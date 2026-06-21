Rončević i Wenisch zdobywają tytuł mistrzów świata HYROX w doubles

Na początku sezonu ustanowili rekord świata. A na zakończenie zdobyli tytuł mistrzowski. Alexander Rončević i Tim Wenisch zdobyli swój pierwszy tytuł mistrzów świata w kategorii HYROX Elite 15 w parach w Sztokholmie w Szwecji, przekraczając linię mety z czasem 48:58.
To był emocjonujący finał. Austriacko-niemiecki duet od samego początku narzucił mocne tempo i ani na chwilę nie zwolnił. Walczyli na każdej stacji i w każdym biegu. Dopiero po wall ballach mogli wreszcie świętować.
„To było najpiękniejsze zakończenie sezonu, jakie można sobie wyobrazić. Ostatni występ z Timem w kategorii Elite” – powiedział Rončević po wyścigu.
„Dzielenie zwycięstwa z Alexem sprawia jeszcze większą radość – to prawie jak zdobycie tytułu samodzielnie” – dodał Wenisch.
Ostatni występ jako drużyna HYROX Elite 15 Doubles
Rončević i Wenisch, którzy są przyjaciółmi również poza halą, przyjechali do Sztokholmu jako rekordziści świata w kategorii HYROX Elite 15 Doubles. Najlepszy wynik w historii, wynoszący 47:40 ustanowili wcześniej w tym roku w Londynie. Sztokholm był ich ostatnim wspólnym wyścigiem.
Nowe zasady HYROX wymagają, by od przyszłego sezonu partnerzy w kategorii Elite Doubles mieli tę samą narodowość, co oznacza, że duet austriacko-niemiecki nie będzie już mógł startować jako drużyna.
Będziemy się nadal świetnie bawić, trenować razem i przesuwać granice w HYROX
„Zobaczymy, co jeszcze nas czeka” – powiedział Rončević po zwycięstwie. „Nadal będziemy utrzymywać dobrą przyjaźń, świetnie się bawić, trenować razem, dawać z siebie wszystko i przesuwać granice w HYROX. Tak właśnie planujemy, w końcu nie jesteśmy jeszcze tacy starzy!”
Od początku do mety
Od samego początku Rončević i Wenisch byli na czele stawki ostatniego wyścigu Mistrzostw Świata HYROX doubles. Ale ich rywale nie zamierzali się poddać. Podczas pchania sań Rončević i Wenisch zostali wyprzedzeni przez duet McIntyre-Williams.
Sytuacja znów się odwróciła po kolejnej rundzie biegu na etapie ciągnięcia sań, gdzie przyszli mistrzowie ponownie objęli prowadzenie. Gdy już odzyskali kontrolę, stopniowo powiększali przewagę na ostatnich stacjach – i już nie oglądali się za siebie.
Dwa mordercze wyścigi HYROX w ciągu 24 godzin
Dla obu zawodników walka o tytuł w kategorii HYROX Elite 15 Doubles miała miejsce zaledwie 24 godziny po rozczarowaniu w czwartkowych wieczornych wyścigach indywidualnych. Rončević przystąpił do zawodów jako największy faworyt, bo w tym sezonie dwukrotnie pobił rekord świata HYROX w tej konkurencji. Wenisch natomiast chciał obronić tytuł mistrza świata z poprzedniego roku.
W zaciętym wyścigu, o wyniku którego zadecydowały zaledwie sekundy, Wenisch spadł na trzecie miejsce po otrzymaniu kary, a Rončević zapłacił cenę za zbyt szybkie tempo na początku i zajął szóste miejsce. Wyścig wygrał Dylan Scott z czasem 53:47. Amerykanin zdobył swój pierwszy tytuł mistrza świata HYROX.
Szybka zmiana z wyścigów HYROX w kategorii indywidualnej na zespołową stanowiła kolejne wyzwanie. Przed mistrzostwami świata Rončević przyznał, że ściganie się dwa dni z rzędu nigdy nie jest łatwe. „Następnego dnia bolą cię mięśnie w całym ciele, ale w głowie wiesz, że musisz znowu wystartować” – powiedział w wywiadzie.
„Adrenalina zdecydowanie w tym pomaga. I zawsze dobrze jest wiedzieć, że Tim jest twoim partnerem, bo kiedy robi się ciężko, możemy się nawzajem motywować i przetrwać to”.
Czym jest HYROX?
HYROX to wyjątkowy wyścig fitness łączący osiem biegów na 1 km z ośmioma stacjami treningowymi, w tym SkiErg, wiosłowanie, pchanie sań, ciągnięcie sań i rzuty piłką o ścianę. Łączy wytrzymałość, siłę i strategię tempa w jeden ciągły, ustandaryzowany format wyścigu.
W kategorii pojedynczej zawodnicy pokonują cały wyścig samodzielnie. W kategorii podwójnej dwóch zawodników dzieli między sobą stacje treningowe, a obaj pokonują każdy bieg. Ten format pozwala drużynom strategicznie rozdzielić obciążenie w oparciu o swoje mocne strony.
Elite 15 to najwyższy poziom zawodów HYROX, w którym biorą udział najlepsi zawodnicy świata. Kategoria ta obejmuje osobne biegi indywidualne dla mężczyzn i kobiet, a także zawody w parach.
Kolejne Mistrzostwa Świata HYROX odbędą się w Hongkongu w czerwcu 2027 roku i będą to pierwsze duże mistrzostwa tej dyscypliny w Azji.