Wywiad: Aleksander Osmałek opowiada o współpracy z Fabio Wibmerem

Maciej Świerz: Jak to się stało, że zostałeś filmowcem Fabio Wibmera?

Aleksander Osmałek : Jak to zwykle w tej branży bywa, nasze drogi przecięły się na jednym z wydarzeń. Z Fabiem poznaliśmy się na evencie Masters of Dirt, a niedługo później zostałem zatrudniony przez Rasolution (byłą agencję Fabia), jako reżyser i operator, który zrealizuje film w Izraelu. Projekt nosił nazwę "Izrael Is My Playgroud". Na miejscu spędziliśmy 10 dni w takim bardzo ostrym tripie. Jeździliśmy busem po całym kraju. Codziennie spaliśmy w innym miejscu i realizowaliśmy kolejne ujęcia do filmu, który miał być reklamą dla tamtejszgo ministerstwa turystyki. Poznaliśmy się lepiej, okazało się, że cenimy te same wartości: dbamy o widza, dbamy o jakość filmu, chcemy żeby każdy projekt był produkowany z pomysłem, pod odbiorcę, ale z zachowaniem wszystkich jakościowych aspektów, na których nam zależy.

W tym roku polecieliście razem do Chile - jaki był plan gry, gdy wsiedliście do samolotu?

Wszystko działo się bardzo szybko. Informację o tym, że lecimy w świat dostałem tak naprawdę dwa tygodnie przed tripem. Chłopaki dali mi tylko znać, że planują nagrać kolejną część serii Urban Freeride Lives. Postanowiliśmy zapytać fanów Fabia, gdzie powinniśmy polecieć i ostatecznie wylądowaliśmy w Chile. Na miejscu mieliśmy spędzić prawie miesiąc czasu, a sam film miał być z założenia trochę inny, niż kilka poprzednich produkcji. Chcieliśmy nawiązać do samego początku i pierwszej części Urban Freeride Lives. Zależało nam na czymś prostym, ale jednocześnie ukazującym trudność przeszkód, które pokonuje Fabio. Naszym celem było pokazanie, że w teorii, każdy fan dwóch kółek mógłby nagrać taki film. Taki zabieg miał sprawić, że jeszcze bardziej zbliżymy się do widzów i pokażemy im prawdziwą, surową jazdę, bez pięknych kinematograficznych ujęć.

Lądujecie na miejscu i co? Jak wygląda proces filmowania tak skomplikowanego projektu?

No więc tak… Wylądowaliśmy w Chile i pierwszego dnia na miejscu mieliśmy jedyny wolny dzień, na to, żeby na spokojnie zjeść obiad i trochę pozwiedzać. Drugiego dnia zaczęliśmy już szukać lokalizacji, które moglibyśmy wykorzystać w nagraniach. Jeszcze przed wylotem Fabio spędził tydzień na poszukiwaniu najbardziej atrakcyjnych lokalizacji w Google Maps. Pokazał nam chyba 160 spotów, które zaznaczył pinezkami, więc naprawdę było z czego wybierać. Po wstępnej selekcji wybraliśmy 130 miejscówek, które odwiedziliśmy w trakcie pierwszego tygodnia w Chile. Po odwiedzeniu ponad 100 lokalizacji najpierw wybraliśmy najlepszą 30-tkę, a następnie przygotowaliśmy listę 15 spotów, które rzeczywiście idealnie pasowały do naszego pomysłu.

Pierwotne założenie było takie, że na każdej z miejscówek spędzimy dzień lub maksymalnie półtora. Ostatecznie okazało się, że skończyliśmy realizować ujęcia ostatniego dnia o godzinie 16:00, a następnego dnia o 9:00 wylatywaliśmy już z powrotem do domu.

