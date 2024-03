Alex Sorgente: Najlepsze momenty kariery

Alessandro Sorgente Unbelievably consistent Floridian skater, Alex Sorgente, is looked upon as the international pace-setter in concrete contest culture today.

i częściowo wychowany w Bolonii we Włoszech, jest mistrzem jazdy na desce w kategorii Park. Jak sam twierdzi, jego miłość do jazdy na desce rozpoczęła się naprawdę wcześnie.

Kariera Alexa rozpoczęła się mniej więcej w wieku 10 lat. To właśnie wtedy podpisał swoją pierwszą umowę sponsorską z marką 187 Killer Pads. Czas spędzony w świecie rywalizacji zapewnił mu reputację jednego z najlepszych na świecie skejterów w kategorii Park. Jego początki to pięć lat zwycięstw na Grind for Life. Podczas zawodów Oi Bowl Jam 2015 w

„Uzależniłem się od tej adrenaliny i nauki nowych trików” – mówi. „W szkole nie lubiłem sportów zespołowych, nie lubiłem trenerów. Nie lubiłem, gdy ktoś mówił mi, co mam robić. Jazda na deskorolce była dla mnie wolnością i pozwalała wyrażać siebie. Po prostu to pokochałem, na zawsze.”

. Tam Sorgente zdobył najwyższe miejsce na podium w przejeździe, który przeszedł do historii. Zrobił to mając zaledwie 16 lat.

Imponująca kariera Sorgete wymagała wiele poświęcenia i zapału, ale trudno sobie wyobrazić, że mógłby osiągnąć to wszystko bez żadnego wsparcia. Na początku swojej kariery jego ścisłym mentorem był Mike Rogers z Grind for Life. Kiedy mieszkaniec Florydy potrzebował miejsca na nocleg w Los Angeles, legendarny