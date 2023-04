Agnieszka Kobus-Zawojska: biegając niby się męczę, a psychicznie odpoczywam

Drużynę tworzę na zaproszenie

- partnera tegorocznej edycji Wings for Life World Run. Lubię takie inicjatywy i chętnie w nich uczestniczę. Do biegu namówiłam już męża i przyjaciółkę sąsiadkę. Dołączają do nas pracownicy Maczfit i ich znajomi. My, razem z mocną ekipą przyjaciół Maczfit pobiegniemy wspólnie w Poznaniu. Wszystkich, którzy mają ochotę dołączyć wirtualnie zapraszam do zapisania się w Biegu z Aplikacją. W takich wydarzeniach najważniejsza jest radość i wspólny cel, który zjednoczy ludzi wokół dobrej sprawy. Szczególnie imponująca jest postawa osób, które nie biegają na co dzień, a decydują się na podjęcie wyzwania w postaci biegu charytatywnego, wykraczając tym samym poza strefę własnego komfortu. Taka inicjatywa może przyczynić się do zachęcenia ludzi do codziennej aktywności oraz zrealizowania swojego małego celu, którym może być właśnie ukończenie biegu.