Całą naszą pracę na miejscu moglibyśmy podzielić na etapy. Pierwszy pełny tydzień to właśnie localization checki. Pełne 7 dni spędziliśmy na jeżdżeniu po Chile w poszukiwaniu jak najlepszych spotów, zrobiliśmy całą masę zdjęć, układaliśmy priorytety i planowaliśmy nagrania. Tak naprawdę już na bazie zdjęć zaczęliśmy w głowach układać, jak będzie wyglądał gotowy film. Oznaczyliśmy lokalizacje, które wymagają większego zaangażowania - budowy dodatkowej przeszkody, skomplikowanego najazdu, lądowania i tak dalej. Gdy uznaliśmy, że mniej więcej mamy to, czego chcieliśmy, dołożyliśmy prostą historię o tym, że Fabio przyjeżdża autobusem do Chile i spędza na miejscu wakacje. Nie chcieliśmy, żeby to był taki suchy, sztywny edit, bez żadnego motywu przewodniego.

Ile osób było w ekipie?

Fabio, jego menager Alex, który wszystkim zarządzał i bardzo mocno pomagał nam z całą logistyką i załatwianiem wszelkiego rodzaju pozwoleń, Fotograf Fabia, który dawno dawno temu nagrywał pierwszy film z cyklu Urban Freeride Lives, Max który zajmuje się realizacją vlogów i ja. Na ekipę mediową składała się ta piątka, ale mieliśmy jeszcze Martina - lokalnego przewodnika z Chile, pomagał nam też Fito - Rider z Chile Backcountry, a po naszych przygodach z kradzieżami dołączyło do nas również trzech ochroniarzy. 10 osób plus czasem jakieś drobne, dodatkowe wsparcie.

Podobno mieliście kilka ciekawych przygód? Opowiesz coś o nich?

Ponieważ pochodzę z Polski i podróżowałem trochę po Europie, to słyszałem tysiące historii, o tym jak komuś skradziono sprzęt filmowy, plecak lub cokolwiek innego. Nawet wśród moich najbliższych znajomych zdarzały się takie sytuacje, więc staram się być zawsze gotowy i odpowiednio zabezpieczony.

W Chile pojechaliśmy do znanej wszystkim rowerzystom miejscówki Valparaiso. Miejsce jest piękne, ale bardzo niebezpieczne, ponieważ kraj przechodzi po pandemii bardzo poważny kryzys. Chilijczycy mierzą się z bardzo wysokim bezrobociem i biedą, a im gorzej jest z tymi sprawami, tym mocniej rozwija się przestępczość i przemoc. My wylądowaliśmy w samym centrum tego kryzysu, więc musieliśmy się bardzo mocno pilnować. Już w pierwszy dzień wylądowaliśmy na location check’u w jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic. Oczywiście nie mieliśmy o tym bladego pojęcia, ale nawet ludzie z domów i samochodów krzyczeli do nas po hiszpańsku, żeby chować kamery. Nie za bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, bo gdziekolwiek się nie pojawiliśmy, słyszeliśmy dokładnie to samo. Później jeden z przechodniów powiedział nam, że jeśli dalej będziemy szli w obranym kierunku, to pewnie ktoś nas zastrzeli. Bardzo dziwne i nietypowe sytuacje.

Osoby takie jak my, pochodzące z Europy nie są przyzwyczajone do tego, że ktoś może mieć przy sobie broń. Nawet jak ją ma, to zazwyczaj się z tym nie obnosi, więc po prostu zupełnie o tym nie myślimy. Domyślam się, że w Ameryce Południowej załatwienie sobie broni jest równie łatwe jak w Stanach i mówiąc bardzo prozaicznie, jeśli ktoś zjawi się w złym miejscu, w złym czasie, może po prostu zarobić kulkę…

Tak nam minęło pierwsze kilka dni. Raz nawet podeszli do nas policjanci i poinformowali nas, że gdybyśmy rzeczywiście sprawdzili jedną z zaplanowanych lokalizacji, to do samochodu wrócilibyśmy prawdopodobnie w samych majtkach. Nasz przewodnik pochodził z Santiago, a nie Valparaiso i też nie do końca potrafił się w tym wszystkim odnaleźć. Uznaliśmy, że potrzebujemy kogoś, kto działa bardziej lokalnie i lepiej nam to wytłumaczy.

