Alfabet raperów: F jak Filipek

„Pamiętam jak bardzo, kiedyś, nieosiągalną rzeczą była dla mnie Złota Płyta. Dzisiaj po prawie trzech latach, dostałem informację, że krążek »Następny do piekła« pokrył się złotem, według kryteriów ZPAV-u i mam prawo to ogłosić” – napisał Filipek w styczniu 2022 roku w sieci. Przy okazji wzięło go też na inne wspomnienia: „Gdy myślę o tej płycie to przypomina mi się ostatni rok na studiach, gdy zap**rdalałem pociagiem do Zabrza na wieczorną sesję w studio, śpię w drodze powrotnej, a na 8 mam normalne zajęcia. Tak samo było z drogą do Poznania, bo nagrywałem ją w dwóch różnych miastach. Zawsze to trzeba było jakoś łączyć, rozum i serce. (...) Nie myślałem wtedy, że robię coś dużego, coś co siądzie, robiłem po prostu to, do czego podświadomie czuję, że zostałem stworzony. Do muzyki. I teraz mam nagrodę”. Gratki.