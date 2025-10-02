Alfabet raperów: Solar

Drugi, obok Solara, założyciel SBM Label i jego długoletni partner w studiu i na scenie. Nagrali wspólnie trzy albumy, we wspólnej wytwórni wydali kilkadziesiąt innych. Początki współpracy

: „Zachorowałem na sukces, kiedy byłem młody i poddałem się wirusowi / Jak powiedziałem, że r*** Solarowi, mialem 19 jak covid”.