Tego samego dnia postanowiliśmy trochę zmienić strategię, pojechaliśmy do najspokojniejszego miejsca, na całej mapie - pustynia, wokół długo, długo nic, zaparkowaliśmy przy samej plaży i poszliśmy nagrywać. Za jakiś czas wróciliśmy na miejsce, a nasz Mercedes Vito był otworzony tak precyzyjnie, że na zamku nie zostały nawet najdrobniejsze ślady włamania. W środku, wyczyszczony do spodu. Na szczęście ja niczego nie straciłem, bo miałem ze sobą cały plecak, ale nasz vloger Max, był już po całym dniu tak zmęczony, że postanowił zostawić swoją torbę w samochodzie. Pech chciał, że przez przypadek zostawił w plecaku laptopa z dyskami, więc niestety stracił dużo, dużo więcej niż sprzęt, który da się przecież odkupić. To było nasze pierwsze spotkanie z kradzieżą. Potem było jeszcze drugie i grożenie bronią, ale to już chyba zostawimy na inną, mniej oficjalną rozmowę. (śmiech)

Która z akcji zrealizowanych przez Fabia wymagała najbardziej złożonych przygotowań i dlaczego?

Moim zdaniem to były dwie akcje: Skok na zjeżdżalnie i przejazd przez ścianę. Fabio od samego początku chciał wykorzystać jakiś lokalny dom w możliwie jak najbardziej niezwykły sposób, a że w Valparaiso organizowane są legendarne zawody Red Bull Valparaiso Cerro Abajo, to postanowiliśmy trochę pokombinować. W jednym miejscu trasa wyścigu przebiega przez środek bardzo charakterystycznego domu. Postanowiliśmy sprawdzić co da się tam zrobić i podjechaliśmy na miejsce. Nie mieliśmy w planach powtarzania tego, co było już zrobione, ale wiedzieliśmy, że właściciele tego hostelu wiedzą “z czym to się je”, a my możemy skorzystać z ich gościnności i wsparcia lokalnej ekipy odpowiedzialnej za organizację zawodów. To wszystko bardzo mocno usprawniło nam pracę. Wynajęliśmy cały dom na 3 dni, rowerowa ekipa remontowa wyburzyła 2 ściany, a my wymyśliliśmy, żeby nie tylko przejechać przez dom, ale może przy okazji przebić się przez jakąś sztuczną szybę, albo tekturowy parapet. Fabio podłapał pomysł i od razu powiedział: “Nie, skoczę tego dropa w ciemno i przebiję się przez całą ścianę”. Najpierw przykatował zwykłego dropa, potem przejechał przez konstrukcję, która miała imitować ścianę, a później połączyliśmy wszystko w całość i poleciał w ciemno dropa, przebijając się przez wymalowaną ścianę.

Drugą akcją była “zjeżdżalnia”. Swego czasu na instagramie krążył film z riderem, który skakał ze schodów, przelatując nad dwoma “półkami”, a równolegle do lądowania znajdowała się mała zjeżdżalnia. Pokazałem to Fabiowi i powiedziałem, że fajnie by to wyglądało, gdyby dało się wylądować na zjeżdżalni. On znów to podłapał i bez namysłu stwierdził, że przecież bez problemu to ogarniemy. Trochę w szoku zapytałem jak to widzi, a on rzucił że: “Normalnie. Tu zrobimy najazd, tu lądowanie i po sprawie”. Zmierzyliśmy wszystko, pojechaliśmy do sklepu budowlanego - ciekawostka w Obi Chile można jeździć po sklepie samochodem i zgarniać sobie wszystko bezpośrednio do furki. Kupiliśmy bardzo dużo drewna i sklejki. Przedłużyliśmy wybicie i zbudowaliśmy lądowanie na zjeżdżalni. Po jednym dniu testów Fabio zaczął skrupulatnie zmniejszać lądowanie, aż doprowadziliśmy je do docelowej wielkości. Ostatni skok był już skokiem, który nagrywaliśmy. Akcja była bardzo niebezpieczna. Od wybicia do lądowania było 12 metrów przelotu, a lądowanie miało 40 cm szerokości i około 2,5 metra długości. Mały błąd skończyłby się tragedią.

