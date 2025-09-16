Alfabet raperów: Po Prostu Kajtek

Boron, „rudowłosy wulkan”. Pojawił się obok Po Prostu Kajtka w programie Netflixa „Nowe Rozdanie: Rhythm + Flow” (patrz litera N), a dziś współtworzy z nim (i Zippym Ogarem – patrz litera Z) hiphopowe trio, które jesienią 2025 jeździ po Polsce w ramach Do Trzech Razy Tour. Chłopaków zobaczysz też w naszym

, w którym wystąpili jeszcze z Brackim (patrz litera J).