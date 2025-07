Alan Permane: poznaj nowego szefa ekipy Racing Bulls

Alan Permane urodził się w 1967 r. w Wielkiej Brytanii. Swoje pierwsze doświadczenie zdobywał w zakresie mechaniki i elektroniki i z tą właśnie dziedziną związał się, gdy w 1989 r. dołączył do Benettona. Początkowo pracował w fabryce, a następnie został członkiem zespołu obsługującego bolidy podczas testów. W 1990 r. włączono go do zespołu wyścigowego i od początku tamtej kampanii podróżował on po świecie wraz z ekipą, zajmując się samochodami wystawianymi do zawodów Grand Prix. Jako inżynier ds. elektroniki pracował do końca sezonu 1995. W tym okresie współpracował m.in. z Nelsonem Piquetem, Michaelem Schumacherem i Josem Verstappenem. Jako członek Benettona zdobył w latach 1994 i 1995 dwa tytuły mistrza świata konstruktorów.