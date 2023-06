Alfabet raperów: A jak asster

Pseudonim Wiktora Hermanowskiego, rocznik 2004. W młodym wieku zwrócił na siebie uwagę fanów hip-hopu, gustujących w trapowych brzmieniach, ale nie tylko. W jednym ze swoich numerów, „Original”, nawija: „Będę duży, oni to wiedzą. Chcę w tym być, a nie wchodzę na sezon”. I jak dotąd idzie mu zgodnie z planem.

Bo asstera mocno inspiruje europejskie brzmienia. Na tle tego, co słychać w Stanach, a zwłaszcza w Polsce, bardziej różnorodne. Afrotrap z Włoch, Hiszpanii czy Francji – jego zdaniem trzeba otworzyć się szeroko na muzykę, bo zamknięcie się w jednej bańce hamuje rozwój.

