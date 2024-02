B jak breaking i wszystko, co musisz o nim wiedzieć na starcie

, ale uwaga: „Breakdance to ignorancki termin wymyślony przez media. My tańczymy breaking” – jak mówią najstarsi tancerze. Breaking jest nazwą, która powstała w latach 70. Termin breakdance pojawił się natomiast w mediach w latach 80. Kiedy breaking rozprzestrzeniał się po całym świecie i moda na ten taniec opanowała też dzielnice innych metropolii, próbujący to relacjonować dziennikarze, niekoniecznie znający się na kulturze hip-hopie, zaczęli mówić i pisać o tym tanecznym fenomenie: breakdance.

Zobacz, co się działo podczas Exhibition Battle między: Red Bull BC One All Stars vs CoolKidz Mob. Do spotkania doszło jesienią 2020 roku, przy okazji ed Bull BC One All Stars Tour po Polsce.

. Freeze, czyli zamrożenie – to pozycja tancerza bez ruchu, np. na zakończenie rundy w pojedynku z innym b-boyem. Coś jak postawienie kropki dla swojego występu. Pozostałe podstawowe ruchy w breakingu to toprock (praca rąk i nóg), downrock (zejście do parteru) i powermovesy (energiczne figury, takie jak obroty na ramionach).

Red Bull Lords Of The Floor wraca do Seattle po 23 latach z zupełnie nowymi pojedynkami najlepszych duetów na scenie breakingu. Przygotuj się na bitwy, od których nie oderwiesz oczu!

Breaking to taniec, który narodził się w latach 70. XX wieku na amerykańskiej ulicy. Jak trafił do Polski? Sadi, jeden z pionierów polskiego hip-hopu: „W pierwszej połowie lat 80. trzeba było szukać i naprawdę o te informacje się postarać. Musieliśmy zadowalać się pojedynczymi artykułami o hip-hopie w zagranicznych czasopismach, do których udawało nam się docierać różnymi szlakami. To były proste komunikaty typu: pojawił się nowy utwór Afrika Bambaataa. Jakieś zdjęcie chłopaka kręcącego się na głowie na moście w Nowym Jorku czy okładka płyty przedstawiająca postać b-boya. To musiało nam wystarczać, to od tego się zaczęło”. Historię polskiego breakingu możesz poznać czytając wszystkie części naszego specjalnego cyklu –

Czyli b-boys (panowie) i b-girls (panie). „B-boy” to skrót od „beat boy” lub „break boy” – tancerza, który tańczy do breaków, granych z płyt przez DJ-a. Ich historię przypomina Crazy Legs, czyli jeden z najbardziej znanych b-boyów na świecie: „Sporo osób zaczęło tańczyć breaking tylko dlatego, że nie mogło znieść trudnych sytuacji w swoich domach. Sam jestem z Bronxu i wiem, co to znaczy”. Inny światowej sławy B-Boy, Poe One wspominał, że taniec dał mu to, czego nie dawał dom. „To była moja ucieczka od domowego chaosu. W tańcu mogłem wszystko kontrolować”.

Czyli b-boys (panowie) i b-girls (panie). „B-boy” to skrót od „beat boy” lub „break boy” – tancerza, który tańczy do breaków, granych z płyt przez DJ-a. Ich historię przypomina Crazy Legs, czyli jeden z najbardziej znanych b-boyów na świecie: „Sporo osób zaczęło tańczyć breaking tylko dlatego, że nie mogło znieść trudnych sytuacji w swoich domach. Sam jestem z Bronxu i wiem, co to znaczy”. Inny światowej sławy B-Boy, Poe One wspominał, że taniec dał mu to, czego nie dawał dom. „To była moja ucieczka od domowego chaosu. W tańcu mogłem wszystko kontrolować”.

Czyli b-boys (panowie) i b-girls (panie). „B-boy” to skrót od „beat boy” lub „break boy” – tancerza, który tańczy do breaków, granych z płyt przez DJ-a. Ich historię przypomina Crazy Legs, czyli jeden z najbardziej znanych b-boyów na świecie: „Sporo osób zaczęło tańczyć breaking tylko dlatego, że nie mogło znieść trudnych sytuacji w swoich domach. Sam jestem z Bronxu i wiem, co to znaczy”. Inny światowej sławy B-Boy, Poe One wspominał, że taniec dał mu to, czego nie dawał dom. „To była moja ucieczka od domowego chaosu. W tańcu mogłem wszystko kontrolować”.