzę też, że to się zmienia. Głównie za sprawą kolektywów zakładanych przez młodych ludzi .

Za waszym stoi jakaś filozofia?

Wyznajemy oczywiście pewne wartości jeśli chodzi o muzykę, ale nie dopisujemy do naszego labelu dodatkowej filozofii. Najważniejsza jest dla nas muzyka, i wydaje mi się, że nasze wzajemne doświadczenia pozwolą nam robić fajne rzeczy. Głównym pomysłodawcą przedsięwzięcia był Manoid , ale ja sam wcześniej myślałem już o tym, żeby założyć jakiś label, bo mocna targetyzacja sceny techno bardzo mnie uwiera. Nie interesuje mnie robienie szablonów muzycznych dla danego wydawnictwa, ale chcę tworzyć wolną, swobodną wypowiedź artystyczną, która opiera się na konwencji danego stylu. Kilka razy zaś usłyszałem, że moja muzyka nie pasuje do brzmienia danej wytwórni, pomyślałem więc, że może warto zamiast próbować dopasować się do czyjejś wizji, lepiej robić to na własnych warunkach. Z tego właśnie wyszła potrzeba labela.

Robimy to wszystko z czystej pasji, bez żadnego przełożenia finansowego, absolutnie. Chodzi nam tylko i wyłącznie o budowanie pewnej świadomości artystycznej. Będziemy wydawać muzykę stricte elektroniczną – od ciekawszych odmian techno po IDM. Po mojej pierwszej epce „Rheum” za chwilę ukaże się kolejna, potem wydamy produkcję Manoida, Weissa, a gdy ugruntujemy już swoją pozycję i nasz label nabierze wigoru, zaczniemy spoglądać też na innych młodych i zdolnych. Ja już mam u siebie kilka typów spośród demówek, które do mnie dotarły. Wiesz, ja jestem już w takim momencie, że warto wykorzystać swoje doświadczenie i sympatie wypracowane przez moją wieloletnią działalność na muzycznej scenie dla innych artystów, którzy mają coś do powiedzenia, ale na przykład nie wiedzą, w którą stronę pójść.

Myślałem, że powiesz: „jestem już w takim momencie, w którym chcę z muzyki zarabiać konkretne pieniądze”.

Ja cały czas zarabiam pieniądze, ale nie chcę w życiu robić tylko tego. Na szczęście dwoję się i troję, żeby móc zajmować się także sztuką. Muzyka elektroniczna, aspirująca i ambitna, towarzyszy mi wręcz od kolebki. Słuchałem Briana Eno i Davida Byrne’a w czasach, gdy nikt tego u nas nie kumał, serio. Wszyscy słuchali Pearl Jamu i Nirvany. Sam na początku tego nie robiłem, bo mam wrodzoną nieufność do stadnych fascynacji, zawsze chcę iść własnym torem. Dokładnie pamiętam czasy, gdy przychodziłem na próby z pierwszymi instrumentami modularnymi, kiedy wszyscy grali tam na gitarach. Ja natomiast zawsze uwielbiałem w muzyce pewną tajemniczość, to coś, co porusza w tobie jakąś głębię. Stąd w ogóle moja fascynacja muzyką współczesną. Niegdyś słuchając radiowej Dwójki, muzyki Stockhausena czy Varese’a, nie zdawałem sobie sprawy, jaki jest potencjał intelektualny zaklęty w tej muzyce. Mimo że nie rozumiałem za bardzo procesu jej powstawania, efekt w pełni mnie zadowalał! Magia tych dźwięków była dla mnie niesamowicie pociągająca. Nigdy nie zapomnę, jak bardzo byłem zafascynowany Ligetim, dlatego podczas pracy nad wspomnianą na początku quasi-operą, starałem się tę moją fascynację przemycić. Środki, którymi on się posługiwał podczas komponowania muzyki, wpłynęły mocno na moją wyobraźnię. Odbierałem ją z wielką pełną pasją.

