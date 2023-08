Alfabet raperów: K jak Kukon

Czyli przełomowy numer w karierze Kukona. Wrzucony do sieci 14 lutego 2018 roku i promujący pierwszy album rapera, „Piękny ból”. To, co wydarzyło się chwilę później, przeszło jego najśmielsze oczekiwania,

: „Do momentu ukazania się tego numeru, moja muzyka była bardzo podziemna. Numery w sieci robiły wyświetlenia rzędu tysiąca-dwóch, ale nie przejmowałem się tym. (…) „Kocham cię” to tak naprawdę był freestyle. O 23. zorientowałem się, że za godzinę są walentynki, więc postanowiłem zrobić numer z właśnie takim tytułem. (…) Wstałem rano, wrzuciłem numer do sieci i... poszedłem dalej spać. Obudziłem się wieczorem i zauważyłem, że dzieją się cuda. Ludzie zaczynają go udostępniać, pisać do mnie, a z Instagrama ciągle napier*alały mi powiadomienia. Zażarło”. Na samym Spotifyu (sprawdź literę S) „Kocham cię” ma dziś blisko 23 mln odtworzeń.