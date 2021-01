Wolność, adrenalina, woda i wiatr… I to o każdej porze roku! Wielkimi krokami zbliża się dzień premiery największej polskiej produkcji kitesurfingowej - "Allseasons”. Twórcy podjęli się ambitnego zadania, polegającego na pokazaniu tej bardzo dynamicznie rozwijającej się dziedziny sportu z zupełnie innej, nietypowej perspektywy. Będzie światowo, dzięki takim gwiazdom jak Aaron Hadlow czy Airton Cozzolino . Będzie lokalnie, ponieważ w filmie przybliżone zostaną sylwetki polskich riderów, w tym naszych przyszłych Olimpijczyków.

Udało nam się spotkać z producentem i jednym z pomysłodawców filmu - Darasem Kabschem . Porozmawialiśmy trochę o filmie i wyciągnęliśmy od Darka sporo niezwykłych informacji o nadchodzącej premierze.

Maciej Świerz: Cześć Daras, czego możemy się spodziewać w oczekiwaniu na premierę Waszego filmu?

Darek "Daras" Kabsch : Cześć Maciej, zdecydowaliśmy, że wyprodukujemy film i, że będzie to coś więcej niż “długi, ekstremalny teledysk”. Wiesz o co chodzi - produkcje, w których od początku do samego końca pokazywane są tylko piękne ujęcia i perfekcyjnie wykonane triki zupełnie nas nie interesowały. Chcieliśmy przy okazji coś opowiedzieć, coś pokazać, zwrócić uwagę na kilka rzeczy, które naszym zdaniem są wartościowe i ciekawe.

Film nagrywamy tak, by trafił do wszystkich – pro-riderów, kitesurferów, “wanna be”, a także pasjonatów sportów ekstremalnych i osób, które jarają się aktywnym, podróżniczym trybem życia. Chcemy pokazać, że kitesurfing to coś więcej niż letni sport rekreacyjny i zwrócić uwagę na to, że niezależnie od pory roku kite może nam zapewnić wrażenia z najwyższej półki. W filmie opowiemy o historii prawdziwych pasjonatów i najlepszych riderów z polski i zagranicy. Pokażemy ich ciężką pracę w drodze do osiągnięcia najwyższych wyników. Śledzimy losy przyszłych polskich olimpijczyków, którzy już teraz trenują z myślą o Igrzyskach w 2024.

Julia Damasiewicz to niezwykle utalentowana zawodniczka! © Alex Schwarz

Powiedz nam skąd pomysł na film?

Kitesurfing to stosunkowo młody sport. Do PL trafił jakieś 22-23 lat temu. Ja pływam od 16 lat, tak więc byłem świadkiem niesamowitego rozwoju tego sportu.

Przez całe studia uczyłem dzieciaki jeździć na nartach , kumpel z naszej ekipy instruktorów wyjechał wtedy do Australii, po powrocie powiedział: „Mam dla nas sport numer dwa” i rozwiną swojego kajta. Sprzętu nie kupowało się wtedy w sklepach czy od przedstawiciela, trzeba było szukać sposobów – nie było żadnego wybrzydzania odnośnie kolorów czy firmy – brało się to co było. Kitesurfing szybko stał się dla mnie sportem, który nie tylko dawał ogromne emocje, ale również był swojego rodzaju pomostem do świata podróży w nowe, niesamowite miejsca, których wcześniej nawet nie planowałem odwiedzać. To niezwykła możliwość na aktywne spędzanie czasu z ludźmi, którzy tak samo jak ja, kochają pływać.

Jak trafiłeś do produkcji filmowej?

W sumie to temat na osobny film (śmiech). Wszystko zaczęło się w 2004. Zacząłem pracę w firmie produkcyjnej, która realizowała filmy w Rzymie i Watykanie. Przez ponad 8 lat zajmowałem się produkcjami dokumentalnymi o Papieżu, Watykanie czy Muzeach Watykańskich. Pokochałem Rzym, poznałem przez ten czas wielu wspaniałych ludzi, nauczyłem się wtedy jak produkować filmy.

To tematyka nieco inna niż obecnie?

Tak zdecydowanie. Z perspektywy czasu niesamowite doświadczenie. Mimo, iż nie miałem wtedy za dużo wolnego czasu, to każdą wolną chwilę uciekałem w góry lub gdzieś nad wodę na kajta. W roku 2013 założyłem własną firmę produkcyjną. Zaczęliśmy od krótkich form – nasz pierwszy spot reklamowy dla Fundacji Ludzie dla Ludzi z udziałem Jerzego Stuhra to była dla nas naprawdę duża sprawa! Reklamy, filmy korporacyjne, kręcone zupełnie innymi technikami niż te watykańskie, wszystko zaczęło wyglądać naprawdę grubo.

Kiedy pojawił się pomysł na „Allseasons”?

W pewnym momencie zacząłem współpracować z chłopakami z 9th Plan, z którymi wspólnie odpowiadamy za dystrybucję najlepszych, ekstremalnych filmów sportowych w Multikinach, takich jak „The Fourth Phase” z Travicem Rice’m czy „Free Solo” z Alexem Honnoldem . Muszę przyznać, że mają oni spory wkład w realizację naszego najnowszego projektu. Moje doświadczenie z dużymi produkcjami dokumentalnymi i znajomość środowiska kitesurfingowego sprawiła, że zaczęliśmy się zastanawiać nad wyprodukowaniem naszego pierwszego filmu. Najpierw miało być lokalnie (pod roboczym tytułem „Polskie Hawaje”), ale stwierdziliśmy, że nie chcemy ograniczać się tylko do helskiego podwórka , tak więc mamy „Allseasons”!