Wracając jednak do twojego pytania – jestem zawodowcem. Nie umiałbym robić niczego poza muzyką. Musiałem oczywiście dywersyfikować swoje działania na polu reklamy i w innych, mniej czy bardziej komercyjnych projektach, których często nie firmowałem swoim nazwiskiem. Ale też nie miałem z nimi nigdy żadnego problemu. Według mnie nie ma w takich działaniach niczego złego. To my, Polacy, mamy jakiś straszny kłopot z tym, że artyści i muzycy biorą udział w projektach reklamowych. Bo powinni być tylko i wyłącznie oddani swojej pasji.

I jak Maciek Maleńczuk, najlepiej dalej grać na ulicy.

Tak, oczywiście, możesz to dziś robić, jeśli masz normalną pracę. Ale jeśli jest nią tylko muzyka, żeby robić ciekawe artystycznie, ambitne rzeczy, musisz też od czasu do czasu pracować na czyjeś zlecenie. Zacytuję ci mojego ulubionego aktora, Harveya Keitela, który kiedyś powiedział: „żeby wystawić dobry dramat, potrzeba zrobić trzy farsy”. Te słowa mocno utkwiły mi w głowie. Ja akurat mam to szczęście, że komercyjne rzeczy nie są osią mojej drogi, moich działań w żadnym stopniu nie determinuje zysk. Ale nie mogę sobie też pozwolić na to, by robić wszystko wyłącznie z pasji. Prosty przykład: zespół Nervy. Fantastyczny projekt, który spotkał się z bardzo dużym uznaniem i ciepłym przyjęciem zarówno wśród krytyków, jak i na koncertach. Kiedyś nawet zaproszono nas, żeby zagrać na śląskiej Barbórce… Ludzie byli zachwyceni! Ale niestety, koszty organizacji trasy były ogromne. Nie było mnie na nią po prostu stać. Branie na to kredytu nie wchodziło w rachubę. Ja mam rodzinę, mam zobowiązania. Ludzie często nie zdają sobie sprawy, że artyści mają też normalne życie i ono kosztuje.

Siedem lat po debiutanckiej i jedynej płycie Nervów, wydajesz nowy materiał – solową epkę z muzyką elektroniczną. „Rheum” to kolejny rozdział twojej fascynacji techno. Skąd ta właściwie się wzięła?

W muzyce techno najbardziej pociągająca jest dla mnie repetytywność, jej klimat. Ten wspólny atawizm, który w nas siedzi poprzez akt wspólnego tańca. Potrzeba współuczestniczenia w jednym rytuale – naprawdę to czuję. Jest to dla mnie fascynujące i magiczne. Prosty rytm nas jednoczy, ale to barwa, brzmienie, przestrzeń i struktura harmoniczna są wyrazem moich emocji, dlatego techno, które robię nie jest techno użytkowym. Ten styl ma służyć mi, nie ja jemu.

Masz coś do użytkowego techno?

Absolutnie nic, ale nie chcę być zakładnikiem masowych oczekiwań. Chciałbym mieć możliwość korzystania z elementów, które, powiedzmy, są istotą mojego wyrazu, a nie mają służyć jedynie rozrywce. To jest oczywiście moje obciążenie jako artysty, bo pewnie gdybym był jasno sprecyzowanym twórcą jednego gatunku, jego – nazwijmy to złośliwie ofiarą – to w sposób pragmatyczny i konkretny tworzyłbym toole. Wiem, jakich użyć środków technicznych, żeby wywołać w słuchaczu emocje, ale to jest tylko patent. A patent jest ogromnym zagrożeniem dla twórcy, jest wręcz pewnego rodzaju kajdanami, z których ten nie może się wyplątać.

A_GIM © Przemek Dzienis

Tobie łatwo się wyrażać przez muzykę instrumentalną? Nie masz potrzeby dokładania do niej słów?

Już kiedy zacząłem interesować się muzyką jako dzieciak, wydawało mi się, że jest ona wystarczająca do wypowiedzi. Słuchałem dużo klasyki, muzyki elektronicznej, gdzie nie było głosu, werbalnego przekazu. I ja też nie mam teraz potrzeby ubierania swoich muzycznych wypowiedzi w kontekst werbalny, jakim jest poezja czy tekst. Raz, że nie mam ku temu predyspozycji, jestem lirycznym antytalentem, dwa – muzyka instrumentalna pozwala mi się w pełni wyrażać...

...Bo na przykład z tańcem jest u ciebie trudniej.

