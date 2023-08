Alfabet raperów: O jak OKI

Do tej pory

Był rok 2013, jak OKI założył z kolegami na YouTube kanał, na którym wrzucał swoje pierwsze produkcje. Najstarszy numer, jaki do dziś można tam znaleźć to „Było i będzie” nagrane z Mongołem.

C jak club2020

Ciekawostka z przeszłości, o której OKI wspomniał w wywiadzie z Daily Grind. Fort Minor to hiphopowa grupa założona przez Marka Shinodę z Linkin Park. OKI trafił na nią i słuchał jej za dzieciaka dzięki kuzynowi w Stanach, który zgrał mu na przenośny odtwarzacz mp3 album właśnie tej załogi.

, do którego reinterpretacji raper zaprosił w jednej wersji przedstawicieli starej, w drugiej nowej szkoły. OKI trafił oczywiście do drugiej ekipy, rapując m.in. obok

, Young Leosia): „Noszę go dla ciebie, wszystko jest dla ciebie / Czasem jak się uśmiecha, w 47. niebie jestem”.

Amerykański raper, rocznik 1995. Jeden z najlepszych w swoim pokoleniu. I wielka inspiracja OKIego. To właśnie u niego po raz pierwszy zobaczył liczbę 47, z którą teraz się nie rozstaje i która ma dla niego wyjątkowe oraz symboliczne znaczenie. Wszystkie jego albumy, począwszy od „47universe” z 2019 aż po „PRODUKT47” z 2022, mają ją w nazwie. Do tej liczby OKI nawiązuje też na wydanej w 2023 roku płycie club2020 (na której także m.in. koledzy z OIO, Taco Hemingway,