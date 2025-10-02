© Magda Makowska
Alfabet raperów: Solar
Najciekawsze informacje o polskich raperach w alfabetycznym skrócie. W dzisiejszym odcinku: Solar.
A jak album
„Klub 27” z 2017 i „Pokój zero” z 2019 – to dwa solowe albumy Solara. Więcej współzałożyciel wytwórni SBM płyt nagrał w duecie z Białasem (m.in. „Z ostatniej ławki” i „#nowanormalnosc”), ma też na swoim koncie kilka epek i mixtape'ów (patrz litera M).
B jak Białas
Drugi, obok Solara, założyciel SBM Label i jego długoletni partner w studiu i na scenie. Nagrali wspólnie trzy albumy, we wspólnej wytwórni wydali kilkadziesiąt innych. Początki współpracy Białas przypomniał w swoim występie w Red Bull 64 Bars: „Zachorowałem na sukces, kiedy byłem młody i poddałem się wirusowi / Jak powiedziałem, że r*** Solarowi, mialem 19 jak covid”.
D jak debiut
Solar swoimi pierwszymi nagraniami dzielił się w okolicach 2008 roku. Wtedy ukazała się epka „Kwadrans”, nagrana z Soulpete. Rok później wyszedł „Na luzie” – pierwszy mixtape 20-letniego wówczas rapera. Debiutancki album Solar wydał kilka lat później – „Klub 27” miał premierę w 2017 roku.
F jak freestyle
Myślisz Solar, mówisz freestyle. Dwukrotnie występował w finale Wielkiej Bitwy Warszawskiej (2008 i 2009), z powodzeniem też freestyle'ował Bitwie O Papier, Bitwie O Chwałę czy Wielkiej Bitwie Trójmiejskiej. A zrobioną z Białasem płytę „Stage Diving” w tym zestawieniu uznaliśmy za jeden z najlepszych polskich krążków nagranych w stylu wolnym.
H jak hot16challenge
Kiedy w 2014 roku Solar zaczynał pierwszą edycję #Hot16Challenge, chciał rozkręcić w internecie akcję, która poniesie się jak słynny viral #IceBucketChallenge. Tyle że zamiast oblewania się kubłem zimnej wody, zaproponował zabawę w szybkie układanie rymów. „Taki czelendż, moje zwrotki latają po blokach jak David Belle” – nawijał na otwarciu swojej szesnastki. No i poszło. A sześć lat później przebił sukces pierwszej edycji #Hot16Challenge2, przy okazji nowych szesnastek zbierając fundusze na rzecz personelu medycznego i wsparcia go w walce z koronawirusem.
I jak „Iskry”
„Mimo, że to taka niewinna seria luźnych kawałków, wyciągnęła mnie z rapowego dna. Dziękuję wszystkim tym, którzy byli ze mną od początku i tym, którzy dołączyli w trakcie. Mało brakowało żebym się wycofał” – napisał Solar o „Iskrach”, czyli zbiorze numerów, które nagrywał na przestrzeni 2014-2015. To był okres, kiedy – jak sam wspominał – „byłem po rozstaniu i w ciągłym melanżu. Totalnie straciłem wiarę w to, że mam szansę jeszcze namieszać w rapie”. Totalnie nieprawdopodobnie to dzisiaj brzmi, nieprawdaż?
K jak Karol
Dokładnie Karol Poziemski, urodzony 29 października 1989 r. w Warszawie. Znany też jako Solar, Słoneczny Solar, Bogaty Ziomek Tomba. Kiedy w 2011 roku udzielał wywiadu axunarts.pl, mówił o swoich muzycznych początkach: „Na początku chciałem tylko freestyle’ować, teraz odczuwam również potrzebę napisania czegoś przemyślanego w tekstach. Jako że jestem trochę starszy, mam więcej w bani i chciałbym w tym kierunku się rozwijać”.
M jak mixtape
Mixtape to luźniejsze niż album (longplay) wydawnictwo, z którego najchętniej korzystają na scenie raperzy. Solar ma ich na swoim koncie kilka. Pierwszy mixtape „Na fali” wydał w 2009 roku, opisując go wtedy jako „dość spontaniczny, jednak dopracowany krążek w całości stworzony w dość krótkim czasie, ok. miesiąca”. Albo: „wyluzowany, pogodny rap obfitujący w obserwacje dotyczące zarówno świata jak i samego siebie, opinie, zabawy słowem i celne pointy”.
Q jak quiz
Dokładnie rapowy quiz, czyli Red Bull Rap & Mat, w którym sprawdzamy muzyczną wiedzę uczestników, ale też ich poczucie humoru, refleks, a nawet talenty aktorskie. W jednym z odcinków Solar zmierzył się z innym reprezentantem SBM Label – Fukajem. Co z tego wyszło, zobaczysz poniżej.
P jak platynowa płyta
Wyróżnienie przyznawane za określoną sprzedaż płyt i odtworzeń muzyki (dokładnie kryteria dla Złotej, Platynowej i Diamentowej Płyty opisujemy w tym artykule). Solar może się nimi pochwalić m.in. za solowy album „Pokój zero” (złoto), za nagrany z Białasem „#nowanormalnosc” (platyna) oraz za single z ekipą SBM na „Hotelu Maffija” (podwójna platyna na każdej z 3 części).
R jak Ramówka SBM
„1 miejsce, 6 studiów, 9 artystów SBM i kilkanaście nowych utworów” – to w skrócie Ramówka, czyli kontynuacja flagowego projektu ekipy SBM, który przez kilka lat wcześniej nazywał się Hotel Maffija. I ściągał w jedno miejsce należących do wytwórni wykonawców, którzy wymieniali się energią twórczą i robili na spontanie nową muzykę. W Ramówce wziął udział oczywiście Solar, wziął Białas, a obok nich także bracia Kacperczyk, Lanek, Kinny Zimmer czy Fukaj.
U jak „Uber-ex”
„Uber-ex” to jeden z numerów, które powstały na opisywanej wyżej Ramówce SBM. I pierwszy Solora od ponad dwóch lat. Kiedy „Uber-ex” pojawiał się w serwisach streamingowych, raper dorzucił do niego kilka słów od siebie: „Przez te 823 dni wydarzyło się dużo, ale głównie we mnie, bo poświęciłem ten czas przede wszystkim na powrót do równowagi. Będę chciał wam opowiedzieć o tej drodze i mam już gotowy osobisty, introspektywny numer, od którego chciałbym tę opowieść rozpocząć”. Czekamy na więcej!
W jak Wielka Bitwa Warszawska
Wielka bitwa freestyle'owa, w której biorą udział najlepsi polscy freestylerzy. Solar „bił się” w niej trzykrotnie, dwa razy – w 2007 i 2009 roku – dochodząc do finału. Za pierwszym razem zajął drugie, za trzecim trzecie miejsce. Triumfowali w tym czasie – odpowiednio – Eskobar i Flint.
Z jak Zip Skład
Polska grupa hiphopowa, z Sokołem, Fu i Korasem na czele. Znana m.in. z albumu „Chleb powszedni” i z charakterystycznego logo, tzw. „Zetki”, układanej z palców w kształcie zwycięstwa i zgodnie z wersem – innego rapowego składu Sokoła, WWO – „Złożę dwie Viktorie, lewa na górze / To, że damy radę, to leży w naszej naturze”. Choć, jak widać, na poniższym obrazku, można się pomylić. 😄