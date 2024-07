Alfabet raperów: Sokół

Quebonafide: Romantic Psycho Film Film dokumentalny o Quebonafide, jednym z najpopularniejszych i tajemniczych polskich raperów, to zapis jego podróży w głąb Azji, która zainspirowała go do pracy nad płytą „Romantic Psycho”.

A konkretnie Fiat X1/9 i Maserati Spyder Zagato, czyli samochody, które pojawiają się w teledysku do przeboju „W aucie”, nagranego przez Sokoła i Pono w 2007 roku. Klip powstał do singla o takim samym tytule, a pochodził z płyty duetu „Teraz pieniądz w cenie”. Warto wspomnieć, że teledysk został nagrodzony Fryderykiem i nagrodą za najlepszy scenariusz na Yach Film Festival.

A konkretnie Fiat X1/9 i Maserati Spyder Zagato, czyli samochody, które pojawiają się w teledysku do przeboju „W aucie”, nagranego przez Sokoła i Pono w 2007 roku. Klip powstał do singla o takim samym tytule, a pochodził z płyty duetu „Teraz pieniądz w cenie”. Warto wspomnieć, że teledysk został nagrodzony Fryderykiem i nagrodą za najlepszy scenariusz na Yach Film Festival.

A konkretnie Fiat X1/9 i Maserati Spyder Zagato, czyli samochody, które pojawiają się w teledysku do przeboju „W aucie”, nagranego przez Sokoła i Pono w 2007 roku. Klip powstał do singla o takim samym tytule, a pochodził z płyty duetu „Teraz pieniądz w cenie”. Warto wspomnieć, że teledysk został nagrodzony Fryderykiem i nagrodą za najlepszy scenariusz na Yach Film Festival.

: raper wchodzi do studia i rapuje 64 wersy, rzucając wyzwanie kolejnym odważnym. Sokół zrobił to jako pierwszy w Polsce, warto śledzić kanał Red Bull Wersy na YouTube, by sprawdzić, kto nagra Red Bull 64 Bars po nim.

duże zainteresowanie tą premierą: „Drażniło mnie ciśnienie ludzi i ich nakręcanie spirali oczekiwań, co stawiało mnie w niekomfortowej sytuacji. Wolę podchodzić skromnie do takich rzeczy. Nie mam ciśnienia na hajs, urażonej dumy, która ciągle potrzebuje łechtania i atencji. Wracając jednak do nowej płyty, wiadomo było jedno – jeśli ją spie*dolę, to właściwie nie mam po co wracać. Na pewno nie chciałbym być jednym z tych starych zespołów i artystów, którzy wydają cały czas swoje płyty, ale słucha ich kilkadziesiąt osób”.

, który Sokoła zaprosił na swoją pierwszą płytę „Klucz” w 2004 roku, a 14 lat później na album „Eter”. Sokół był też gościem koncertu na XX-lecie Hemp Gru. „Mamy trudną historię, zawiłą” – komentował po latach tę muzyczną (i nie tylko) znajomość w materiale dla Rap News. „Ona przechodziła przez różne etapy: od bardzo bliskich relacji przez przypadkowe relacje po brak relacji, tudzież relacje negatywne. (…) Cieszę się, że po latach wróciliśmy do normalnych relacji i wyjaśniliśmy sobie jakieś sprawy, bo mimo wszystko brakowało mi ich. To są bardzo specyficzni, ale konkretni ludzie”. Wykonał na nim m.in. numer „Chcemy być wyżej”.