Podobno współpraca z Fabiem bardziej przypomina współpracę z filmowcem niż z riderem?

Fabio wybił się przede wszystkim jako twórca contentu, a dopiero później jako sportowiec. Doskonale rozumie proces produkcji, wie po co i jak nagrywać dany klip oraz gdzie zostanie wykorzystany. Ta dynamika między riderem i filmowcem ma w takiej sytuacji zupełnie inny charakter. Obaj wiemy, że chcemy stworzyć jak najlepszy materiał, który spodoba się nie tylko nam, ale przede wszystkim odbiorcom. Udało się nam wypracować porozumienie, dzięki któremu naprawdę świetnie się nam współpracuje. Szanujemy i rozumiemy swoje wizje i pomysły. Wspólnie pracujemy nad tym, by znaleźć połączenie tego co wymyślę ja od filmowej strony i Fabio od strony ridera-producenta. Finalnie to jest przecież też jego dzieło. Chodzi o to, że gdybym ja pojechał do Chile z kimś innym i miał wolną rękę, to pewnie nagrałbym piękne kinematograficzne ujęcia, mnóstwo dronów, sceny nawiązujące do lokalnej kultury, a Fabio jednak podszedł do tego tematu zupełnie inaczej i w pewnym sensie postawił na prosty obrazek, który miał po prostu pokazać jak trudne i szalone są sztuczki, które wykonał na miejscu.

Rozmawialiśmy też o tym, że 90% odbiorców będzie oglądać ten film na telefonie, więc musi zostać nagrany tak, by dobrze się go oglądało na małym ekranie. Montaż, edycja i postprodukcja zostały skierowane właśnie w tą stronę.

To jest trochę niesamowite, że nagrywa się teraz filmy z myślą o tym, jak będą wyglądały na ekranie telefonu.

"Co by tu wykombinować..." © Hannes Berger

To jeszcze nie wszystko. Chłopaki nagrali wcześniej kilka podobnych projektów i zgarnęli z różnych platform wszystkie dostępne informacje oraz przeanalizowali algorytmy. Przy planowaniu Urban Freeride Lives skupiliśmy się na tym, by jak najlepiej dopasować się do aktualnych trendów. Krótka i atrakcyjna historia, dużo zróżnicowanych akcji, które uniemożliwiały odbiorcom przewijanie lub wyłączanie klipu - to wszystko ma znaczenie. Ten film powstał w zupełnie nowy sposób. Jest w pewnym sensie odpowiedzią na to, czego potrzebują użytkownicy i od początku do końca był nagrywany i montowany właśnie z myślą o nich.

Fabiowi pomaga jego background filmowy, więc muszę zapytać: czy Tobie pomaga Twój background rowerowy?

Tak. Doszedłem do tego kilka lat temu, gdy zrozumiałem, że wiele osób po prostu lubi ze mną nagrywać. W pewnym stopniu nadal jestem riderem i dobrze rozumiem co da się zrobić, a czego nie da się zrobić. Wiem, w którym momencie mogę coś zasugerować riderowi, bo zdaję sobie sprawę z tego co można zrobić na rowerze. Dobre zrozumienie wyzwań, z którymi mierzą się riderzy sprawia, że współpraca zazwyczaj bardzo dobrze się układa. Razem z Fabiem mamy naprawdę świetną dynamikę pracy, bo z jednej strony spotykamy się w pracy trochę jako dwaj riderzy, a z drugiej, jako dwaj filmowcy. Nigdy nie ma między nami zgrzytów, bo obaj dobrze rozumiemy obie strony medalu.

