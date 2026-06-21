Rončević i Wenisch zdobywają tytuł mistrzów świata HYROX w doubles

Na początku sezonu ustanowili rekord świata. A na zakończenie zdobyli tytuł mistrzowski. Alexander Rončević i Tim Wenisch zdobyli swój pierwszy tytuł mistrzów świata w kategorii HYROX Elite 15 w parach w Sztokholmie w Szwecji, przekraczając linię mety z czasem 48:58.

To był emocjonujący finał. Austriacko-niemiecki duet od samego początku narzucił mocne tempo i ani na chwilę nie zwolnił. Walczyli na każdej stacji i w każdym biegu. Dopiero po wall ballach mogli wreszcie świętować.

Szczęśliwy finał dla Alexandra Rončevicia w turnieju HYROX Elite Doubles © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

„To było najpiękniejsze zakończenie sezonu, jakie można sobie wyobrazić. Ostatni występ z Timem w kategorii Elite” – powiedział Rončević po wyścigu.

„Dzielenie zwycięstwa z Alexem sprawia jeszcze większą radość – to prawie jak zdobycie tytułu samodzielnie” – dodał Wenisch.

Ostatni występ jako drużyna HYROX Elite 15 Doubles

Rončević i Wenisch, którzy są przyjaciółmi również poza halą, przyjechali do Sztokholmu jako rekordziści świata w kategorii HYROX Elite 15 Doubles . Najlepszy wynik w historii, wynoszący 47:40 ustanowili wcześniej w tym roku w Londynie. Sztokholm był ich ostatnim wspólnym wyścigiem.

Nowe zasady HYROX wymagają, by od przyszłego sezonu partnerzy w kategorii Elite Doubles mieli tę samą narodowość, co oznacza, że duet austriacko-niemiecki nie będzie już mógł startować jako drużyna.

Quotation Będziemy się nadal świetnie bawić, trenować razem i przesuwać granice w HYROX Alexander Rončević

„Zobaczymy, co jeszcze nas czeka” – powiedział Rončević po zwycięstwie. „Nadal będziemy utrzymywać dobrą przyjaźń, świetnie się bawić, trenować razem, dawać z siebie wszystko i przesuwać granice w HYROX. Tak właśnie planujemy, w końcu nie jesteśmy jeszcze tacy starzy!”

Od początku do mety

Rončević toruje sobie drogę do tytułu mistrza HYROX Elite Doubles © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Od samego początku Rončević i Wenisch byli na czele stawki ostatniego wyścigu Mistrzostw Świata HYROX doubles. Ale ich rywale nie zamierzali się poddać. Podczas pchania sań Rončević i Wenisch zostali wyprzedzeni przez duet McIntyre-Williams.

Alexander Rončević w akcji podczas konkurencji ciągnięcia sań © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Sytuacja znów się odwróciła po kolejnej rundzie biegu na etapie ciągnięcia sań, gdzie przyszli mistrzowie ponownie objęli prowadzenie. Gdy już odzyskali kontrolę, stopniowo powiększali przewagę na ostatnich stacjach – i już nie oglądali się za siebie.

Dwa mordercze wyścigi HYROX w ciągu 24 godzin

Chwila na świętowanie dla Alexandra Rončevicia © Mihai Stetcu / Red Bull Content Pool

Dla obu zawodników walka o tytuł w kategorii HYROX Elite 15 Doubles miała miejsce zaledwie 24 godziny po rozczarowaniu w czwartkowych wieczornych wyścigach indywidualnych. Rončević przystąpił do zawodów jako największy faworyt, bo w tym sezonie dwukrotnie pobił rekord świata HYROX w tej konkurencji. Wenisch natomiast chciał obronić tytuł mistrza świata z poprzedniego roku.

W zaciętym wyścigu, o wyniku którego zadecydowały zaledwie sekundy, Wenisch spadł na trzecie miejsce po otrzymaniu kary, a Rončević zapłacił cenę za zbyt szybkie tempo na początku i zajął szóste miejsce. Wyścig wygrał Dylan Scott z czasem 53:47. Amerykanin zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata HYROX.

Szybka zmiana z wyścigów HYROX w kategorii indywidualnej na zespołową stanowiła kolejne wyzwanie. Przed mistrzostwami świata Rončević przyznał, że ściganie się dwa dni z rzędu nigdy nie jest łatwe. „Następnego dnia bolą cię mięśnie w całym ciele, ale w głowie wiesz, że musisz znowu wystartować” – powiedział w wywiadzie.

„Adrenalina zdecydowanie w tym pomaga. I zawsze dobrze jest wiedzieć, że Tim jest twoim partnerem, bo kiedy robi się ciężko, możemy się nawzajem motywować i przetrwać to”.

Czym jest HYROX?

HYROX to wyjątkowy wyścig fitness łączący osiem biegów na 1 km z ośmioma stacjami treningowymi , w tym SkiErg, wiosłowanie, pchanie sań, ciągnięcie sań i rzuty piłką o ścianę. Łączy wytrzymałość, siłę i strategię tempa w jeden ciągły, ustandaryzowany format wyścigu.

W kategorii pojedynczej zawodnicy pokonują cały wyścig samodzielnie. W kategorii podwójnej dwóch zawodników dzieli między sobą stacje treningowe, a obaj pokonują każdy bieg. Ten format pozwala drużynom strategicznie rozdzielić obciążenie w oparciu o swoje mocne strony.

Elite 15 to najwyższy poziom zawodów HYROX, w którym biorą udział najlepsi zawodnicy świata. Kategoria ta obejmuje osobne biegi indywidualne dla mężczyzn i kobiet, a także zawody w parach.

Kolejne Mistrzostwa Świata HYROX odbędą się w Hongkongu w czerwcu 2027 roku i będą to pierwsze duże mistrzostwa tej dyscypliny w Azji.