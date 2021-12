Poznaj nową załogę w Pucharze Ameryki - Alinghi Red Bull Racing

Po trwającej ponad dekadę nieobecności, jedna z najbardziej dynamicznych marek w historii Pucharu Ameryki powraca do walki o najwyższe zaszczyty w świecie żeglarstwa. Tym razem syndykat będący dwukrotnym zdobywcą Pucharu, spróbuje po niego sięgnąć w partnerstwie z Red Bullem.

niezwłocznie zacznie przygotowania do ścigania się w regatach selekcyjnych, które zaczną się w 2024 roku. “Podczas gdy duch zwycięstwa zawsze napędzał Alinghi, tym razem chcemy zrobić coś kompletnie innego, zupełnie nowego i całkowicie świeżego" - powiedział założyciel Alinghi, Ernesto Bertarelli.

: “Doświadczenie Alinghi i duch załogi są wyjątkowe w świecie żeglarstwa. Cały Red Bull jest za tym projektem i wątpię, żeby mógł się on urzeczywistnić z innym teamem".

Do partnerstwa z Alinghi, Red Bull wnosi również doświadczenie i ekspercką wiedzę Red Bull Advanced Technologies - jednostki, która przyczyniła się do zdobycia pięciu mistrzostw świata kierowców w Formule 1 -