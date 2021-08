Alex Albon zdobywa pierwszy triumf w serii DTM!

Niedzielny wyścig również nie przebiegł zgodnie z planem dla Lawsona. Zaczynając ze środka stawki, brał udział w wielu incydentach, które zmusiły go do dodatkowych pit stopów. Najpierw uszkodził oponę, a potem brał udział w kolizji po próbie wyprzedzania. Problemy z zawieszeniem zmusiły go do wycofania się z dalszej rywalizacji.