Wszystko, co musisz wiedzieć o Pucharze Świata cross country w Albstadt

Małe i ciche na co dzień miasteczko Albstadt co roku budzi się do życia początkiem maja. Gdy na miejscu pojawiają się najlepsi zawodnicy cross country MTB z całego świata, spokój i cisza ustępują miejsca niepowtarzalnej, rowerowej atmosferze. Na 3 dni Albstadt zamienia się w rowerową stolicę świata. Oczy wszystkich fanów kolarstwa górskiego patrzą właśnie na niemiecką miejscowość, która od kilkunastu lat, regularnie pojawia się w kalendarzu układanym przez UCI. Ponieważ w ubiegłym sezonie, wstęp kibiców na zawody został mocno ograniczony, w tym roku spodziewamy się prawdziwej hordy kibiców, którzy rozstawią się wzdłuż całej trasy. To będzie naprawdę epickie ściganie. Na samą myśl o tych zawodach przechodzą nas ciarki!

4-kilometrowa pętla zaczyna się na szutrowej drodze i prowadzi prosto do lasu położonego tuż nad miasteczkiem. W tym miejscu zaczynają się prawdziwe "schody", bo na zawodników czekają dwa piekielnie wymagające podjazdy, które większość z nich pokonuje przy maksymalnym tętnie. To właśnie na tych fragmentach trasy rozgrywają się najbardziej zacięte batalie i ważą się losy wyścigu. Reszta trasy jest raczej wąska i szybka, więc ciężko kombinować z wyprzedzaniem. Przepis na sukces? Dobra pozycja startowa, która umożliwi atak już na samym początku wyścigu i mądre dysponowanie energią. Tylko tyle i aż tyle...