O, tu cię zaskoczę. Tańczyć umiałem całkiem nieźle. Mało kto o tym wie, ale byłem nawet w zespole tanecznym! Taniec faktycznie przychodził mi z ogromną łatwością, musiałem ten talent dostać po mamie, która tańczyła w balecie. Taniec nie był jednak tym środkiem wyrazu którego poszukiwałem. Co innego muzyka. Nawet kiedy słuchałem zagranicznych artystów, a nie rozumiałem za bardzo angielskiego i tego, o czym śpiewają, to już sama melodia pozwalała mi odczuwać konkretne emocje. Mogłem sobie wyobrażać, o czym dana piosenka właściwie jest. Tworzyłem sobie wokół niej swój własny świat. Mi dzisiaj też nie chodzi o to, żebyś literalnie zrozumiał, co mam w swoich nagraniach do przekazania. Przecież pięknem komunikacji niewerbalnej jest to, że mamy pewną umowność, że operujemy napięciami, atmosferą i emocjami, które w nas siedzą. Są to wartości bardzo uniwersalne. Dla mnie jest to przepiękne.

OK, ale muszę cię o to zapytać – co chciałeś przekazać okładką swojej epki „Rheum”?

Niepokój. Nie ukrywam, że interesuję się współczesnym światem i martwi mnie rodzaj rozproszenia poczucia etyki oraz moralności, wynikający nie tyle ze złej natury człowieka, co braku bliskiego kontaktu ze skutkami tego, co robimy. Poprzez globalizację i zaprzęgnięcie wszystkich instrumentów ekonomicznych, na świecie mamy dziś takie narzędzia, których skutków nie odczuwamy bezpośrednio. Ten dystans się wydłuża. Podobnie rzecz się ma z szafowaniem nastrojami społecznymi. Wykorzystują to politycy i ludzie, którzy mają dostęp do informacji o nas na niespotykaną dotychczas skalę. Nie jestem naukowcem, ale czuję w powietrzu, co nas czeka, jeśli utracimy nasze wartości. I tu przechodzimy do zdjęcia – byłem kiedyś u mojej przyjaciółki, Małgosi Kubaczewskiej, której ojciec Zbigniew Staszyszyn był fotografem-podróżnikiem i zwiedził cały świat. Przeglądając zdjęcia u Małgosi natknąłem się na tę fotografię dziewczynki i chłopca, które zrobił podczas pobytu w Wietnamie. Zobaczyłem na niej dziecięcą naiwność, niewinność, a jednocześnie poczucie nadchodzącego zła. Na ich twarzach dostrzegłem pewien rodzaj niepokoju.

A jesteś w stanie jeszcze dostrzec, co nas czeka w muzyce? Parę lat temu, gdy zapytaliśmy cię na Festiwalu Nowa Muzyka, czym dla ciebie właściwie jest ta „nowa muzyka” , powiedziałeś, że to pojęcie, które na przestrzeni lat, za sprawą coraz powszechniejszych technologii, mocno się zdewaluowało. Nic nas już więc nie zaskoczy?

Kultura anglosaska wytworzyła w nas duże poczucie jednostki. Jeszcze 50 lat temu lekarz czy naukowiec w pojedynkę był w stanie dokonać przełomowego odkrycia. A dziś? Popatrz tylko na nagrody Nobla – dostają je teraz zespoły ludzi. Wszystko na świecie działa tak wykładniczo, tak się rozszerza, że nie jesteśmy w stanie już jednym umysłem ogarnąć problemu. Podobnie dzieje się w muzyce. Wierzę oczywiście cały czas w nową muzykę, ale nie będzie ona efektem jednego geniuszu, ale powolnym procesu wielu. Tak było też i kiedyś, ale pojawiały się duże indywidua, natomiast dzisiejsza struktura muzycznego świata nie pozwala ludziom na pełny rozwój jednostki, ale korzysta raczej z zasobów mas. Dziś technologia pozwala na robienie muzyki coraz większej rzeszy ludzi, coraz więcej ludzi pracuje też nad jednym utworem. Nie oczekiwałbym jednak szybkich, spektakularnych zmian. One nadejdą, ale raczej w wyniku wspólnej pracy, po latach.