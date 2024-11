Aidan Heslop - poznajcie bliżej nowego mistrza Red Bull Cliff Diving

Nowy zdobywca trofeum Króla Kahekili był jednym z pierwszych tzw. "nieskażonych cliff diverów", którzy weszli do sportu ścieżką od początku nastawioną na skoki do wody z bardzo dużej wysokości - żył i oddychał cliff divingiem od dzieciństwa, podążał śladami legend, a staje na podium wśród nich.

Teraz, po zakończeniu tego sezonu, Heslop jest na dobrej drodze do osiągnięcia swojego celu. Nie tylko zdobył w tym roku tytuł mistrza świata 2024 World Aquatics, ale w ubiegłym tygodniu ukoronowano go mistrzem Światowej Serii Red Bull Cliff Diving. Jako cudowne dziecko high divingu stał się zaledwie szóstym w historii zwycięzcą klasyfikacji generalnej mężczyzn.

Skupienie, ambicja i determinacja od dawna są wpisane w psychikę 22-latka. Wczesna podróż od początkującego do ikony skoków z klifów została dobrze udokumentowana. Z oszalałego na punkcie BMX siedmiolatka zainspirowanego przez Toma Daleya, młody, poszukujący adrenaliny Heslop mentalnie wyrósł na cliff divera w wieku 10 lat, kiedy odkrył to co robi niezaprzeczalny GOAT tego sportu -

Przyjaciel i kolega Heslopa, Owen Weymouth, podzielił się z nim filmem przedstawiającym Hunta wykonującego najtrudniejsze wówczas skoki. "Pomyślałem: "To nie może być prawda. To niemożliwe" - wspomina Heslop. "Zawsze byłem trochę szalonym dzieciakiem, nigdy nie siedziałem spokojnie, skakałem z murków i wspinałem się na drzewa. Więc myśl o rzuceniu się z 27 metrów natychmiast mnie wciągnęła". Młody skoczek wykorzystywał każdą okazję, by być blisko Światowej Serii.

Dla młodego Heslopa, który dopiero budował swoją własną karierę, śledzenie Hunta i obserwowanie, jak twórca historii i rekordzista przesuwa granice, było czymś zupełnie naturalnym. Hunt uosabiał wszystko, czym młody Brytyjczyk chciał się stać - nieustraszonym poszukiwaczem wrażeń, niezwykle utalentowanym pionierem i niemal niepokonanym mistrzem. Były to cechy, które Heslop chciał mieć, by stać się jeszcze lepszy.

"Gary i ja jesteśmy podobnymi skoczkami pod względem technicznym, jeśli chodzi o sposób, w jaki wykonujemy salta. Oczywiście nie staram się być dokładnie taki jak Gary, ale był to dobry punkt wyjścia - poczucie, że masz te same cechy co mistrz świata, nie jest złym uczuciem, gdy masz 14 lat".

Dwa sezony później, w wieku zaledwie 22 lat ta ambicja zaprowadziła go do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej. Uważany już za tytana, zyskał również reputację jednego z wielkich pionierów, który nadal przesuwa granice najstarszego sportu ekstremalnego na świecie.

Awans Heslopa do statusu mistrza nie był wielkim zaskoczeniem dla tych, którzy dobrze go znają, zwłaszcza dla innej legendy Światowej Serii Red Bull Cliff Diving,