5 milionów wyświetleń w dwa tygodnie. Jak oceniacie wynik?

To wszystko jest mega skomplikowane. Od samego początku poza filmem mieliśmy przygotowane kilka różnych tytułów i miniaturek, które jak wiadomo wpływają na klikalność i oglądalność danego filmu. Założeniem przy każdym projekcie, który wspólnie realizujemy jest przebicie najlepszego filmu, jaki znajduje się na kanale. Pierwsza część Urban Freeride Lives ma obecnie pół miliarda wyświetleń, ale powstała w trochę innych czasach, więc ciężko się do niej porównywać. Jesteśmy teraz mocno rozproszeni krótkimi formatami, instagramem i tik tokiem, o uwagę widza trzeba walczyć o wiele mocniej niż kiedykolwiek. Samo to, że Fabio ma na swoim kanale 8 milionów subskrybentów, a film zobaczyło 5 milionów świadczy o tym, w jakim miejscu się znajdujemy. Kiedyś filmy rowerowe były tylko na youtube, teraz jest ich tyle, że nawet wiernym widzom ciężko się czasem przebić do wartościowego contentu. Docierają do nas bardzo pozytywne informacje, poza tym, co by nie mówić 5 milionów to całkiem niezły wynik.

Na czym Twoim zdaniem polega fenomen Fabio Wibmera?

Fabio ma przede wszystkim głowę pełną pomysłów i olbrzymią chęć do realizacji nawet najbardziej szalonych wizji. Jako sportowiec i jako osoba wie, że sam nie jest w stanie osiągnąć tego, co może zrobić dzięki własnej ekipie. Ma wokół siebie ludzi, którzy cenią te same wartości. Myślę, że bardzo ich szanuje i docenia. Dobór tych właściwych osób i wspólna praca przy tworzeniu materiałów w takiej zamkniętej “mikro-sferze” sprawie, że na jego kanale co chwile pojawiają się nowe hity. Fabio robi też wszystko inaczej, niż cała reszta środowiska rowerowego. Niektóre rzeczy są proste, ale jakby się tak dobrze zastanowić, to po prostu nikt czegoś takiego nie robi. Mieszanie trialu, z freeridem, zjazdem, historią, różnymi tematami przewodnimi - to coś co wyróżnia go na tle konkurencji. Dodatkowo, bardzo dużo czasu spędza na zastanawianiu się nad tym kim jest jego odbiorca i czego tak naprawdę oczekuje. Zebranie tych wszystkich elementów do kupy i połączenie ich ze zgraną paczką ludzi to chyba przepis na sukces. Fajne jest też to, że jak poznałem Fabia to jeszcze nie byłem jego fanem. Tak naprawdę nie wiedziałem o nim zbyt wiele, dopóki nie spotkaliśmy się na planie. Gdy zaczęliśmy się spotykać i rozmawiać trochę bez kamer zostałem wielkim fanem jego osoby. Wielu osobom odbija gdy odniosą sukces, a ten gość jest w środku tym samym młodym chłopakiem, który jeździł sobie na rowerze po jednej z austriackich wiosek, bo po prostu lubił to robić...

Przepis na sukces? Kreatywność, zaangażowanie i mocna ekipa! © Hannes Berger

Kiedy robicie kolejny projekt i jak będzie wyglądał?

Nie wiem czy mogę o tym mówić… Nie ma jeszcze żadnych szczegółów, ale mam nadzieję, że prędzej czy później coś razem stworzymy. Wierzę, że znów zrobimy coś, czego jeszcze nie było.