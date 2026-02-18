© Magda Makowska
Muzyka
Alfabet raperów: Kali
Najciekawsze informacje o polskich raperach w alfabetycznym skrócie. W dzisiejszym odcinku: Kali.
A jak apokalipsa
Kali, prywatnie Marcin Gutkowski, urodzony 22 października 1981 roku w Krakowie (patrz litera K), to jeden z najpopularniejszych polskich raperów, który poza rapem zna się też na survivalu. Przekonaliśmy się o tym w odcinku rapowego quizu Red Bull Rap & Mat, w którym Kali wystąpił naprzeciw Palucha (patrz litera P). A tam – musiał spakować do plecaka ewakuacyjnego tylko najbardziej potrzebne rzeczy. Zobacz, jak mu poszło.
C jak Chakra
„Chakra” to jeden z kilku albumów, które Kali nagrał w duecie z innym raperem lub producentem. Dokładnie z Pawbeatsem. Płyta ukazała się w 2017 roku i jak dotąd pokryła się złotem. Tematem przewodnim krążka, zgodnie z tytułem, były czakry, czyli centra energetyczne w ciele człowieka. „Każdy z utworów został przypisany do konkretnej czakry, a muzyka – zagrana przy wykorzystaniu żywych instrumentów – stworzona na odpowiednich częstotliwościach, by odpowiednio pobudzić i energetyzować”.
D jak debiut
Kali debiutował solo albumem „50/50”, wydanym w 2011 roku. Wcześniej działał w krakowskiej Firmie, która pierwszą płytę – „Pierwszy nielegal” – wypuściła dziesięć lat wcześniej. Do czasu solowego debiutu, Kali wydał z nią jeszcze sześć innych krążków.
F jak Firma
Legenda ulicznego rapu w Polsce. Krakowski skład założony przez Bosskiego Romana, Tadka, Pomidora, Popka, w którym przez lata udzielał się także Kali. W ciągu dekady, Firma wypuściła siedem albumów: „Pierwszy Nielegal” (2001), „Z dedykacją dla ulicy” (2002), „Nielegalne rytmy” (2005), „Przeciwko ku*estwu i upadkowi zasad” (2008), „Nielegalne rytmy. Kontynuacja” (2009) oraz „Nasza broń to nasza pasja” (2011).
G jak Ganja Mafia
Ganja Mafia to ekipa założona przez Kaliego w 2009 roku. Poza działalnością studyjną i koncertową, wydająca – pod szyldem Ganja Mafia Label – także płyty. Jako pierwszy ukazał się solowy album rapera „50/50”, w 2011 roku, dwa lata później pojawiła się debiutancka płyta składu Ganja Mafia „Wiesz, co się kruszy”. W 2015 doczekała się ona kontynuacji „Wiesz, co się kręci”.
2 min
Raperzy podają wers, z którego są najbardziej dumni
K jak Kraków
Kraków, rodzinne miasto Kaliego, w którym działał m.in. z Firmą i składem Intoksynator. Zanim wyjechał do Katowic i tam już na stałe zamieszkał. Kiedy gościliśmy go w Red Bull Rap & Mat, sprawdziliśmy, kogo rapującego jeszcze z Kraków kojarzy.
M jak Magiera
Magiera, jeden z najważniejszych producentów w historii polskiego hip-hopu. Współtwórca duetu producenckiego White House, serii „Kodex” i niezliczonej liczby hiphopowych numerów, przy których pracował. Z Kalim nagrał w 2019 roku płytę „Chudy chłopak”, przy okazji której udzielił Red Bullowi wywiadu i podzielił się z nami ciekawostkami na temat swoich wydawnictw. Warto przeczytać!
P jak Paluch
Paluch, reprezentant Poznania, szef B.O.R., dobry kolega Kaliego. Zktórym wydał w 2013 roku album „Milion dróg do śmierci”, a w 2025 roku wystąpił w rapowym quizie Red Bull Rap & Mat. Paluch gościł też w naszej innej serii – Red Bull 64 Bars – w której napisał, a potem koncertowo nawinął 64 nowe wersy.
S jak Sir Michu
Znasz go z płyt Tedego, ze współpracy z Warszafskim Deszczem, Matą, PlanemBe albo Kalim. Z tym ostatnim Sir Michu nagrał płytę „Zapiski z Landary”. Tytułowa Landara to mobilne studio, w którym raper i producent spotykali się przez prawie rok czasu, nagrywając 25 numerów. „Bez wcześniejszego przygotowania tekstów i muzyki. Każdy utwór gotowy w dwa dni, totalnie od zera”.
Z jak Złota Płyta
Złota Płyta, potem Platynowa, Diamentowa – to trzy certyfikaty, przyznawane za najlepszą sprzedaż i liczbę odtworzeń w streamingu singli oraz albumów. Kali, jak na razie, w swoim dorobku ma wiele złotych i platynowych wyróżnień. Złotą Płytę m.in. za debiutancki album „50/50”, platynowe m.in. za „Gdy zgaśnie Słońce” i „Krime Story”. Przyłożył się też do sukcesu innych. „Wstawaj” Majora SPZ i „Powiedz na osiedlu 2020” Płomienia 81 z jego udziałem, dziś też są platynowe.