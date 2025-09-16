© Magda Makowska
Alfabet raperów: Po Prostu Kajtek
Najciekawsze informacje o polskich raperach w alfabetycznym skrócie. W dzisiejszym odcinku: Po Prostu Kajtek.
A jak Adam Jan
„Mam na imię Adam, jestem z Poznania. Lubię rapować, śpiewać piosenki, realizować nagrania i nagrywać teledyski” – pisze o sobie kolega Po Prostu Kajtka z singla „Pozornie”. Jednego z najstarszych, które można dzisiaj znaleźć w serwisach streamingowych pod jego ksywą. Pod tym numerem z 2022 roku ktoś na YouTube napisał: „Pozdro Kajtuś! Czekam na więcej twoich kawałków. To jest poezja, która bardzo mnie porusza”. Nieźle, co?
B jak Boron
Boron, „rudowłosy wulkan”. Pojawił się obok Po Prostu Kajtka w programie Netflixa „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow” (patrz litera N), a dziś współtworzy z nim (i Zippym Ogarem – patrz litera Z) hiphopowe trio, które jesienią 2025 jeździ po Polsce w ramach Do Trzech Razy Tour. Chłopaków zobaczysz też w naszym rapowym quizie Red Bull Rap & Mat, w którym wystąpili jeszcze z Brackim (patrz litera J).
C jak „Chodź chodź chodź (remix)”
Spotkali się na planie „Nowego Rozdania…”, gdzie Rosalie. pomagała Po Prostu Kajtkowi wygrać ten program. W trakcie półfinałowego występu wykonali tam razem jej numer „Chodź chodź chodź”, ale w odświeżonym wydaniu. Dzisiaj możesz go też posłuchać w ulubionym serwisie streamingowym, a Rosalie. lepiej poznać w Red Bull Rap & Mat, albo w tej rozmowie z Red Bullem.
G jak Godzilla
Godzilla, czyli fikcyjny potwór kaijū z serii filmów o tej samej nazwie. Oraz tytuł jednego z singli Po Prostu Kajtka, z którym przebijał się w akcji SB Starter w 2023 roku. „Trochę liznąłem branży, ale mi nie wystarczy” – rapuje w nim Kajtek. Rzeczywiście, dziś jest w zupełnie innym miejscu.
J jak Jeden Organizm
Jeden Organizm to duet założony przez Zippy'ego Ogara i Brackiego. Z tym pierwszym Po Prostu Kajtek spotkał się na planie „Nowego Rozdania…”, z drugim miał okazję się zmierzyć w quizie Red Bull Rap & Mat. Pod nazwą Jeden Organizm znajdziesz też jeden, wydany w 2025 roku album. Ale już bez udziału Kajtka.
K jak Kubi Producent
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów na polskiej scenie. Nagrywał kultowe płyty z Bedoesem, Szpakiem i Fukajem, nagrywał też z Po Prostu Kajtkiem. Wyprodukowany przez Kubiego numer „Potwory i spółka” pojawił się najpierw w „Nowym Rozdaniu”, a potem na streamingach.
N jak Nowe Rozdanie
Dokładnie „Nowe rozdanie: Rhythm + Flow Polska” – kilkuodcinkowa seria emitowana na platformie Netflix, z Bedoesem, Dziarmą i Sokołem w roli jurorów. Cel? Znalezienie nowych, hiphopowych talentów, spośród których najlepszy miał zgarnąć 500 000 złotych. Ostatecznie ta sztuka udała się Zippy'emu Ogarowi. Ale Po Prostu Kajtek walczył do końca!
P jak „Piosenka o końcu świata”
„Całe życie szukałem okazji, by mówić do mikrofonu / I żeby mnie słuchali, teraz mówię i teraz mnie słuchacie / Ale pierwszy raz w życiu nie wiem co powiedzieć” – to cytat z jednego z najlepszych kawałków Po Prostu Kajtka, nagranej w 2022 roku „Piosenki o końcu świata”. „W końcu jakiś numer z przekazem” – napisał ktoś pod nim. „Jezu stary, gdy słucham tej piosenki, to mam ciary” – dorzucił ktoś w innym komentarzu. A my tylko dorzucimy, że pod literą P jest jeszcze Poznań, bo to stąd właśnie Kajtek pochodzi.
R jak Red Bull Rap & Mat
Rapowy quiz Red Bull Rap & Mat, nadawany na kanale YouTube Red Bull Wersy, to od lat najśmieszniejszy teleturniej rapowy w Polsce. Po Prostu Kajtek gościł w nim już nawet dwukrotnie. Pierwszy raz, gdy chwilę po swoim występie w Hotelu Maffija 3. Drugi, gdy zaprezentował się publiczności na nowo, w „Nowym Rozdaniu”. Oba odcinki możesz sobie przypomnieć w dowolnej chwili.
T jak trio
Trio Zippy & Kajtek & Boron to hiphopowe połączenie zwycięzcy „Nowego Rozdania” z dwoma finalistami tego programu. W tym zestawieniu mogliśmy ich oglądać latem 2025 na muzycznych festiwalach, możemy też podczas jesiennej trasy koncertowej Do Trzech Razy Tour. I cały czas słuchać – niedawno Zippy & Kajtek & Boron wrzucili do sieci swój nowy numer „Kwadrans”.
Z jak Zippy Ogar
Zwycięzca programu „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow” i kolega Kajtka z tria Zippy & Kajtek & Boron. Naprawdę nazywa się Eryk Gadziński, pochodzi z Gniezna, ale… to już temat na kolejny taki alfabet.