Ola Zięmborska: „Kocham ten basket. Jest dziki, szalony i ostry”

. Żeby wyjść z grupy, Polki muszą wygrać z Niemkami różnicą 5 punktów. Prowadzą 20:17. Sęk w tym, że gra toczy się do 21 punktów. Teoretycznie nasze dziewczyny nie mają szans. Ale… mają w składzie Aleksandrę Zięmborską! W decydującej akcji „biało-czerwone” dostają rzuty wolne. „Ziemba” instruuje koleżanki, by spudłowały oba rzuty, bo pierwszy celny (za 1 pkt) zakończyłby spotkanie. Kilka sekund przed syreną dostaje piłkę i, mimo asysty broniącej Niemki, wychodzi w powietrze, by wykonać ekwilibrystyczny rzut rodem z gier komputerowych. Rzut, który przejdzie do historii polskiej koszykówki 3x3! Zięmborska trafia z dystansu, Polki wygrywają 22:17 i awansują do ćwierćfinału. Filmik z rzutem „Ziemby” od razu staje się hitem sieci.

Dokładnie. Trener prowadzący drużynę jest w trakcie meczu na trybunach i nie może komunikować się z drużyną. To jest właśnie ta decyzyjność, o której wspomniałam i która bardzo mi pasuje. Same decydujemy, kiedy robimy zmiany, same ustalamy zagrywki i taktykę, same musimy reagować na wydarzenia boiskowe. Mi to odpowiada. Odnajduję się w tym, bo lubię brać na siebie odpowiedzialność. Tak było właśnie w tym meczu z Niemkami. Do dziś nie rozumiem, dlaczego nas po prostu nie faulowały? Przecież mogły lać po łapach, aż czas by się skończył, bo nam żaden celny rzut wolny nic nie dawał. Chyba nie wpadły na to. To jest właśnie przykład tej decyzyjności w najważniejszych momentach. My połapałyśmy się w sytuacji, one nie. No, i to my mamy medal!