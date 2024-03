Alfabet raperek: Dziarma

C jak Czarny bez

przy okazji premiery swojego debiutu, Dziarma przyznała, że „zdaję sobie sprawę z tego, że łamię stereotyp typowej, polskiej kobiety, która ma być zachowawcza”. I dodawała: „Niektórzy mówią, że to, co robię, jest w jakiś sposób wulgarne. Wydaję mi się, że kontrowersja związana z moją osobą wynika głównie z tego, że jestem ekspresyjna, otwarcie wypowiadam się na temat swojej seksualności, pokazuję ciało, a w utworach mówię wprost o seksie".,

. Warto wspomnieć, że choć to płytowy debiut Dziarmy, nie jest on pierwszym materiałem na koncie Dziarmy. Dwa lata wcześniej wydała minialbum „V”, ale tylko w wersji cyfrowej (patrz litera V).

Debiutancki album artystki, wydany w 2021 roku w wytwórni 2020. Jak określiła tę płytę sama raperka – „Dziarma jest połączeniem oblicza osoby wrażliwej, ciepłej z osobowością boss bitch – zimnej, zdystansowanej i niezniszczalnej, która prze do przodu i ma w dupie hejterów”. Na krążku znalazły się numery wyprodukowane m.in. przez

Dziarma podczas nagrywania Red Bull SoundClash - The Takeover

Z angielskiego: śledzić, podążać. W wywiadzie dla Culture.pl Dziarma pochwaliła się kiedyś, że ma na swoim Instagramie „follow od Skrillexa, Diplo, Russa”. Czyli wielkich nazw w świecie muzyki. Jednocześnie wyznała, że jej marzeniem byłoby kiedyś coś z nimi nagrać. „Szczególnie z Diplo, bo on lubi inspirować się regionami egzotycznymi z perspektywy Amerykanina” – mówiła.

Który bardzo Dziarmę jara. A konkretnie to, co można z nim zrobić. Dlatego, jak sama mówiła, cały czas szuka ciekawych patentów produkcyjnych, szuka nowych pomysłów, jak bawić się głosem. A za przykłady podawała m.in. utwory Migosów albo „w jak chory sposób Haiyti używa auto-tune'a”.

