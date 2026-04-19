Alexander Rončević złamał barierę 52 minut w HYROX Warsaw

Alexander Rončević nie tylko wygrał w Warszawie, ale wręcz zresetował to, co było uważane za możliwe w HYROX, po raz pierwszy łamiąc barierę 52 minut.

33-letni Austriak uzyskał czas 51m 59.37s, stając się pierwszym zawodnikiem w historii, który złamał barierę 52 minut w HYROX, bijąc poprzedni rekord świata o prawie 45 sekund i umacniając swój status faworyta przed czerwcowymi Mistrzostwami Świata w Sztokholmie w Szwecji.

"Oczywiście miło jest mieć go z powrotem" - powiedział Rončević w wywiadzie po wyścigu. Sezon otworzył z rekordem świata 53 m 15 s w Hamburgu, po czym stracił go zaledwie kilka tygodni temu na rzecz Hidde Weersmy z Holandii w Londynie. W Warszawie odzyskał go, ustanawiając zupełnie nowy punkt odniesienia w tym sporcie. Mimo to, jak zawsze, był skromny: "Kiedy przyjeżdżam na Majora, po prostu idę po zwycięstwo. Nie zależy mi aż tak bardzo na czasie, ale na pewno jest to miłe".

HYROX Major Warsaw: Gorące tempo od samego początku - i brak miejsca na błędy

Warszawa, ostatni Major w tym sezonie, była szybka od samego początku. Luke Greer z Anglii otworzył wyścig, ale Rončević zachował spokój, utrzymując się tuż za nim i budował lukę do Tima Wenischa z Niemiec - aktualnego mistrza świata, który ostatecznie zajął czwarte miejsce. Przed ergometrem narciarskim Rončević ustabilizował swoją pozycję, wybiegając przed Wenischem.

Od tego momentu wyścig przerodził się w rotacyjny pojedynek. Rončević kontrolował fazy pchania i ciągnięcia sanek, konsekwentnie będąc wśród najszybszych, ale nigdy w pełni się nie odrywając od stawki. Duńczyk Sebastian Ifversen, jedno z wschodzących nazwisk tego sportu, wywierał presję, nawet wyprzedzając podczas burpees.

Nowy zawodnik HYROX, Ifversen, rzucił wyzwanie Rončeviciowi

Na półmetku wydawało się, że wyścig wciąż nie jest rozstrzygnięty. Rončević i Ifversen wiosłowali ramię w ramię i dopiero tam Austriak wysunął się na prowadzenie. Od tego momentu zaczął oddalać się od rywali. Spacer farmera zbudował widoczną różnicę i Rončević prawdopodobnie wiedział już, że nadarza się okazja na rekord świata.

"Zobaczyłem, że 52 minuty jest możliwe i pod koniec przyspieszyłem jeszcze trochę" - powiedział po wyścigu.

Wall Balls to ostatni boss każdego wyścigu HYROX

Dał z siebie wszystko tam, gdzie można się było tego po nim spodziewać - podczas ostatniego biegu i wallballi. Uzyskany przez niego czas 3m 29s był najszybszym. Tam, gdzie inni mają tendencję do załamywania się, Rončević trzymał się w ryzach.

Iversen zajął trzecie miejsce z czasem 53m 17s za Dylanem Scottem z USA (52m 40s - czas, który byłby również nowym rekordem świata). Wenisch, partner Rončevicia w Elite 15 Doubles i aktualny mistrz świata, zajął czwarte miejsce z czasem 53m 18s. Marginesy były niewielkie, ale ostatecznie nikt nie był w stanie pokonać Rončevicia.

"To szaleństwo" - powiedział Alexander o rosnącej konkurencji. "Jesteśmy w tym sporcie od ośmiu, dziewięciu lat, a młodzi wciąż przychodzą i są coraz szybsi. Gratuluję mu [Ifversenowi] zakwalifikowania się do Mistrzostw Świata. To będzie świetna bitwa."

Rončević jest w życiowej formie

Otworzył sezon 2025-26 w Hamburgu z ówczesnym rekordem świata 53 m 15 s, a następnie wraz z Wenischem ustanowił rekord świata w doubles mężczyzn (47 m 40 s) na Mistrzostwach Europy w Londynie. Warszawa jest jego trzecim rekordowym występem w ciągu niecałego roku.

Zawodnik zawdzięcza to bardziej uporządkowanej strukturze treningowej: "Mam teraz dwóch trenerów, jednego od biegania, a drugiego od siły i kondycji HYROX. Czuję, że jestem na innym poziomie niż w poprzednim sezonie" - wyjawił . Jego trener HYROX, Tiago Lousa, również mówił o podejściu stojącym za tym postępem, dzieląc się zasadami treningowymi mającymi na celu budowanie wytrzymałości specyficznej dla HYROX .

Rončević, były pływak z Wiednia, stał się jednym z najbardziej kompletnych sportowców HYROX. Następnym celem jest Sztokholm, gdzie w czerwcu odbędą się Mistrzostwa Świata i finał Elite 15.

"To będą moje siódme Mistrzostwa Świata. Zamierzam pracować tak ciężko, jak to tylko możliwe, cieszyć się tym i spróbować odzyskać tytuł".