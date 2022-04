GP Australii Formuły 1: Wszystko, co warto wiedzieć o Albert Park Circuit

sięgają lat 30. XX wieku. Już wtedy podjęto inicjatywę organizacji zawodów samochodowych i motocyklowych, odpowiednio w 1934 i 1937 r. Obie te próby nie zostały jednak zrealizowane, a mieszkańcy tego miasta musieli czekać na wyścigi aż do 1953 r. Wówczas w Parku Alberta wytyczono uliczny tor złożony z dróg okalających jezioro, używanych na co dzień do normalnego ruchu miejskiego. W latach 50. XX wieku odbyło się łącznie 11 takich rund organizowanych pod egidami różnych instytucji motorsportowych. W niektórych z nich brali udział kierowcy F1 prowadzący bolidy tej właśnie kategorii. Wśród nich był m.in. legendarny sir Stirling Moss za kierownicą nie mniej legendarnego Maserati 250F. Ostatnie takie zawody zorganizowano w 1959 r. na krótko przed zamknięciem toru, który pozostawał potem nieużywany przez kilka dekad.

Prawdziwy przełom przyszedł po ponad 30 latach. Między 1985 a 1995 r. Formuła 1 rywalizowała w Australii na innym ulicznym obiekcie – Adelaide Street Circuit, zapamiętanym m.in. z zawodów z sezonu 1986. Od 1996 r. z kolei najlepsi kierowcy świata powrócili na Albert Park, by ścigać się na odnowionym torze. Od tamtej pory aż do 2019 r. runda ta otwierała kalendarz Formuły 1 z dwoma wyjątkami – w 2006 i 2010 r. pierwszym wyścigiem było GP Bahrajnu. W latach 2020 i 2021 nie mieliśmy tu wyścigów z uwagi na pandemię COVID-19. Władze toru wykorzystały ten czas na przebudowę, która w zamierzeniu ma uczynić wyścigi ciekawszymi. Coraz większe i bardziej wrażliwe na brudne powietrze bolidy sprawiały bowiem, że coraz trudniej było utrzymać się blisko za rywalem i zaatakować.

w swojej nowej odsłonie ma zapewnić większe możliwości ścigania koło w koło. Będzie on szybszy od dotychczasowej wersji, a po usunięciu lub modyfikacji kilku zakrętów czasy okrążeń mogą znacząco spaść – nawet o 5 sekund. Oznacza to, że wszelkie ustanowione wcześniej rekordy staną się nieaktualne. Jako że nikt jeszcze nie ścigał się bolidem F1 na nowej wersji Albert Park, rekord obecnej konfiguracji nie został dotychczas ustanowiony.

Z uwagi na większą niż dotychczas średnią prędkość na okrążeniu, omawiany tor będzie wymagał mniejszego poziomu docisku ze skrzydeł. Nie można jednak przesadzić, bo zdradliwe zakręty będą czyhać na tych, którzy popełnią błąd lub stracą docisk. Spośród dwóch torów, na jakich w tym roku ścigała się Formuła 1, Albert Park bardziej przypomina obiekt w Bahrajnie niż ten w Arabii Saudyjskiej. Składa się on z kilku łukowato wygiętych prostych przedzielonych dość szybkimi zakrętami. Dodatkowo po raz pierwszy w historii podczas jednej pętli kierowcy czterokrotnie będą mieli okazję skorzystać z systemu DRS. Na każde dwie wyznaczone strefy jego użycia przypada jeden punkt detekcji, przez co możliwe jest, że znów będziemy oglądać wyścigowe szachy i celowe przepuszczanie rywala. Nowa nawierzchnia stanowić będzie duże wyzwanie dla inżynierów oraz kierowców. Gładki asfalt oznacza małą przyczepność, a dodatkowym wyzwaniem będzie odpowiednie dogrzanie opon i utrzymanie ich w optymalnym oknie pracy, bez wychodzenia z niego w którąś ze stron.