The Fourth Phase - premiera © Teddy Morellec/Red Bull Content Pool

W jakich lokalizacjach nagrywaliście?

Część o snowkite nagrywaliśmy w przepięknej Norwegii podczas zawodów RedBull Ragnarok, nakręciliśmy też sporo świetnych ujęć na gorącej Sardynii we Włoszech, dorzucamy trochę pływania w Egipcie, Kanary i oczywiście mnóstwo materiałów nagranych w Polsce latem i zimą. Mamy w planach jeszcze jedną bardzo niezwykłą lokalizację, ale na razie nie będę zdradzał szczegółów. Sytuacja ciągle jest trochę niepewna, więc nie będę zapeszał.

Wracając jeszcze do tytułu…

No, tak… tytuł jest zdecydowanie nieprzypadkowy. Główna fabuła i cały układ filmu został pomyślany tak, żeby zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Po pierwsze, kitesurfing jest sportem, który w różnych odmianach możesz uprawiać przez wszystkie 4 pory roku, a po drugie, gdy już zanurzysz się w niezwykłym kitesurfingowym świecie, to chociaż byś chciał, nigdy od niego nie odejdziesz! Stąd w logotypie filmu pojawia się znak nieskończoności jako nieskończona ilość Twoich sezonów na wodzie (śmiech).

All Seasons to coś więcej niż kolejny film o kitesurfingu! © All Seasons

O właśnie! Jak jesteśmy przy różnych sezonach i odmianach kitesurfingu, to powiedz co poza takim najbardziej klasycznym wydaniem kajta zobaczymy w filmie?

Film trochę “rozkłada” cały kitesurfing na czynniki pierwsze. Prawdę mówiąc, chcemy zostać pierwszą na świecie ekipa, która pokaże wszystkie odmiany kitesurfingu, jakie aktualnie znamy i uprawiamy. W „Allseasons” mamy segment z Mistrzem Świata A aronem Hadlowem , który zaprezentuje najbardziej klasyczne, freestyle’owe oblicze tego sportu. Później pokażemy też konkretny segment z Foilem, który stał się dyscypliną olimpijską i w 2024 roku po raz pierwszy w historii pojawi się na Igrzyskach!

Będzie też oczywiście snowkite, który nagrywaliśmy w Norwegii. Ten kraj można zdecydowanie uznać za snowkite’ową mekkę, bo warunki są tam po prostu idealne. W Norwegii rozgrywane są legendarne zawody Red Bull Ragnarok, w których każdego roku startuje kilkuset zawodników. Riderzy mają do przejechania długą na ok 150 km trasę i muszą to zrobić “na orientację” - czyste szaleństwo.

Red Bull Ragnarok to czyste szaleństwo! © Sebastian Marko/Red Bull Content Pool

Do tego wszystkiego dorzucamy jeszcze jedną opcję, która jest najbliższa mojemu sercu, czyli wave. Dyscyplina polega na pływaniu na desce, która kształtem i parametrami zbliżona jest do deski surfingowej, ale w trakcie pływania cały czas używamy jednak kajta. Mamy tu materiał zrealizowany z Airtonem Cozzolino, nagraliśmy mistrzostwa Polski Wave oraz wypady na styczniową prognozę czołowych polskich Riderów. Mówimy tutaj o naprawdę srogich zimowych sztormach!

"Riders of the storm" - kitesurferzy morsowali zanim to było modne! © All Seasons

Są wszystkie oblicza kitesurfingu, jest historia w tle, są najlepsi zawodnicy. To chyba nie może się nie udać.

Jest też bardzo ważny dla nas aspekt ekologiczny, przy którym współpracujemy z Fundacją “Mare” do której trafiliśmy w niezwykły sposób - dzięki outdoorowej wystawie zdjęć fotograficznych wraków, leżących na dnie Bałtyku, organizowanej przez Fundację i właściciela kempingu Chałupy 6. W jednym z rozdziałów, główni bohaterowie odwiedzają człowieka, który jest jednym z najlepszych europejskich specjalistów od zalegających na dnach mórz wraków i wszystkiego co z nimi związane. Pan Doktor Hac uświadamia nam jak wygląda prawdziwa sytuacja na dnie Bałtyku. Mamy nadzieję, że naszym filmem dotrzemy do świadomości widowni i osób mających w tym temacie moc sprawczą, bo czasu na to, aby uratować bałtycki ekosystem jest coraz mniej…

Zwiastuny „Allseasons” robią duże wrażenie! Kiedy premiera?

Premiera planowana była na wrzesień 2020, natomiast pandemia spowodowała, że byliśmy zmuszeni przesunąć ją na 2021. Ciśniemy cały czas post produkcję, mamy do zrealizowania zdjęciowo jeszcze jeden segment. Miejmy nadzieję, że we wrześniu br. będziemy mogli już wszyscy bezpiecznie spotkać się w kinie, uwierz mi, że my już też bardzo na to czekamy!

Ja też czekam z niecierpliwością!

Co-producers:

9Th Plan

OSTRO

FDR Studio

Powered by:

Kite.pl / 360 Travel

Chałupy 6

Kitedoktor

Baltic WAVEholics

CORE kiteboarding Poland

Shinnworld

RedBull Polska

KiteLine

Partners:

WindGuru.cz

Greg Nelec Studio

Fundacja Mare

Dzida film studio

2K4K film rental

Kite Race Team

Badpixel areal motion pictures

Zaciekawił Cię ten materiał? Zobacz też inne filmy akcji na Red Bull TV:

Gamble

The Art of Flight